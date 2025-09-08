Автоваз объявил об отзыве почти 9 тыс. Lada Legend

Tекст: Елизавета Шишкова

Компания «Автоваз» объявила об отзыве 8 912 автомобилей Lada Legend, реализованных на российском рынке с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года, передает ТАСС.

Причиной для отзыва стало отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» и блока управления системой надувных подушек безопасности на ряде транспортных средств.

В сообщении Росстандарта отмечается: «На всех транспортных средствах будет выполнена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб и блока управления СНПБ». Все работы по устранению неполадок будут бесплатными для владельцев.

Владельцы Lada Legend, подпадающих под отзыв, смогут самостоятельно определить необходимость обращения к дилеру, сопоставив VIN-код машины с перечнем на сайте Росстандарта. Также «Автоваз» проинформирует всех владельцев, чьи автомобили попадают под отзывную кампанию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «АвтоВАЗ» решила отозвать более 47 тыс. автомобилей Vesta и Largus в России.

Официальные дилеры Lada проводят бесплатное обновление прошивки для устранения блокировки руля у автомобилей Vesta второго поколения.