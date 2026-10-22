За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.10 комментариев
Кабмин включил два новых региона в эксперимент с беспилотными трамваями
Правительство расширило число участников экспериментального правового режима по тестированию высокоавтоматизированного рельсового транспорта.
Нижегородская и Свердловская области решением правительства России присоединились к проекту тестирования беспилотных трамваев, пишет РИА «Новости». Согласно опубликованному постановлению кабинета министров, изменения вносятся в документ от 25 июля 2024 года об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций.
В перечень регионов, где разрешено предоставление транспортных услуг с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств, добавлены два новых субъекта.
Ранее в России запланировали создать специализированную площадку для испытаний автономного рельсового транспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в августе власти объявили, что намерены увеличить количество участвующих в тестировании беспилотного пассажирского транспорта регионов.