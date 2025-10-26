Глава МЧС России посетил Саудовскую Аравию с рабочим визитом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию, сообщает ТАСС. Официальная встреча состоялась у трапа самолета, где министра встретили посол России в королевстве Сергей Козлов, первый заместитель главы МВД Саудовской Аравии принц Абдельазиз Аль-Мукрин, а также представители МВД и гражданской обороны страны.

В ходе визита Куренков намерен обсудить с министром внутренних дел Саудовской Аравии Абдулазизом Бин Саудом Бин Наифом Аль Саудом вопросы сотрудничества спасательных служб двух государств. Отдельное внимание планируется уделить обмену передовыми технологиями, совместному обучению, повышению профессионализма, гуманитарным вопросам и развитию профессионального спорта.

Кроме того, в ближайшие дни в Саудовской Аравии стартует чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. В соревнованиях примут участие мужская и женская сборные МЧС России.

