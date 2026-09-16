Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина в финансовом плане дошла до предела. Правительство приостанавливает финансирование некритических статей расходов и отправляет все средства на оборону. Но и это не спасает. Украинской армии денег не хватает, глава майданного режима Владимир Зеленский просит у европейских спонсоров 27 млрд долларов на покрытие расходов военного бюджета. Американское издание The Wall Street Journal пишет, что европейские политики не знают, откуда взять дополнительные деньги на финансирования ВСУ. По их словам, запрос от Зеленского поступил в очень неподходящее время.

Как получилось, что у Украины так быстро закончились деньги, что это стало сюрпризом даже для ее западных спонсоров?

Зеленский сам дает ответ на этот вопрос: министерство обороны перерасходовало средства на производство дронов и вообще потратило больше, чем заложено в бюджете. Украинское издание «Страна.ua» уточняет, что ВСУ в первом полугодии нарастили темпы ударов дронами по тылам РФ, потратив на это больше денег, чем было предусмотрено. Для покрытия затрат были взяты деньги, в том числе предназначавшиеся для зарплат военным. Ответные действия ВС России на эти атаки нанесли сильный удар по украинской экономике, экспорту сельскохозяйственной продукции и металла, логистике и внутренней торговле.

Так или иначе, но в любом случае главная причина финансового кризиса на Украине – эскалация конфликта, устроенная Зеленским весной-летом этого года, когда украинские дроны стали целенаправленно бить по российским НПЗ, портам, торговым судам, затем по складам маркетплейсов.

Почему Зеленский пошел на это? Майданные политики и их европейские патроны хотели доказать, что Украина может противостоять России на равных. Это важно для того, чтобы не угасал энтузиазм спонсоров – и их надежды на то, что Россию возможно победить. Этот тезис постоянно поддерживался публичной риторикой. Так, в июне 2026 года Генсек НАТО Рютте заявил: «Украина демонстрирует, что российская военная машина не является непобедимой и способна менять ситуацию на поле боя в свою пользу».

А в заявлении G7 по Украине говорилось: «Мы высоко оцениваем стойкость Украины и ее прогресс на поле боя в последние месяцы и подчеркиваем, что сейчас наметился новый импульс». А Зеленский пафосно объявил о 40-дневном периоде по принуждению России к миру. Кстати, 40 дней истекли 12 августа. Адресатами послания были европейские и украинские обыватели. Первым хотели доказать, что их руководители знают, что делают, когда дают миллиарды евро Украине. Вторых просто надо держать в постоянном надежде на лучшее, потому что терпение украинцев постепенно лопается. И украинские жители в социальных сетях ликовали, когда дроны попадали в НПЗ и вызывали пожар.

Но главная цель эскалации конфликта – раскачать ситуацию внутри России. По замыслу европейских и майданных политиков, бензиновый кризис, удары по логистике маркетплейсов должны были подорвать привычный образ жизни россиян настолько, чтобы они вышли протестовать против власти. А уверенные заявления Зеленского и западных политиков в скорой победе Украины должны были деморализовать российское общество, подорвать его веру в собственную армию и победу.

Параллельно с этим центры информационно-психологических операций Украины делали информационные вбросы на разных интернет-площадках, чтобы вызвать панику у российских граждан. Пример – идиотский нарратив, что удары по складам Wildberries могут породить глобальный банковский кризис в России. «Эксперты» с умным видом рассказывали, что это неизбежно, но любому человеку, который хоть немного разбирается в финансах, понятно, что они несли полный бред. И конечно, все это было важно сделать в преддверии парламентских выборов в России. Любимый ход организаторов цветных революций.

Но все пошло не так, как задумывали в Киеве и европейских столицах. Жесткие ответные действия вооружённых сил России развернули ситуацию наоборот. Уже жители Киева записывают обращения о том, как им страшно жить в городе, который постоянно атакуют дроны и ракеты. Жители украинских городов выкладывают видео с полупустыми полками супермаркетов. Украинские автомобилисты жалуются на отсутствие АЗС (уничтожены дронами), особенно в прифронтовых регионах.

Экономисты бьют тревогу по поводу остановки экспорта морем. Производство стали, одного из главных экспортных продуктов Украины, упало на 57%. Представители украинского бизнеса обвиняют власть в том, что она не предупредила их о готовящейся кампании против российских маркетплейсов, чтобы у них было время подготовиться к ответным ударам РФ. Рассчитывать на помощь государства, которое само живет за счет западной помощи и кредитов, украинскому бизнесу не приходится.

Различные лидеры общественного мнения призывают украинцев готовиться к очень тяжелой зиме. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что учеба в бомбоубежищах закалит украинских детей. Так что эйфория из-за первых ударов по НПЗ сменилась на Украине отчаяньем. То, что успехи армии России уничтожают оптимизм украинцев, подтверждает даже вражеская CNN.

На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. И ситуация с 27 млрд, которые не могут найти европейцы для Украины, это хорошо демонстрирует. Экономика ЕС не в лучшем состоянии, и у спонсоров Киева есть предел возможностей. Не говоря о том, что предел возможностей есть у ВСУ и в целом жителей Украины, но Зеленскому глубоко наплевать на судьбу своих граждан.

Пагубность деяний Зеленского и его покровителей заключается в попытке доказать, что Украина может противостоять России на равных, при том, что Россия объективно сильней и богаче Украины. Помощь Запада дает Украине возможность держаться, создавать проблемы России, иногда локально добиваться каких-то успехов. Но победить стратегически она не сможет. И это нужно донести до большей части украинского общества любыми способами – особенно сейчас, когда даже самые упёртые украинцы начали, наконец, осознавать реальность.