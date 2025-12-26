Онищенко назвал шестидневку идеальным вариантом для России

Tекст: Катерина Туманова

«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья – никаких проблем», – сказал Онищенко РИА «Новости».

Как ранее заявлял министра труда и социальной защиты Антон Котяков, с работодателем можно договориться на любой приемлемый для сторон график работы: от четырехдневной до шестидневной рабочей недели.

При этом несколькими днями ранее Онищенко сообщал, что на четырехдневную рабочую неделю переход в России возможен лишь при внедрении новых технологий для сохранения темпов экономики.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты считают, что рост числа россиян, мечтающих меньше работать, вызывает тревогу. Онищенко с мая выступал против введения четырехдневной рабочей недели в России. В октябре он объяснил неудобство четырехдневной учебной недели для школьников.



