  • Новость часаБелоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп наказал Венесуэлу за «кражу активов»
    Путин: Российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    Ложь об СССР спровоцировала ссору в парламенте Финляндии
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин: Цели СВО будут достигнуты
    Путин: Ряд деятелей в Европе забыли об ответственности
    Путин назвал бредом заявления о «нападении России на Европу»
    Белоусов сообщил о перевыполнении плана набора в армию по контракту
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    7 комментариев
    17 декабря 2025, 14:21 • Новости дня

    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году

    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ракетный комплекс «Орешник» начнет службу на боевом дежурстве до конца года, заявил президент Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны.

    «До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что в ходе учений подтверждается высокий уровень подготовки частей и соединений, они могут решать самые сложные задачи. В ходе таких учений нередко присутствуют зарубежные союзники и партнеры России, которые получают опыт, полученный в ходе СВО.

    В ноябре Путин пояснял, что Россия, как все ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциал без стремления кого-то запугать или устрашить.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в республике в декабре.

    16 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень боеготовности военных подразделений стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен на фоне обсуждений о возможной их отправке на Украину.

    Страны «коалиции желающих» повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил в ожидании гипотетической отправки на Украину, передает ТАСС. Министр обороны Британии Джон Хили заявил об этом во время заседания контактной группы по вопросам военной поддержки Киева, прошедшего по видеосвязи.

    «Через «коалицию желающих» мы повышаем уровни готовности. Я продолжаю направлять финансирование на подготовку к развертыванию британских сухопутных и воздушных сил, когда наступит мир», – отметил Хили в эфире телеканала Sky News.

    Также министр подчеркнул, что финансирование направляется на тренировочные программы и расширение возможностей быстрой дислокации войск. Дополнительные детали относительно сроков и объемов возможного развертывания в ходе заявления не уточнялись.

    Причастные к так называемой коалиции желающих государства закончили подготовку к размещению войск на украинской территории в случае прекращения огня, заявил ранее британский премьер Кир Стармер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потенциальный бюджет развертывания уже оценивается в 100 млн фунтов стерлингов, что превышает 10,5 млрд рублей.

    Франция также подтвердила готовность развернуть свои войска на Украине в 2026 году. Париж разработал вариант, позволяющий обойти запреты на прямое участие НАТО в конфликте на Украине.

    Кроме того, французское правительство уже утвердило специальный документ, который юридически разрешает отправку военного контингента на Украину.

    Всего к «коалиции желающих» присоединились более 30 стран Европы, которые готовы направить свои войска на Украину после окончания боевых действий.

    Комментарии (13)
    17 декабря 2025, 05:44 • Новости дня
    Минобороны сообщило о загрузке МБР «Ярс» в пусковые шахты
    Минобороны сообщило о загрузке МБР «Ярс» в пусковые шахты
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В различных регионах России проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет ракетного комплекса «Ярс» в шахтные пусковые установки, сообщило Минобороны России.

    «В разных регионах страны в преддверии Дня РВСН проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет РК «Ярс» в шахтные пусковые установки», – сообщило ведомство.

    Специалисты разместили ракеты в шахтах с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата, процесс занял несколько часов, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что перевооружение РВСН включает не только оснащение новыми ракетными комплексами, но и создание современной инфраструктуры для повышения качества подготовки дежурных сил и организации отдыха личного состава.

    По информации Минобороны, реализация мероприятий по перевооружению позволит увеличить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и расширить потенциал группировки для выполнения современных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России 17 декабря отмечают День Ракетных войск стратегического назначения.

    Комментарии (4)
    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    ООН сообщила о семи убийствах российских военнопленных на Украине за месяц

    ООН зафиксировала семь случаев казни российских военнопленных на Украине с ноября

    ООН сообщила о семи убийствах российских военнопленных на Украине за месяц
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выявило семь случаев казней российских военнопленных за последний месяц, включая подтвержденные и расследуемые инциденты.

    Глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил, что с середины ноября сотрудники ведомства зафиксировали четыре убийства российских военнопленных, совершенные украинскими военными. Он добавил, что его ведомство также рассматривает достоверные заявления о трех дополнительных инцидентах».

    Как передает ТАСС, Тюрк подчеркнул, что нарушители прав человека и гуманитарного права должны понести ответственность за свои действия.

    В июне управление сообщало о 26 погибших небоеспособных лицах, включая российских военнопленных, начиная с февраля 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник также Тюрк призвал Киев предотвратить пытки и жестокое обращение с российскими военнопленными на Украине.

    Ранее суд в ДНР приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат.

    До этого в Донбассе украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного.

    Также стало известно, что суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, а Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 21:06 • Новости дня
    Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США
    Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США
    @ U.S. Army/Spc. Andrew McNeil/22nd Mobile Public Affairs Detachment

    Министерство обороны США рассматривает план радикальной перестройки системы военного управления, который может привести к одному из крупнейших перераспределений полномочий в американских вооруженных силах за последние десятилетия. Инициатива готовится по поручению главы Пентагона Пита Хегсета и направлена на сокращение числа высших штабов и генералов, а также на смену стратегических приоритетов США.

    Как сообщают источники, знакомые с обсуждением, план предусматривает понижение статуса сразу нескольких ключевых командований – Центрального (CENTCOM), Европейского (EUCOM) и Африканского (AFRICOM). Предполагается, что они будут подчинены новой структуре – Командованию международных операций США (U.S. International Command). Таким образом администрация Дональда Трампа намерена ускорить уход от прежней модели активного военного присутствия на Ближнем Востоке и в Европе, пишет The Washington Post .

    Ожидается, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Дэн Кейн представит этот вариант реформы министру обороны в ближайшие дни. В Пентагоне подчеркивают, что речь идет о предварительных обсуждениях, а официальных решений пока не принято.

    Отдельным блоком плана является объединение Северного и Южного командований США, отвечающих за операции в Западном полушарии. На их базе предлагается создать новое Командование Америк (Americom). Ранее также обсуждалась идея формирования Арктического командования, однако от нее, по данным источников, решили отказаться.

    В случае реализации реформы общее число боевых командований США сократится с 11 до восьми. Это позволит уменьшить количество четырехзвездных генералов и адмиралов, напрямую подчиняющихся министру обороны. В структуре сохранятся Индо-Тихоокеанское, Киберкомандование, Командование специальных операций, Космическое, Стратегическое и Транспортное командования. План соответствует стратегии национальной безопасности администрации Трампа, опубликованной на этой неделе, где говорится, что «эпоха, когда США, как Атлант, поддерживали весь мировой порядок, закончилась». По словам одного из высокопоставленных представителей Минобороны, нынешняя система управления войсками демонстрирует признаки «износа» и требует срочных изменений для ускорения принятия решений.

    В то же время в Конгрессе США реформа вызывает обеспокоенность. Законодатели потребовали от Пентагона представить детальный план с оценкой расходов и последствий для союзников США. До выполнения этого требования финансирование реорганизации может быть заморожено как минимум на 60 дней.

    Критики инициативы предупреждают, что чрезмерная централизация может ослабить способность командований действовать на местах. Бывший министр обороны США Чак Хейгел отметил, что глобальная обстановка становится все сложнее, а укрупнение структур может снизить способность армии предотвращать кризисы на ранней стадии.

    Окончательное решение по реформе должны принять министр обороны Пит Хегсет и президент Дональд Трамп. Если план будет одобрен, изменения будут закреплены в Объединенном плане командования – ключевом документе, определяющем архитектуру управления вооруженными силами США.

    Ранее Конгресс США намеревался запретить Пентагону отказываться от роли верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR).

    Комментарии (2)
    17 декабря 2025, 09:59 • Новости дня
    Путин исполнил желания обратившихся на прямую линию двух детей

    Обратившиеся на прямую линию дети попросили у Путина кимоно и полет на самолете

    Путин исполнил желания обратившихся на прямую линию двух детей
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    Президент России Владимир Путин исполнил новогодние желания двух детей, обратившихся к нему перед предстоящей прямой линией, сообщает «Россия 24».

