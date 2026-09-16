Взрывы прогремели на иранском острове Кешм

Tекст: Антон Антонов

«Несколько взрывов были слышны на иранском острове Кешм», – передает Reuters со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Подробностей о причинах происшествия, а также о возможных пострадавших или разрушениях агентство не приводит, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль начали боевые действия против Ирана 28 февраля.

В июне стороны подписали меморандум о перемирии, однако 8 июля Вашингтон возобновил масштабные удары, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

