  • Новость часаПатрульный самолет США приблизился к берегам Сочи
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому
    Хинштейн рассказал о всех полученных в ДТП переломах
    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта
    Туроператоры предложили увеличить лимит ввоза наличной валюты в Россию
    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю
    Начальник ГРУ сообщил о проведении переговоров по Украине на русском языке
    Президент ОАЭ приехал в Россию в подаренной Путиным куртке
    В Милане нашли мертвым украинского банкира Адарича
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    14 комментариев
    30 января 2026, 02:59 • Новости дня

    Патрульный самолет США приблизился к берегам Сочи

    Американский патрульный самолет Poseidon приблизился к берегам Сочи

    Патрульный самолет США приблизился к берегам Сочи
    @ Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Полет американского патрульного самолета P-8A Poseidon прошел над Черным морем недалеко от Сочи, следует из полетных данных.

    Poseidon поднялся в небо на территории Румынии. Самолет пролетел над акваторией Черного моря, обойдя Крым, и приблизился к району побережья Сочи. Воздушное судно развернулось и совершило несколько кругов недалеко от береговой линии. Общая продолжительность пребывания самолета в воздухе составила около шести часов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американский патрульный самолет P-8A Poseidon заметили вблизи Мурманска. Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon 20 января обнаружили над Черным морем возле российского побережья около Сочи.

    29 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Глава ГРУ оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    Глава ГРУ оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Главного разведывательного управления Генштаба России Игорь Костюков прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной без участия США.

    В ответ на вопрос о возможных трудностях он заявил: «А когда было легко?», передает ТАСС. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Костюков также дал оценку прошедшим 23–24 января российско-американско-украинским переговорам в Абу-Даби. По его словам, атмосфера на встрече была «конструктивная».

    «Все все понимают», – отметил адмирал, уточнив, что речь идет о прямом смысле этого выражения. Костюков подчеркнул, что участники консультаций проявили взаимопонимание по ключевым вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские переговорщики по Украине всегда заявляли о готовности к продолжению контактов.

    Кремль подчеркнул удовлетворение началом прямых переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби и отметил сложность обсуждений.

    Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби намерены продолжить 1 февраля.

    Комментарии (8)
    29 января 2026, 10:30 • Новости дня
    «ЛУКОЙЛ» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов

    «ЛУКОЙЛ» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов без казахстанской доли

    «ЛУКОЙЛ» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «ЛУКОЙЛ» объявила о предварительном соглашении с американской Carlyle по продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.

    «ЛУКОЙЛ» сообщил о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Carlyle по продаже 100% дочернего общества LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами группы. В пресс-релизе компании отмечается, что активы в Казахстане не войдут в периметр сделки и останутся в собственности «ЛУКОЙЛа», продолжая работу по действующим лицензиям, передает РИА «Новости».

    В компании подчеркнули, что соглашение с Carlyle не носит эксклюзивного характера и его реализация зависит от выполнения ряда условий, в том числе получения необходимых регуляторных согласований. В числе обязательных требований – разрешение на сделку со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

    «Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями», – говорится в сообщении «ЛУКОЙЛа».

    Ранее американские власти разрешили проводить сделки с российским «ЛУКОЙЛом» и его дочерними структурами для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля.

    Крупные нефтегазовые проекты Казахстана с участием «ЛУКОЙЛа», включая КПО и «Тенгизшевройл», получили исключение из санкций.

    Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    Позднее США предоставили временные лицензии на сделки по продаже международного бизнеса «ЛУКОЙЛа».

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Легкоатлетку Клишину лишили квартиры в Твери

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, что осталась без прописки после передачи ее квартиры в Твери военному.

    Как передает РИА «Новости», Клишина заявила, что в 2011 году получила однокомнатную квартиру в Твери с условием возможного перевода недвижимости в собственность при выполнении ряда спортивных достижений или выслуге лет.

    «Все, с кем я общалась, уверили меня в том и усыпили мою бдительность, что эта квартира в любом случае останется мне и можно не думать ни о каких мелочах», – рассказала Клишина.

    По словам спортсменки, в прошлом году ее выписали из квартиры, а саму недвижимость передали военнослужащему. Клишина отметила, что теперь не имеет никакой регистрации, и назвала себя «бомжом». Она добавила, что для перевода квартиры в собственность необходимо оставаться действующей спортсменкой.

    Клишина подчеркнула, что не знает, кому именно передали квартиру, но ей сообщили, что жилье предоставлено военным. Сейчас она продолжает жить и тренироваться в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарья Клишина сообщила, что осталась без прописки после передачи предоставленной ей недвижимости другому человеку.