    Одиннадцатилетний Владимир, занимающийся дзюдо, получил от главы государства кимоно синего цвета.

    «Удивительное чувство – сам президент дарит кимоно, это же не просто кто-то подарит», – отметил мальчик.

    Еще одному ребенку – юнармейцу Егору из Алтайского края – Путин помог осуществить мечту полетать на сверхлегком самолете. Егор объяснил, что ранее не мог реализовать это желание из-за проблем со здоровьем, и решил обратиться за помощью к президенту, зная, что тот уже помогал другим детям.

    В беседе с Первым каналом мальчик добавил, что был потрясен эмоциями от полета, и отметил необыкновенную красоту с высоты птичьего полета.

    Программа «Итоги года», совмещенная с большой пресс-конференцией и прямой линией, состоится 19 декабря. К этому моменту поступило более 1,6 млн обращений от россиян, и вопросы будут приниматься до окончания эфира.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин лично анализирует обращения россиян и данные министерств перед прямой линией.

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 21:23 • Новости дня
    Российским инструкторам в ЦАР сдались 20 боевиков

    В ЦАР сдались 20 боевиков российским инструкторам

    Российским инструкторам в ЦАР сдались 20 боевиков
    @ REUTERS/Baz Ratner

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В деревне Помболо группа из 20 боевиков добровольно передала оружие сотрудникам тренинговой миссии России в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), сообщает Содружество офицеров за международную безопасность.

    Двадцать боевиков группировки UPC («Союз за мир в ЦАР») добровольно сдались российским инструкторам в префектуре Мбому в Центрально-Африканской Республике, сообщает Содружество офицеров за международную безопасность.

    В Telegram-канале СОМБ отмечается: «11 декабря в деревне Помболо (префектура Мбому) прошла разоружение очередная группа боевиков UPC в количестве 20 человек».

    Кроме того, по информации канала, продолжается одиночная сдача оружия и от мирных жителей. Такие случаи зафиксированы в населенных пунктах Батангафо, Мойен-Сидо, Нделе и Бирао.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил, что западные страны используют Украину для координации действий боевиков, планирующих нападения на ЦАР.

    Также боевики обратились к Украине за помощью в организации попытки военного переворота накануне выборов, назначенных на 28 декабря.

    Кроме того, боевики стали применять беспилотники для разведки и сбрасывания боеприпасов на базы российских инструкторов в Центрально-Африканской Республике.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 16:04 • Новости дня
    ВМФ получил 19 кораблей и три подлодки с начала года

    Евтухов сообщил о передаче 19 кораблей и трех подлодок ВМФ РФ в 2025 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2025 году отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России.

    В 2025 году российские судостроители сдали Военно-морскому флоту России 19 надводных кораблей и три подводные лодки. Об этом рассказал ТАСС начальник управления администрации президента России по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов на церемонии поднятия флага на подводной лодке «Великие Луки» в Петербурге.

    Он отметил, что среди новых подлодок – стратегический атомный ракетоносец «Князь Пожарский», которому, по словам Евтухова, нет аналогов в мире. Кроме того, флот пополнился двумя неатомными подводными лодками «Якутск» проекта «Варшавянка» и «Великие Луки» модернизированного проекта «Лада», построенными на «Адмиралтейских верфях».

    Евтухов подчеркнул, что при строительстве этих кораблей применялись исключительно отечественные разработки, а уровень импортозамещения в ВМФ составляет практически 100%. Он заявил: «Еще раз хочу сказать, у нас самый современный Военно-морской флот. Это подтверждается не только российскими, но и международными экспертами».

    По его словам, темпы обновления флота продолжают расти, а российские производители способны обеспечивать Военно-морской флот современными кораблями и подлодками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».

