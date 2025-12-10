  • Новость часаРоссийские войска приступили к зачистке Светлого и Гришино в ДНР
    Евросоюз должен быть разрушен

    @ Christian Ohde/imageBROKER/Global Look Press

    10 декабря 2025, 11:52 Мнение

    Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

    Два мощных игрока нашей истории – Дм. А. Медведев и Илон Маск – предложили распустить проект «Евросоюз». Great minds think alike. Звонки звенели и ранее – тут и выступление Дж. Д. Вэнса в Мюнхене, где он открытым текстом рассказал европейским начальникам, что они демонтировали свободу слова и демократический выборный процесс. Потом был Трамп, который с вершин своего самолета и личного величия рассмотрел, как ветряки безумной программы «зеленого перехода» убили прекрасные ландшафты и природу старого континента. Да много чего было. В том числе и личный опыт множества наших сограждан, которые повелись на миф о Старой Европе и поимели возможность всё увидеть собственными глазами.

    А картина довольно ужасная. Внезапно оказалось, что все основы объединения стран ЕС – добровольная интеграция суверенитета на основе договоров, закрепляющих общие ценности (демократия, права человека, верховенство права) и общие цели (мир, процветание, свобода передвижения, экономическое сотрудничество), невероятными темпами демонтируются и на их место приходит что-то жуткое – «мир» обернулся галопирующей милитаризацией и переводом ЕС из экономического союза в военный. Свобода передвижения и права человека были отменены еще в ковид, а с украинским конфликтом только уничтожили последние признаки, включая свободу перемещения финансов.

    С верховенством права тоже нехорошо получилось. Вы, например, в курсе, что вот эти «рейхсбюргеры», старички в вельветовых штанах с арбалетом и музейным пистолетом, уже сидят третий год в немецкой тюрьме без суда и следствия по обвинению в «государственном перевороте»? О попытках запретить самую популярную парламентскую партию – АдГ – в той же ФРГ мы уже не говорим. Но основная задача ЕС была – «экономическое сотрудничество», потому что ЕС прежде всего экономический союз свободных суверенных стран.

    Как осуществлялось это самое «экономическое сотрудничество» можно рассмотреть на примере любой страны, но пусть это будет Португалия. Пока Евросоюз исполнял базовые функции, хитросделанные португалы умудрились за счет ЕС улучшить инфраструктуру, закупиться винным оборудованием и пересадить виноградники, а потом стало как-то горячо.

    Сначала им начали навязывать каких-то беженцев из мусульманских стран. И по всей Португалии появились билборды «Решаем миграционный вопрос с 1565 года» – намек на то, как выперли мавров и евреев с территории. А потом ЕС под разговоры про все хорошее запретил португалам торговать своими бананами с Мадейры (вкусней всего этого эквадорского фуфла в миллион раз). Причина? «Они некрасивые». Шутка про измерение кривизны бананов для ЕС-рынка – это вообще-то не шутка. Вот такой уровень экономической мысли у специальных департаментов Еврокомиссии.

    Но дальше – больше, ЕС начал уничтожать рыбную промышленность Португалии, вводя чудовищные условия, и целые рыбацкие кооперативы пошли на дно. Зато теперь вдоль побережья Португалии добычей занимаются испанские суда, которым передали эти квоты. Почему? Зачем? Евросоюз на такие глупые вопросы не отвечает. Так надо. И поэтому традиционную португальскую соленую треску bacalao поставляют из Норвегии. Почему? Не волнует – вам сказали, выполняйте.

    И таких историй может рассказать любая страна Европы тысячи. Процесс рандомного разрушения национальных экономик требует очень много рабочих рук – и поэтому аппарат Еврокомиссии начал невероятно разрастаться.

    К 2000-м годам, в связи с обширным вступлением стран бывшего Восточного блока в ЕС, вдруг стало понятно, что в кругу равных гордых стран равных нет. Есть тройка-четверка главных, есть группа стран второго ряда, а есть страны, которые, по сути – еда для всех остальных. Как это выглядело в Венгрии, например, при вступлении в 2004 году: моментальное возникновение новых блестящих торговых центров для населения и скупка западными компаниями предприятий и их закрытие, флагманские заводы становятся частью индустрии стран из первой категории (например, OSRAM). Третья категория стран должна только потреблять и не иметь своей промышленности, которая может конкурировать с Германией, Францией и тогда еще Британией.

    Венгрии повезло – потом пришел Орбан и все быстро понял. И тут две линии развития ЕС совпали в системном конфликте. Дело в том, что ставленница Меркель и Макрона госпожа фон дер Ляйен, бывшая министерка обороны Германии, которая только-только выбросила все четыре мобильных телефона с перепиской про бюджетики министерства, становится главой Еврокомиссии и очень быстро подминает под себя буквально всё.

