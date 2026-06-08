Котяков оценил возможность перехода России на четырехдневную рабочую неделю

Котяков не увидел смысла в переходе России на четырехдневную рабочую неделю

Tекст: Антон Антонов

Отвечая на вопрос о возможности перехода России на такой режим, он сказал: «Зачем?.. Нормы сегодня настолько гибкие, что они при традиционно сформированной пятидневной рабочей неделе позволяют, в принципе, регулировать режим».

Котяков пояснил, что действующее трудовое законодательство дает возможность по-разному организовывать работу. По его словам, сейчас можно совмещать дистанционную занятость с посещением офиса, трудиться полностью удаленно, а также работать по количеству часов или сдельно, передает РИА «Новости».

Глава Минтруда подчеркнул, что при такой гибкости правил жестко закреплять четырехдневную рабочую неделю в законодательстве он не считает нужным. По его оценке, существующие механизмы уже позволяют работодателям и сотрудникам подбирать оптимальный график занятости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Котяков заявил осенью, что из-за нехватки специалистов переход на четырехдневную рабочую неделю на общенациональном уровне невозможен.

Академик РАН Геннадий Онищенко отметил, сокращение рабочей недели в России возможно лишь при внедрении новых технологий для сохранения темпов экономики.