Матч за Суперкубок России закончился массовой дракой футболистов

Игроки «Зенита» и «Спартака» устроили массовую потасовку на Суперкубке России

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в компенсированное время матча, проходящего в субботу в Нижнем Новгороде при счете 1:1, передает РИА «Новости». На восьмой добавленной минуте форвард сине-бело-голубых сравнял счет с пенальти.

После забитого мяча игрок позволил себе оскорбительный жест в сторону трибун с фанатами «красно-белых». Это вызвало резкое возмущение Романа Зобнина и Кристофера Ву. Вскоре к разбирательствам присоединились остальные спортсмены.

Арбитрам потребовалось несколько минут для восстановления порядка на поле. Петербургский клуб участвует в турнире в статусе чемпиона России сезона 2025/26, а московский коллектив завоевал право выступления благодаря победе в Кубке страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз назначил проведение матча за Суперкубок страны на 18 июля.

В апреле футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили потасовку после серии пенальти в Кубке России.

Нападающий Александр Соболев перешел в петербургский клуб из московской команды в августе 2024 года.



