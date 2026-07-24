Маск заявил о грядущем превосходстве искусственного интеллекта над человечеством

Маск спрогнозировал превосходство ИИ над людьми через пять лет

Tекст: Мария Иванова

Американский предприниматель Илон Маск считает, что примерно через пять лет искусственный интеллект превзойдет совокупный разум человечества, передает ТАСС.

В интервью британскому изданию The Economist глава компании SpaceX поделился прогнозом о стремительном развитии технологий.

«Я думаю, что ИИ может превзойти совокупный интеллект примерно через пять лет. <…> На самом деле не останется ничего такого, что ИИ не смог бы делать лучше, чем люди, разве что, возможно, быть человеком», – отметил бизнесмен.

По мнению Маска, если мир избежит третьей мировой или глобальной термоядерной войны, развитие технологий приведет к наступлению эры невероятного процветания. Однако бизнесмен сомневается, что через десять лет люди смогут полностью контролировать нейросети, и признает наличие ненулевого риска, связанного с роботами-убийцами. Он добавил, что остановить этот прогресс невозможно, а гипотетическую кнопку «стоп» нажимать не следует ради всеобщего блага.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле американский миллиардер предрек человечеству гибель от искусственного интеллекта по сценарию фильма «Терминатор».

Летом прошлого года бизнесмен спрогнозировал превосходство нейросетей над людьми во всех сферах менее чем через два года.

На Всемирном правительственном саммите в Дубае основатель SpaceX предположил будущее доминирование цифрового разума над человеческим.