Министр труда исключил введение четырехдневной рабочей недели

Tекст: Вера Басилая

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в России в ряде отраслей сохраняется кадровый дефицит, особенно среди квалифицированных работников. По его словам, ожидать введения четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне не стоит, передает ТАСС.

Котяков подчеркнул, что трудовое законодательство страны достаточно гибко и позволяет настраивать индивидуальные рабочие графики по соглашению между работником и работодателем. Он также отметил, что Минтруд в 2024 году выявил дефицит специалистов при формировании пятилетнего прогноза кадровых потребностей.

Министр добавил, что несмотря на усилия по привлечению молодежи к работе, напряженность на рынке труда в некоторых сферах сохранится. «Исходя из этого, единого мнения работников и работодателей по сокращению рабочей недели ожидать не следует», – заявил Котяков.

Он пояснил, что в условиях дефицита кадров востребованные работники могут рассчитывать на более высокую зарплату, а работодатели стараются создать привлекательные условия. По словам министра, сокращенная рабочая неделя зачастую является вынужденной мерой конкретных предприятий, столкнувшихся с проблемами сбыта или технологическими изменениями.

Глава комитета Госдумы Ярослав Нилов отметил, что рынок труда в России постепенно перейдет к четырехдневной рабочей неделе без жесткого регулирования.

АвтоВАЗ заявил о планах временно перейти на сокращенную рабочую неделю на полгода.

КамАЗ с августа ввел четырехдневную рабочую неделю для ряда подразделений.