    Ранее Клишина заявила, что дисквалификация сборной России по легкой атлетике – не более чем способ устранить сильного соперника.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Лавров заявил об удивлении Трампа на запреты всего русского на Украине

    Лавров: Трамп был удивлен запрету всего русского на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на информацию о запрете русского языка и деятельности РПЦ на Украине.

    Лавров в интервью турецким СМИ сообщил, что Дональд Трамп был удивлен запретом русского языка и канонической Украинской православной церкви на Украине, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, во время встречи на Аляске Владимир Путин рассказал Трампу о сложившейся ситуации, и тот не мог поверить услышанному.

    «Президент США Дональд Трамп не поверил. Он несколько раз переспросил государственного секретаря США Марко Рубио, действительно ли на Украине приняты такие законы», – рассказал Лавров.

    В последние годы украинские власти начали крупнейшую за новейшую историю страны кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата. Запрет деятельности УПЦ был принят во многих регионах Украины, а против священнослужителей возбуждали уголовные дела и проводили обыски в храмах и монастырях.

    Служба безопасности Украины организовала «контрразведывательные мероприятия» в отношении духовенства, а некоторые священники были арестованы и получили обвинительные приговоры. По данным Лаврова, давление на крупнейшее объединение верующих в стране продолжается.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что суть проблемы заключается в существовании нацистского режима на Украине.

    Министр иностранных дел России подчеркнул, что этот режим стремится уничтожить все русское, что формировалось на этих территориях веками.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 09:36 • Новости дня
    Дмитриев дал совет мэру Нью-Йорка после заявления о дефиците бюджета города

    Дмитриев посоветовал Мамдани усилить централизованное планирование Нью-Йорка

    Tекст: Вера Басилая

    Новому мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани стоит уделить больше внимания централизованному планированию, поскольку именно это способствует успеху социализма и коммунизма, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, «товарищ Мамдани должен лучше планировать – коммунизм и социализм процветают благодаря централизованному планированию». Этот комментарий прозвучал на фоне заявления мэра о том, что финансовые проблемы Нью-Йорка сегодня превышают масштабы кризиса 2008 года, передает ТАСС.

    Выборы мэра прошли 4 ноября 2025 года. Президент США Дональд Трамп еще до выборов призывал поддержать независимого кандидата Эндрю Куомо и угрожал ограничением федеральной поддержки в случае победы Мамдани, которого он назвал коммунистом. Сам Мамдани охарактеризовал себя как «демократического социалиста».

    Согласно прогнозам, дефицит бюджета Нью-Йорка на ближайшие два финансовых года может составить 12,6 млрд долларов. Мамдани обвинил в текущих финансовых трудностях прежних руководителей города, включая бывшего мэра Эрика Адамса и экс-губернатора Эндрю Куомо, отметив их «вопиющую финансовую бесхозяйственность».

    Ранее Дональд Трамп назвал избрание Зохрана Мамдани потерей части американского суверенитета.

    Власти Израиля призвали евреев Нью-Йорка уехать из города после его победы.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что значит избрание социалиста Мамдани для всех США.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 14:56 • Новости дня
    WSJ: Участники встреч в Абу-Даби оптимистично настроены перед новыми переговорами

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры между представителями России и Украины в Абу-Даби 23–24 января прошли в атмосфере взаимного уважения и взаимопонимания, что внушает оптимизм участникам перед новой встречей, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Американские посредники положительно оценили итоги переговоров между российской и украинской делегациями, которые прошли в Абу-Даби 23 и 24 января, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    В издании отмечается, что на переговорах «делегации России и Украины проявили высокую степень взаимного уважения и доброжелательности». По словам собеседников WSJ, взаимодействие сторон в определённые моменты выглядело настолько конструктивным, что они «почти казались друзьями».

    В публикации также подчеркивается оптимизм участников относительно следующих переговоров, которые запланированы на 1 февраля в Абу-Даби. Американская сторона рассчитывает, что диалог сохранит позитивный настрой и высокий уровень взаимопонимания между делегациями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что переговоры в Абу-Даби 1 февраля пройдут без участия спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил намерение продолжить трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби 1 февраля. Кремль оценил старт прямых контактов в Абу-Даби положительно.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 08:48 • Новости дня
    Стало известно о пересмотре США директив ядерной безопасности

    NPR: США тайно пересмотрели директивы ядерной безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела ряд директив в сфере ядерной безопасности с целью ускорения разработки новых реакторов, сообщает радиостанция NPR.