    А Средне-Невский судостроительный завод заявил о намерении продолжить выпуск тральщиков проекта 12700 «Александрит» с улучшенным оснащением до 2050 года.

    До этого в Североморске прошла церемония приема в состав ВМФ первого патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин».

    Комментарии (8)
    16 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    Нидерланды выделили 700 млн евро на дроны для ВСУ

    В Нидерландах направили 700 млн евро на беспилотники для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    700 млн евро выделяют Нидерланды на беспилотники для украинской армии, сообщил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс.

    Нидерланды направят 700 млн евро на закупку беспилотников для Украины, сообщил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс. Как передает РИА «Новости», он также добавил, что еще 250 млн евро пойдет на закупку американского оружия (через PURL).

    Ранее, 8 декабря, правительство Нидерландов объявило о планах выделить дополнительные 700 млн евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Российское посольство в Гааге выразило мнение, что эти средства будут разворованы из-за коррупции на Украине и приведут лишь к затягиванию конфликта.

    С начала спецоперации на Украине власти Нидерландов зарезервировали порядка 13,6 млрд евро на военную поддержку Киева, из которых почти 8,7 млрд евро уже реализованы в виде поставок вооружений. Россия не раз подчеркивала, что западные поставки оружия мешают достижению урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Нидерландов выделит 700 млн евро на военную поддержку Киева, из которых 500 млн евро направит министерство обороны, а 200 млн евро – внешнеполитическое ведомство. Власти страны заявили, что полностью собрать такую сумму в следующем году будет трудно.

    Нидерланды ранее планировали выделить 250 млн евро на покупку боеприпасов и систем ПВО для Украины.

    В то же время в стране объявили о закрытии центров для беженцев с Украины из-за сокращения финансирования.

    Комментарии (2)
    16 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Спрятавший боеприпасы ВСУ мальчик из Курской области получил благодарность от Героя России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Курской области руководитель управления общественно-политической работы СК РФ, Герой России Сергей Петров вручил награды двум детям за проявленное мужество: пятилетнему Толе Минашкину медаль была вручена посмертно, а одиннадцатилетний Сергей Щеглов получил благодарность за смелый поступок на освобожденной территории.

    Курск во вторник посетил руководитель управления общественно-политической работы СК РФ, Герой России Сергей Петров, сообщает Telegram-канал «Секундочку». Он вручил благодарность 11-летнему Сергею Щеглову из села Казачья Локня Суджанского района. Школьник с семьей находился на территории села Казачья Локня Суджанского района, которое семь месяцев контролировалось ВСУ, и Сережа, найдя боеприпасы украинских военнослужащих, сумел спрятать их и впоследствии передать бойцам российской армии.

    В рамках поездки Сергей Петров также встретился с матерью пятилетнего Толи Минашкина, погибшего при обстреле городского пляжа в июле. Полине Минашкиной была передана ведомственная медаль «Доблесть и отвага», которой ребенок награжден посмертно. В Следственном комитете подчеркнули, что подвиги и мужество детей из Курской области навсегда останутся в памяти страны.

    Напомним, в июле Толя Минашкин закрыл собой мать при атаке ВСУ на курский пляж.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 01:26 • Новости дня
    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией

    Лукашенко: Зеленский не хочет идти на сделку

    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сейчас не заинтересован в соглашении по завершению конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Зеленский не хочет идти на сделку», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на Newsmax TV.

    Лукашенко подчеркнул, что Зеленский осознает риск исчезновения Украины с политической карты. По мнению Лукашенко, дальнейшее продолжение конфликта может привести к «глобальной войне» с применением всех видов вооружения. При этом Лукашенко считает, что Зеленский все же «хочет мира», но позиции Москвы и Киева по вопросу о том, чем должен закончиться конфликт, «разные».

    По словам белорусского лидера, он полностью уверен, что президент России Владимир Путин сейчас стремится к миру. «Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина», – сказал Лукашенко.

    Белорусский президент отметил, что на сегодняшний день важно исключить подозрения России в том, что прекращение огня используется для перевооружения Украины западным оружием.

