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    Почему Украина перешла к обороне

    @ REUTERS/Lisi Niesner

    11 декабря 2023, 18:55 Мнение

    Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Украина переходит к обороне. Это уже не прогнозы аналитиков и не мнения отдельных экспертов, но объективная реальность. Президент Зеленский заявил о намерении построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины. Кроме того, у Киева есть план построить мощную линию обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией.

    Правда, при этом украинский президент пытается сохранить лицо, в интервью Associated Press он не использовал слово «оборона», а заявил о «новой фазе» конфликта. Также он сказал журналистам о своем удовлетворении тем, что украинская армия не отступает. При этом признал, что контрнаступление желаемых результатов не дало. Почему даже Зеленский, который до последних дней отрицал провал контрнаступления, в конце концов не только признал его, пусть и завуалированно, но приказал готовиться ВСУ к обороне?

    Этому способствовали объективные факторы, отмахнуться от которых не смог даже президент Украины с его склонностью к отрицанию реальности.

    Украинское контрнаступление провалилось. Когда на Украине планировали свое наступление, украинские политики ждали, что это будет повторение сентября 2022 года в Харьковской области, только в куда больших масштабах. Реальность оказалась другой, укрепления Российской армии стали непреодолимой преградой для ВСУ, российские солдаты храбро и умело отбивали атаки украинских боевиков. В результате множества атак ВСУ потеряли большое количество предоставленной Западом техники и израсходовали несметное количество боеприпасов, полученных также от США и ЕС. Но что еще более важно, потеряли людей.

    Bloomberg пишет, что украинской армии критически не хватает новых кадров, все добровольцы давно на передовой. И если численность ВСУ майданный режим худо-бедно пополняет при помощи облав на мужчин, то вот качество и моральный дух солдат сильно снизились. Экс-соратник Зеленского, украинский Геббельс Алексей Арестович (внесен в список экстремистов в РФ) заявил, что 4,5 млн украинских мужчин избегают постановки на воинский учет, а в воинских частях от 30 до 70% отказников. Сегодня в украинской армии много мобилизованных мужчин в возрасте, которые по состоянию здоровья не переносят тягот войны. Поэтому на Украине ходят упорные слухи, что на фронт начнут отправлять совсем молодых, в том числе могут лишить брони студентов. Но пока Зеленский опасается это делать – боится социального взрыва.

    На ситуацию на Украине влияет несколько значимых факторов.

    Во-первых, война на Ближнем Востоке, в результате которой западное общество и элита потеряли прежний интерес к событиям на Украине. Существует конфликт и внутри политической элиты США. В Штатах уже по факту стартовала президентская гонка, и республиканцы стараются внешнеполитические просчеты Белого дома использовать против демократов. Масштабное финансирование конфликта на Украине, которое не принесло США никаких политических дивидендов, – одно из главных обвинений команды Байдена со стороны республиканцев. Украинский вопрос стал предметом торга между американскими политиками, как и стена на границе с Мексикой. Плюс усиление позиций правых политиков в ЕС, которые не хотят помогать Украине. Так, новое правительство Словакии прекратило поставки Киеву оружия и боеприпасов.

    Во-вторых, Украина – страна-банкрот. Расходная часть ее бюджета на 2024 год в два раза превышает доходную. Она должна покрываться за счет финансовой помощи и кредитов Запада. Однако с учетом геополитического расклада далеко не факт, что Украина получит помощь, какую хочет – скорее, наоборот. Без поддержки Запада гривна быстро превратится в ничего не стоящую бумажку и окончательно добьет экономику Украины. А без денег воевать невозможно.

    В-третьих, отмечается конфликт внутри самой украинской элиты. Обострились отношения ЗЕкоманды с украинским главкомом Валерием Залужным. На днях за границу не выпустили экс-президента Украины Петра Порошенко под надуманным предлогом. Конечно, это только внешние проявления тех брожений, которые происходят внутри майданной элиты. Вероятно, все куда серьезней.

    В этой ситуации Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но вряд ли.

    Один из важнейших базисов украинской власти – это информационное зомбирование украинского населения. Для поддержания этого состояния у масс людям постоянно внушается, что Украина переможе (победит). Вспомним, как в феврале этого года Зеленский рассказывал британским журналистам, что собирается кормить рыбок в Крыму. А американские патроны Украины даже осенью еще говорили об успешном контрнаступлении. Например, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, говоря о ВСУ, заявил: «Мы не сомневаемся, что они смогут и дальше добиваться успеха». Люди на Украине слушали это и думали, ну не могут же и Зеленский, и Кирби, и многие другие тупо врать. А теперь граждане Украины ощутили на себе холодный душ реальности. Контрнаступление не привело к перемоге. ВСУ сами теперь вынуждены обороняться.

    Другим важным тезисом украинской пропаганды было утверждение, что весь мир с Киевом, а Россия в изоляции. Но Запад показал свое истинное лицо: украинский вопрос просто предмет торга во внутренних конфликтах политиков США и ЕС. А Россия прекрасно себе ведет дела со всем незападным миром. Президента Путина в одной из богатейших стран мира, ОАЭ, встречали с поистине царскими почестями. Как учит история, информационный хрустальный корабль, выстроенный даже самой лучшей пропагандой, все равно разобьется о скалы реальности и правды. Пример – нацистская Германия, где многие люди после Сталинграда и Курской дуги начали понимать, что все далеко не так, как утверждает ведомство Йозефа Геббельса. И чем больше украинские жители будут осознавать реальность, тем меньше на их воззрения будет влиять украинская пропаганда.

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