    По данным NPR, администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела директивы в области ядерной безопасности, передает РИА «Новости».

    Новые правила были доведены только до компаний, деятельность которых регулируется государством, при этом их содержание не было раскрыто широкой общественности.

    Журналисты отмечают, что такие шаги предприняты для ускорения разработки ядерных реакторов нового поколения.

    Радиостанция сообщает, что в новых распоряжениях сокращают сотни страниц требований, касающихся безопасности работы реакторов. Подобные изменения могут существенно повлиять на стандарты, которых обязаны придерживаться компании в ядерной отрасли США.

    Напомним, 5 февраля заканчивается срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает ожидать официального ответа от Вашингтона на предложение президента,

    Эксперты отметили, что к вопросу ядерного сдерживания США могут присоединиться не только Россия, но и другие мировые игроки.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 21:15 • Новости дня
    Начальник ГРУ сообщил о хорошем настроении российской делегации на переговорах в Абу-Даби

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков поделился впечатлениями о настроении участников трехсторонних переговоров России, США и Украины.

    У украинской делегации на трехсторонних переговорах с США и Россией наблюдается подавленное настроение, а у российской стороны, напротив, позитивное, передает РИА «Новости». Об этом сообщил начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, который возглавляет российскую делегацию.

    «У украинцев грустное настроение... У нас хорошее», – заявил Костюков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские переговорщики по Украине заявили о готовности к продолжению контактов. Начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби, рассказал, что переговоры между делегациями России, США и Украины проходят на русском языке.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 22:25 • Новости дня
    Уиткофф: Переговоры по Украине продолжатся в течение недели

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут продолжены в течение недели, протоколы по гарантиям безопасности Украины в значительной степени финализированы, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Уиткофф во время встречи Дональда Трампа с членами кабинета в Белом доме заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут продолжены в течение ближайшей недели, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что участники диалога считают, что на встрече в Абу-Даби удалось добиться значительного прогресса.

    По словам Уиткоффа, отношения между Россией и Украиной, по его мнению, развиваются в позитивном ключе. Также он заявил, что обсуждение протоколов по гарантиям безопасности для Украины, как и соглашение о «процветании» страны, находится на финальной стадии.

    Госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что переговоры в Абу-Даби 1 февраля пройдут без участия спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    Глава МИД России Лавров заявил об отсутствии данных о гарантиях безопасности для Украины.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил намерение продолжить трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби 1 февраля.

    Лавров отметил, что политические вопросы урегулирования ситуации на Украине четко сформулированы президентом России Владимиром Путиным и остаются актуальными.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Национальный музей США пообещал вернуть Индии древние статуи

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальный музей азиатского искусства в Вашингтоне вернет Индии три скульптуры, ранее вывезенные из храмов штата Тамил Наду с нарушением закона.

    Решение о возвращении скульптур было принято после расследования, передает РИА «Новости».

    В ходе совместной работы с фотоархивом Французского Института в Пондичерри сотрудники музея выяснили, что статуи находились в храмах южной Индии с 1956 по 1959 годы.

    Музей приобрел произведения искусства у частной галереи в США, предоставившей поддельные документы о происхождении. Археологическое управление Индии подтвердило, что скульптуры были вывезены с нарушением законодательства страны.

    Одна из возвращаемых статуй останется экспонироваться в США на правах долгосрочной аренды с согласия индийской стороны. Национальный музей азиатского искусства в Вашингтоне является частью Смитсоновского института и располагает крупной коллекцией произведений из стран Азии и Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский музей передал властям Бенина священный трехногий табурет «катакле». Табурет стал последней недостающей частью коллекции сокровищ из дворца города Абомей. Передача артефакта прошла в рамках соглашения о реституции культурных ценностей западноафриканской стране.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 13:55 • Новости дня
    Песков допустил продление предстоящих переговоров в Абу-Даби на два дня

    Песков: Предстоящие переговоры в Абу-Даби могут продлиться два дня

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров экспертов в Абу-Даби может продлиться более одного дня, если в этом возникнет необходимость.

    Отвечая на вопрос журналистов, он отметил: «Может быть два дня при необходимости, да». Однако Песков не стал уточнять точное время начала встречи, добавив: «Это я пока не могу вам сказать», передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что модальности переговоров будут согласовываться вплоть до самого дня их возобновления. По его словам, детали организации обсудят до воскресенья, чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога между сторонами. Представитель Кремля подчеркнул, что эти технические моменты не повлияют на суть предстоящих обсуждений.