    Лукашенко считает, что США должны участвовать в урегулировании, иначе мир невозможен. Однако, по его словам, урегулирование зависит не только от президента США Дональда Трампа. Он уверен, что в случае разочарования США конфликт на Украине продлится до тех пор, пока на ситуацию не повлияют силы, вынуждающие Зеленского пойти на мир.

    Лукашенко подчеркнул, что конфликт влияет на всех соседей: «У нас есть две воюющие стороны – Россия и Украина, но в конфликт втягивают и нас, потому что мы живём рядом с ними. Мы не можем оставаться в стороне от того, что происходит».

    «Любая война заканчивается миром», – сказал Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей США и Зеленского. После переговоров спецпосланник США Стивен Уиткофф заявил о прогрессе.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Экспорт нефти из России в ЕС достиг максимума за полгода

    Экспорт нефти из России в Евросоюз достиг максимума за полгода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В октябре поставки нефти из России в Евросоюз увеличились до 324,2 млн долларов и обновили полугодовой максимум по объемам.

    Поставки нефти из России в Евросоюз в октябре выросли в 1,5 раза по сравнению с сентябрем, передает РИА «Новости». Согласно данным Евростата, объем закупок достиг 324,2 млн долларов и стал максимальным за последние шесть месяцев.

    В годовом выражении экспорт российской нефти ЕС в октябре снизился вдвое. Несмотря на краткосрочный рост, в целом уровень поставок остается значительно ниже прошлогоднего.

    За период с января по октябрь суммарный объем поставок российской нефти на территорию Евросоюза составил 3,7 млрд долларов, что оказалось в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов по установленному потолку цен до 30 июня 2026 года.

    До этого главы МИД Европейского союза внесли в черный список 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти.

    Также сообщалось, что Еврокомиссия в начале 2026 года выступит с предложением о запрете для стран ЕС закупать российскую нефть.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин: Ряд деятелей в Европе забыли об ответственности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что геополитическая ситуация остается напряженной, а некоторые европейские лидеры действуют исходя из личных интересов, забывая об ответственности.

    Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил о том, что ряд европейских деятелей забыли о своей ответственности, ориентируются на личные и групповые политические интересы, а не на интересы народов, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что такие политики занимают или до сих пор занимали ответственные посты, однако в настоящее время ими движут сиюминутные личные цели. «Они руководствуются сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, только не интересами своих народов», – отметил глава государства.

    В ходе заседания Путин также сказал, что геополитическая ситуация в мире по-прежнему остается напряженной, а в некоторых регионах уже достигла критического уровня. По его словам, страны НАТО наращивают наступательные силы и разворачивают новые виды вооружения, включая вооружения в космосе. Путин подчеркнул, что эти процессы обостряют международную обстановку и создают дополнительные риски для всех участников мировой политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации.

    Российские войска продвигаются и способны усиливать наступление на ключевых направлениях после слома обороны ВСУ.

    Владимир Путин в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 16:12 • Новости дня
    Коков сообщил о росте зарплаты в Кабардино-Балкарии в 2025 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, что в 2025 году средняя зарплата в регионе составила 51 600 рублей.

    По его словам, это свидетельствует о росте на 113% по сравнению с предыдущими периодами. Коков также отметил, что реальная заработная плата населения увеличилась на 103,5%, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что положительная динамика по реальным доходам сохраняется на протяжении нескольких лет. В 2024 году душевой денежный доход населения достиг 45 443 рублей, тогда как в среднем по Северо-Кавказскому федеральному округу этот показатель составляет 40 600 рублей.

