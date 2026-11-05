Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Юрист предупредил автомобилистов об уборке улиц за неоплаченные штрафы
Юрист Воропаев предупредил автомобилистов об уборке улиц за неоплаченные штрафы
Автомобильный юрист Лев Воропаев заявил, что за вождение без прав, неуплату штрафов и неповиновение полиции водителей могут отправить подметать улицы в рамках обязательных работ.
Водителей могут привлечь к бесплатным общественно полезным работам за управление транспортным средством без прав, повторное нарушение, просрочку оплаты штрафа или отказ выполнить требование инспектора, пишет «Газета.Ru».
«Самое распространенное основание – управление автомобилем лицом, лишенным права управления по решению суда. Если такой человек снова сел за руль, то за это предусмотрено наказание, в том числе в виде обязательных работ», – рассказал Воропаев.
Юрист добавил, что за повторное вождение без прав срок обязательных работ возрастает до 200 часов, а за несвоевременную оплату штрафов автомобилистов ждут до 50 часов труда.
Кроме того, подобная санкция часто применяется за невыполнение законного требования сотрудника ГИБДД, например, при отказе устранить тонировку стекол по предписанию инспектора. В рамках наказания нарушителей могут направить на уборку дворов и лестничных клеток, сбор мусора, озеленение или погрузку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе автоюрист Лев Воропаев заявил о необязательности смены летней резины на зимнюю в ноябре.
В прошлом месяце МВД разъяснило условия возврата водительских прав после их лишения.
В феврале адвокат предупредил автомобилистов об опасности мошеннических рассылок поддельных штрафов ГИБДД.