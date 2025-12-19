Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?3 комментария
Минобороны Белоруссии заявило о подготовке «Орешника» к боевому дежурству
Ракетный комплекс «Орешник» уже находится в Белоруссии, ведутся работы по его постановке на боевое дежурство и интеграции в систему обороны, заявил министр обороны страны Виктор Хренин.
Комплекс уже размещен на территории страны, и вскоре военные пригласят журналистов для демонстрации, сказал Хренин, передает ТАСС.
Размещение комплекса рассматривается как часть стратегии по обеспечению сдерживания. Он подчеркнул, что президент страны Александр Лукашенко неоднократно указывал на приоритетность подобных задач для безопасности республики.
Министр также заявил, что, несмотря на современные вооружения, решающим фактором на поле боя останется подготовка и сплоченность солдат, а тактические и боевые навыки будут в приоритете при ответе на эскалацию со стороны соседей.
Ранее Лукашенко сообщал, что «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии, для него уже подготовили первые позиции.
Президент России Владимир Путин отмечал, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство до конца года на российской территории.