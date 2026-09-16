Tекст: Антон Антонов

«Они пытаются прощупать почву нашей гибкости. Но венская площадка не является площадкой для обсуждения путей украинского урегулирования, никто «вторую переговорную дорожку» по этим вопросам здесь не создает», – указал дипломат.

Полянский отметил, что некоторые страны на площадке ОБСЕ полагают, будто организации гарантирована некая роль в процессе урегулирования конфликта. По его словам, эти убеждения ничем не подтверждены и противоречат «послужному списку» организации, передает РИА «Новости».

Постпред России добавил, что на данный момент венская площадка используется Евросоюзом лишь для демонстрации неизменной поддержки Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский ранее заявил о невозможности конструктивного диалога по украинскому урегулированию на венской площадке.

Дипломат также назвал ОБСЕ полумертвой структурой, утратившей позитивную повестку и превратившейся в инструмент гибридной войны против России.

При этом Полянский предупредил, что уход Москвы из организации стал бы подарком для западных недругов страны.