«Дело пенсионеров» как символ идиотизма немецкой власти

Для того, чтобы вы понимали весь маразм происходящего, зайду издалека. В Германии на бумаге существует культ охраны персональных данных. Если вы снимете на телефон, как мигрант в автобусе убивает пенсионера, и пошлете запись куда-нибудь, а тем более – в соцсети, то посадят сначала вас – за разглашение персональных данных мигранта, а потом уже, может быть, преступника. Но это не точно.

При публикации данных об аресте преступников, изнасиловавших берлинскую школьницу, никогда не будет указана их национальность (но, если у них уже есть паспорт, то напишут – «немец»), миграционный статус, а тем более – полное имя. И еще: журналистов и телевизионные группы тут никогда не приглашают на полицейские операции, потому что считается, что приглашенные ментами журналюги не могут быть объективными в освещении процесса поимки преступников. А ведь самое главное для телеканалов и газет – беспристрастность и объективность. Что? Вы серьезно?

Год назад, вот примерно в эту пору, по нескольким адресам в Германии в сопровождении телевизионных групп вломились спецназовцы с автоматами и начали выводить под камеры пожилых людей, озвучивая их полные имена-фамилии, показывая их лица и обвиняя их в заговоре с целью свержения конституционной власти. Все это заодно продублировала для тех, кто плохо расслышал, сама министр внутренних дел ФРГ мадам Фезер (партия СДПГ). Особенно ярким был арест на телекамеры мужчины в твидовом пиджаке и вельветовых штанах – принца Генриха XIII Рейсса, которого выводили под руки автоматчики в масках.

Естественно, пиар-отдел МВД старался вовсю: «члены подпольного Движения рейхсбюргеров планировали захват Бундестага, убийство канцлера и депутатов, смену государственного строя, для этого они собирали оружие и назначали время». В этом с первых минут буквально всё было каким-то воплощением фальши. По всем каналам, во всех газетах. Куда делась презумпция невиновности и та самая защита персональных данных? А не волнует. Родина в опасности.

Залежами оружия оказались арбалет без стрел и несколько патронов, которые нашли в небольшом охотничьем замке принца Рейсса. На то он и охотничий замок, чтобы охотиться. Но даже ружья нормального не нашли. А нашли коллекционный пистоль XIX века. С которым подлый принц собирался штурмовать противотанковые заграждения, которыми себя окружили немецкие законодатели.

Из свидетельств заговора были предоставлены обрывки переписки принца с бывшей судьей, которая когда-то была членом партии «Альтернатива для Германии», что в глазах старых партий – чудовищное преступление против демократии. Сам заговор был посиделками в каком-то ресторане в Баварии. На этом как бы всё. И все такие: «Чо?»

Тут надо объяснить, что такое Движение рейхсбюргеров. Для этого надо понимать, что пока Бисмарк не собрал все королевства и герцогства Германии воедино и не объявил, что это теперь империя, как таковой Германии не существовало. Failed state под названием «Первая империя» не в счет, потому что она развалилась за год. А империя Бисмарка продержалась с 1871 по 1918 год, когда коммунисты, социалисты и фашисты решили, что нужна демократия. И началось – аж до 1945 года, когда впервые в истории немцы узнали, что такое демократия. Причем принудительно.

Так вот, рейхсбюргеры – это люди, которые считают, что все самое лучшее было при Бисмарке и совершенно не хотят признавать весь этот бардак, начавшийся после Бисмарка, за государство. Они себя считают гражданами той самой империи 1871-1918 годов, ходят под черно-бело-красными знаменами, презирают дебилов из правительственной коалиции и не верят ни слову, которое льется из ящика и с газетного листа. Как правило, у них есть свои собственные паспорта империи. А еще их называют сторонниками теории заговора, антиваксерами, националистами и так далее. Разве что коммунистами не обзывают. Но, как известно, уже не осталось ни одной теории заговора, которая не оказалась бы чистой правдой, с вакцинацией тоже нехорошо получилось, а любой, кто постоит полчаса на центральном вокзале Гамбурга, станет националистом. Единственный серьезный конфликт рейхсбюргеров с государством случился, когда один фермер решил, что нечего вооруженным спецназовцам делать в его доме, и немножко выстрелил из ружья. Всё.

