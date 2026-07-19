Wildberries запустил первые меры поддержки своих продавцов

Wildberries объявил о 100-процентной скидке на транзит в регионы

Tекст: Катерина Туманова

«С сегодняшнего дня мы вводим следующие меры - скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также 100-процентную скидку на транзитные поставки в региональные склады», – сказано в сообщении.

Эти решения называются в сообщении первыми, ориентированными на быстрое перераспределение товаров и сокращение дополнительных расходов.

Татьяна Ким добавила, что ведется параллельная работа над механизмом поддержки продавцов. По ее словам, процесс этот сложнее, так как надо провести оценку последствий и определить объем выплат.

«По экспертным данным это займет до 30 дней», – сказано в посте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали. Пожарные ликвидировали сильное возгорание на складе маркетплейса в Тамбовской области. А руководство компании Wildberries пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по 2 млн рублей.