    Первым делом она начинает вмешиваться именно в политические дела стран-участниц, что вообще-то противоречит «экономической» основе объединения. То есть если Брюсселю не нравится судебная реформа в Польше, то фон дер Ляйен лишает Польшу большой части финансирования (выплаты за ковидную катастрофу). Дальше лишение помощи за ковид (исчисляемая миллиардами евро) будет использоваться уже против Венгрии, когда Орбан решил, что бесконтрольная иммиграция – это ущерб его стране и народу.

    Распоряжаясь бесконтрольно огромными финансами (прекрасный пример – миллиарды на вакцину, переписка с Pfizer тоже уничтожена) мадам фон дер Ляйен ощутила себя императрицей Европы. И то, что впервые проявилось в нулевые, расцвело по полной программе. Сейчас Брюссель под ее руководством буквально ломает страны Евросоюза через коленку. Для нее сейчас главное – сломить сопротивление отдельных стран, поэтому вводится новая норма – исключение стран-диссидентов из голосований по любому вопросу. А вопросов много. Это и совершенно противоправное финансирование войны в-на Украине (Украина не член ЕС – с какой кстати?), создание оборонного союза – то есть конструирование ЕС как военного союза, а не экономического, что прямо противоречит уставным документам. Бесстыдное обслуживание военно-промышленного комплекса в ущерб благосостоянию народов Европы. И как полагается, создание своей разведки и своей машины по подавлению свободы информации – «комитета по противодействию дезинформации».

    Буквально каждая инициатива мадам ФдЛ служит укреплению личной власти, а в результате – росту противоречий внутри Евросоюза. Все больше стран пытаются не соглашаться с решениями Еврокомиссии. Но на них оказывается невероятное давление, вплоть до физических покушений на политиков – попытка убийства премьер-министра Словакии Фицо тому пример.

    Собственно, невероятная еще несколько лет назад тема войны Европы с Россией – это попытка запугать не только население, но и местных политиков с целью объединения всех сил вокруг безумной мадам ФдЛ, которая буквально узурпировала власть.

    Эта бесконтрольная власть, которой практически не перечат депутатики Европарламента с зарплатами минимум 10К, плюс бизнес-класс в родные страны каждые выходные, потрясающе быстро развратила всю Еврокомиссию. Почему мадам ФдЛ можно договариваться «по понятиям» с СЕО Pfizer Бурлой на 45 млрд, а остальным – нет?

    В прошлом году уже разразился громкий коррупционный скандал с евродепутаткой из Греции – все как полагается, с чемоданами налички, а только что – очередной похожий и системный. Имеется в виду госпожа Могерини, бывшая подчиненная мадам ФдЛ, которая мухлевала с тендерами – ради того, чтобы организовать себе теплое местечко в новом учебном заведении, которое готовит кадры для международного отдела Еврокомиссии.

    Но ведь не она одна работает на развал ЕС. Вся тема с грабежом русских денег, которые как бы лежат в Бельгии (никто не знает точно – существуют ли они нынче вообще?) – еще одна трещина. Бельгия сопротивляется грабежу, потому что не хочет быть крайней. Более того, вменяемые люди понимают, что изъятие денег суверенного государства по политическому требованию главы Еврокомиссии – это нарушение всего, на чем как бы стоит идеология современного европейского мироустройства. Напомним, что с 1939 по 1945 год деньги Германии были заморожены, но их не смогли изъять даже страны- победительницы.

    Но в Брюссель едет германский канцлер Мерц и тоже давит на премьер-министра Бельгии, чтобы он позволил украсть русские деньги. И ему наплевать, как это аукнется для всей финансовой системы Евросоюза. Они одержимы этой идеей.

    И тут, сидя в 2025 году с видом на чудесное европейское Рождество, в ожидании очередного террористического акта на рождественской ярмарке со стороны очередного мигранта, мы можем отлить в граните (как говорит Д. Медведев) очень простую формулу.

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа. Да и Шенгенские соглашения нынче то там, то здесь де-факто отменяются – и между славными членами европейской семьи опять стоят пограничники, патрули и собаки. Так что будет неудивительно, что когда-нибудь мы «проснемся утром в шесть часов с ощущением счастья – нет резинки от трусов и Евросоюза». Не в рифму, но зато правда.

    Попытка Европы дотянуться до «Турецкого потока» провалилась

    Европа пытается добраться до единственного оставшегося газопровода, который качает газ из России. Речь идет о «Турецком потоке». Физически недружественным странам дотянуться до него тяжело, потому что сам газопровод не заходит на европейскую территорию, а морскую часть оберегает Анкара. Поэтому Европа пытается давить юридически. Как Венгрия и Турция помогли управляющей компании «Турецкого потока» избежать ареста активов? Подробности

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины

    Владимир Зеленский согласен провести президентские выборы на Украине. Это решение было принято под давлением Дональда Трампа, заявившего ранее об отсутствии в республике демократии из-за затянувшейся несменяемости власти. Тем не менее эксперты отмечают: неожиданные новости из Киева призваны стать маскировкой для сохранения у власти нынешнего руководства. За счет чего Зеленский пытается обмануть Трампа? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