Политический сыск, который в Германии благоглупо называется Ведомством по охране Конституции Vervassungschutz, насчитывает на 80 млн населения 10 тыс. рейхсбюргеров. При этом оно же признаёт, что крайне правых из них – пятьсот человек.

Но дела у министра внутренних дел мадам Фезер идут плохо: она охотится за выдуманными правыми экстремистами и потворствует насилию и террору со стороны реальных левых экстремистов – и это уже вызывает вопросы. Еще больше вопросов вызывает нежелание министра бороться с этнической преступностью и заниматься высылками понаехавших преступников. Так что мадам решила показать стране мурло врага, который вот-вот ворвется в Бундестаг на коне и застрелит Шольца из арбалета без стрел.

Им оказался старичок принц Рейсс из Тюрингского дома Рейсс – владельцев княжеств Рейсс-Грейц и Рейсс-Гера, просуществовавших в составе Германской империи до 1918 года. Кстати, русская великая княжна Мария Павловна – ему тоже родственница.

Ах да, рейхсбюргеры еще и имели связи с Москвой, что делает их заговор международным. На деле принц пытался один раз дозвониться до русского посольства, чтобы забить стрелку, но ему отказали. Но, Германия, ты охренела.

Вот уже год как по сфальсифицированному, ничтожному обвинению принц и его так называемые подельники по заговору сидят в тюрьме. Недавно наконец им выдвинуто обвинение.

Десять человек, как утверждается, принадлежат к жесткому ядру заговорщиков. Среди обвиняемых – бывший депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» (АдГ), а также бывшие сотрудники бундесвера и полиции. В число десяти обвиняемых входит бывший депутат парламента от АдГ Биргит Мальзак-Винкеман. Среди обвиняемых также некие Рюдигер фон П., Максимиллиан Э. и Петер В. Эти трое бывших военнослужащих бундесвера, как утверждается, возглавляли военное руководство «группы Рейсса».

Также обвиняется бывший офицер земельной полиции Нижней Саксонии Михаэль Ф., который, как утверждается, входил в так называемый совет принца Рейсса. Среди других обвиняемых – партнерша принца Рейсса. Она была арестована 7 декабря прошлого года во время облавы в том самом охотничьем замке Вайдманшайль близ Бад-Лобенштайна и с тех пор находится под стражей. Они обвиняются, в частности, в создании, членстве и поддержке террористической организации. Сами обвиняемые всегда отрицали «предъявы» прокуратуры.





Но вот что интересно: аудитория немецких СМИ не желает покупать всю эту историю за чистую монету.

«Складывается очень сильное впечатление, что это отвлекающая акция, организованная крайне левым министром Фезер. На мой взгляд, здесь необходимо рассмотреть недавно созданный состав преступления «делегитимация государства». Невероятно, если бы это не было так серьезно. Неудивительно, что доверие рушится. Чистая сатира», – пишет в комментах один.

«После той шумихи, которая была поднята вокруг этой группы пенсионеров, их следовало бы обвинить в государственной измене. Потому что это именно то, чем является насильственное свержение. Мало того, что любой разумно информированный человек мог понять, что эти дедушки и бабушки никогда не были способны на такое, прокуратура также пришла к такому выводу и ограничила обвинение созданием террористической организации. К сожалению для прессы. Потому что это отнюдь не та сенсация, которая вызывает дрожь по позвоночнику у читателей и повышает количество кликов», – пишет другой.

«Безобидных людей сажают в тюрьму на год без предъявления обвинений – такое мы видели только в диктаторских государствах. Мы снова там?» – пишет третий.

«В этой политической ситуации государство может только выставить себя на посмешище. И кто станет жертвой?» – и так далее.

Практически никто в Германии не верит в выдвинутые обвинения. И практически никто в Германии уже давно не верит своей телевизионной и прочей пропаганде. «Дело пенсионеров» в очередной раз показало, что что-то с этой страной происходит не то.