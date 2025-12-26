Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.10 комментариев
Онищенко назвал шестидневку идеальным вариантом для России
Переход на шестидневную рабочую неделю никаких рисков для здоровья не несет, а наоборот способствует выполнению государственной задачи по подъему уровня экономики, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья – никаких проблем», – сказал Онищенко РИА «Новости».
Как ранее заявлял министра труда и социальной защиты Антон Котяков, с работодателем можно договориться на любой приемлемый для сторон график работы: от четырехдневной до шестидневной рабочей недели.
При этом несколькими днями ранее Онищенко сообщал, что на четырехдневную рабочую неделю переход в России возможен лишь при внедрении новых технологий для сохранения темпов экономики.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты считают, что рост числа россиян, мечтающих меньше работать, вызывает тревогу. Онищенко с мая выступал против введения четырехдневной рабочей недели в России. В октябре он объяснил неудобство четырехдневной учебной недели для школьников.