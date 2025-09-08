Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.0 комментариев
Автоваз объявил об отзыве почти 9 тыс. Lada Legend
Почти 9 тыс. автомобилей Lada Legend, выпущенных после октября 2021 года, отправят в сервис из-за отсутствия важных блоков для безопасности и экстренной связи.
Компания «Автоваз» объявила об отзыве 8 912 автомобилей Lada Legend, реализованных на российском рынке с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года, передает ТАСС.
Причиной для отзыва стало отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» и блока управления системой надувных подушек безопасности на ряде транспортных средств.
В сообщении Росстандарта отмечается: «На всех транспортных средствах будет выполнена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб и блока управления СНПБ». Все работы по устранению неполадок будут бесплатными для владельцев.
Владельцы Lada Legend, подпадающих под отзыв, смогут самостоятельно определить необходимость обращения к дилеру, сопоставив VIN-код машины с перечнем на сайте Росстандарта. Также «Автоваз» проинформирует всех владельцев, чьи автомобили попадают под отзывную кампанию.
