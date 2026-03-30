Дерипаска призвал россиян работать шесть дней в неделю по 12 часов

Tекст: Дарья Григоренко

Дерипаска в своем Telegram-канале отметил, что в нынешнем году ситуация в мире изменилась не только для России, а глобальный кризис стал более глубоким из-за перехода от глобальных возможностей к региональным, сопровождающимся различными ограничениями,

Бизнесмен считает, что этот путь предстоит пройти в любом случае и чем быстрее это удастся сделать, тем будет лучше для страны. Он отметил, что у России есть уникальный ресурс – умение объединяться в трудные времена и работать интенсивнее.

«Чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график – с восьми до восьми, включая субботу, – тем быстрее пройдем эту трансформацию», – заявил Дерипаска. Предприниматель уверен, что такой подход поможет эффективнее справиться с вызовами текущего кризиса.

В декабре академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что переход на шестидневную рабочую неделю никаких рисков для здоровья не несет, а наоборот способствует выполнению государственной задачи по подъему уровня экономики.

При этом Онищенко также ранее сообщал, что на четырехдневную рабочую неделю переход в России возможен лишь при внедрении новых технологий для сохранения темпов экономики.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты считают, что рост числа россиян, мечтающих меньше работать, вызывает тревогу.