АвтоВАЗ объявил о планах перехода на полгода на сокращенную рабочую неделю
Автоконцерн планирует временное сокращение графика работы для сотрудников с целью сохранения рабочих мест и коллектива на фоне падения продаж.
Режим сокращенной рабочей недели на АвтоВАЗе может быть введен с 29 сентября, сроком до шести месяцев, передает INTERFAX.RU. Решение обсуждалось на конференции работников по итогам выполнения коллективного договора за первое полугодие 2025 года.
Вице-президент по персоналу Дмитрий Михаленко заявил: «В целях сохранения рабочих мест и трудового коллектива, а также недопущения массового сокращения работников предприятия планируется введение режима четырехдневной неполной рабочей недели с 29 сентября 2025 года сроком на шесть месяцев». В случае улучшения ситуации с продажами автомобилей режим может быть отменен досрочно.
В первом полугодии руководство завода предприняло дополнительные меры для поддержки занятости, включая увеличение выпуска запчастей, организацию ремонтов оборудования и обучение сотрудников. Для поддержки доходов рабочих, АвтоВАЗ обратился к федеральным и региональным властям с просьбой о финансировании временных работ.
Председатель профсоюзной организации Сергей Зайцев подтвердил переход на четырехдневку с 29 сентября сроком до 28 марта 2026 года. Пресс-служба компании анонсировала возможность перехода еще в июле, отметив, что финальное решение будет принято к осени.
В то же время СМИ публиковали копию внутреннего приказа, где уточняются предполагаемые сроки. По данным «Автостата», продажи автомобилей Lada за восемь месяцев 2025 года снизились почти на четверть.
Как писала газета ВЗГЛЯД, почти 9 тыс. автомобилей Lada Legend, выпущенных после октября 2021 года, отправят в сервис из-за отсутствия важных блоков для безопасности и экстренной связи.
В январе-августе 2025 года продажи новых автомобилей Lada в России снизились на 24,9%, однако марка сохраняет лидерство с долей рынка 27,3%.
Официальные дилеры Lada проводят бесплатное обновление прошивки для устранения блокировки руля у автомобилей Vesta второго поколения.