    Коков подчеркнул, что такой рост объясняется реализацией национальных проектов и масштабными мерами поддержки семей с детьми, что позволило существенно увеличить доходы и стимулировать развитие экономики региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень бедности в Кабардино-Балкарии удалось снизить более чем в два раза с 2018 года. Президент России Владимир Путин отметил успехи Кабардино-Балкарии в сфере здравоохранения.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 22:15 • Новости дня
    Песков: Журналисты из недружественных стран смогут задать вопросы Путину

    Tекст: Антон Антонов

    Представители СМИ из недружественных стран получат возможность задать вопросы президенту России Владимиру Путину в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что в программе «Итоги года с Владимиром Путиным» примут участие зарубежные журналисты, включая представителей из недружественных государств, передает РИА «Новости».

    «Я бы не сказал, что здесь много работают, но все равно есть те, кто последовательно продолжают здесь свою деятельность. И они будут здесь, да. Будут на программе. У них будет возможность задать вопрос так же, как и у всех», – сказал Песков.

    Песков в эфире «России 24» сообщил, что Путин обсуждает полученные от россиян в преддверии «Итогов года» вопросы с министрами и вице-премьерами, передает ТАСС.

    Песков также рассказал, что по завершении прямой линии президент может встретиться с героями спецоперации, которые принимали участие в обработке обращений граждан. Во вторник он посетил кол-центр прямой линии с Путиным. Он поприветствовал ветеранов СВО, которые принимают участие в процессе сбора обращений. «Вы обязательно подъезжайте в конце программы. Туда, где будет программа сама. Я уверен, что президент захочет и спасибо вам сказать, и пообщаться», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, программа выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Песков сообщил, что Путин активно работает с вопросами от россиян накануне проведения прямой линии. Срочные обращения граждан решаются до начала эфирного мероприятия. В декабре 2024 года Путин подвел итоги года в формате, совмещающем традиционную «Прямую линию» с ежегодной пресс-конференцией.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

    Комментарии (3)
    16 декабря 2025, 19:46 • Новости дня
    ООН потребовала защитить от пыток российских военнопленных на Украине

    В ООН призвали обеспечить защиту российских военнопленных от пыток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк публично призвал Киев предотвратить пытки и жестокое обращение с российскими военнопленными на Украине.

    На межсессионном заседании Совета ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что с середины ноября ООН провела беседы с 127 российскими военнопленными и 10 гражданами третьих стран, находящихся под стражей на Украине. Он заявил: «Половина из них рассказала о пытках и жестоком обращении в местах транзита до прибытия в официальные места содержания под стражей».

    Как передает ТАСС, Тюрк отметил, что некоторые российские солдаты в плену жаловались на жестокое обращение именно на этапах транспортировки. Он особо подчеркнул требование к властям Украины о немедленном принятии мер, чтобы следовать международным правовым стандартам по отношению к военнопленным.

    По словам комиссара, ООН продолжает мониторинг ситуации и ожидает прозрачности со стороны Киева в деле соблюдения прав человека в отношении всех задержанных.

    Ранее суд в ДНР приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат в июне 2025 года.

    До этого украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного. Также украинские спецслужбы угрожают расправой жене пленного бойца РФ Елене Фроловой за отказ от сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, и Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.


    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Герасимовку в Днепропетровской области
    Лукашенко спросил у украинцев, почему не воевали за Крым
    Швеция заметила вооруженную охрану на идущих из России танкерах
    Грузия назвала Евросоюз главной жертвой войны на Украине
    В Европе узнали у экспертов из Киева, почему можно воровать у России
    В США застрелили главу центра термоядерного синтеза Массачусетского института
    Стоимость ремонта Белого дома удвоилась

    Чем грозит Европе воровство российских активов

    В Евросоюзе продолжаются баталии вокруг конфискации российских активов из бельгийского депозитария Euroclear. Сама Бельгия против, однако ЕК пытается переманить ее на свою сторону. Почему Бельгия так рьяно отстаивает российские активы? Дело здесь не в поддержке Москвы и не в моральных принципах. Подробности

    Перейти в раздел

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп наказал Венесуэлу за «кражу активов»

    Президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли, а также приказал ввести «полную и тотальную блокаду» нефтяных подсанкционных танкеров, следующих в Боливарианскую республику или из нее. К чему приведет блокада? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации