Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или, как минимум, выгодоприобретателя.
Шарий назвал депутата Рады Дубинского «штатным заявителем СБУ»
Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что депутат Верховной рады Александр Дубинский несколько лет являлся «штатным заявителем Службы безопасности Украины».
Анатолий Шарий прокомментировал в Telegram-канале обвинения Дубинского в причастности к гибели экс-помощника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.
Он отметил, что Дубинского СБУ использовали как заявителя несколько лет. По его словам, у ведомства есть свои свидетели, которые при необходимости будут давать показания против нужных для СБУ людей.
Шарий отметил, что у СБУ также имеются так называемые заявители, используемыми для подачи нужных заявлений. Он добавил, что до этого Дубинский был задействован для дискредитации православной церкви.
По мнению Шария, в настоящее время уже нет необходимости подробно обосновывать информацию о связях Дубинского с СБУ. Блогер отметил, что все лица, взаимодействующие с Дубинским или распространяющие его высказывания, автоматически вовлечены в указанную схему.
Шарий подчеркнул, что любые попытки оправдать подобные действия невозможны ни с точки зрения закона, ни с позиции здравого смысла.
Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на украинского депутата Дубинского, что суд на Украине обязал начать расследование против Шария по делу бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Дубинский заявил, что поводом стало его обращение в нацполицию Украины с подозрениями в действиях Шария.