    Накануне госсекретарь США, помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио сообщил, что переговоры в Абу-Даби, запланированные на 1 февраля, пройдут без участия спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

    Ранее Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля. Кремль положительно оценил старт прямых контактов в Абу-Даби.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 13:41 • Новости дня
    Песков заявил о сложностях создания нового договора по СНВ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что создание нового договора о стратегических наступательных вооружениях займет много времени и будет сложным процессом.

    Создание нового договора о стратегических наступательных вооружениях, как это предлагал президент США Дональд Трамп, будет долгим и сложным процессом, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что американская сторона пока не ответила на российские инициативы по ДСНВ, несмотря на ожидания Москвы.

    Он отметил: «Мы продолжаем ждать, но срок истекает. Ответа от Соединенных Штатов не было». Песков напомнил позицию Трампа: «Кончится срок этого документа – сделаем новый, который еще лучше. Посмотрим, как будет развиваться ситуация». По словам представителя Кремля, «делать новый – долго и сложно, очень много факторов».

    Песков также подчеркнул, что истечение срока действия ДСНВ приведет к серьезному дефициту договорно-правовой базы в сфере стратегической стабильности. Это, по его мнению, не отвечает интересам ни России, ни США, ни всего мира, так как вопрос касается глобальной стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает считать действующим свое предложение о продлении на один год ограничений по ДСНВ.

    Срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях заканчивается 5 февраля.

    Президент Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ еще в течение одного года после этой даты.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 01:37 • Новости дня
    Уиткофф передал главе аппарата Белого дома Уайлс записку с упоминанием Путина

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе заседания кабмина США спецпосланник американского президента Стив Уиткофф передал главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс записку с упоминанием президента России Владимира Путина, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Указано, что записка содержала «дополнительные подробности о разговоре с Путиным». При этом отмечается, что сотрудникам СМИ не удалось «разобрать точную формулировку, только фамилию «Путин», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Уиткофф сообщил, что переговоры будут продолжены в течение недели. Протоколы по гарантиям безопасности Украины, по его словам, в значительной степени финализированы.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 01:51 • Новости дня
    США не распространили на Россию ослабление санкций против Венесуэлы по нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой, сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое входит в структуру минфина США.

    В тексте генеральной лицензии уточняется, что разрешение на добычу, экспорт, покупку и продажу венесуэльской нефти действует для юридических лиц, зарегистрированных в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».

    Разрешение не распространяется, в частности, на «лиц, находящихся на территории или подчиняющихся законодательству» России, Ирана, КНДР и Кубы, передает ТАСС.

    Прямой или косвенный контроль компаний из КНР также ведет к запрету на участие в операциях с нефтью Венесуэлы, даже если такие компании располагаются на территории США или самой Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество ограничительных мер против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений. Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров. Трейдеры из США перечислили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое превышает прежнюю цену поставок в Китай.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 02:31 • Новости дня
    Комитет Сената США одобрил законопроект против «теневого флота» России
    Комитет Сената США одобрил законопроект против «теневого флота» России
    @ Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    В заявлении председателя комитета республиканца Джима Риша и старшего демократа в комитете Джинн Шахин говорится, что комитет рекомендовал законопроект к принятию, передает ТАСС.

    Документ теперь будет рассмотрен полным составом Сената. В заявлении говорится, что этот шаг связан с попытками администрации США урегулировать кризис на Украине.

    Законопроект был предложен в сентябре 2025 года и предусматривает санкции против танкеров, которые, по мнению авторов, принадлежат теневому флоту России. Также ограничения будут распространены на иностранные компании, способствующие перевозкам при помощи таких судов, и на портовые терминалы, принимающие нефть с этих танкеров.

    В документе оговариваются санкции против проектов «Ямал СПГ», «Арктик СПГ – 2» и дальнейшее расширение рестрикций на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ заявили, что британские власти готовятся захватывать и арестовывать танкеры, выходящих из российских портов. Франция захватила танкер с российской нефтью.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова назвала слова Гутерреша о Крыме и Донбассе «диким выводом»
    Минфин предложил ограничить вывоз за границу физлицами золота в слитках
    Подаренные Грузией Украине генераторы продают на черном рынке
    Структура «Шереметьево» выиграла аукцион по продаже «Домодедово»
    ВЦИОМ зафиксировал высокий интерес россиян к историческим поселениям
    Психолог назвала лучшее время, чтобы бросить пить и курить
    New York Post заявила о признании Diddy в убийстве Тупака Шакура

    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС

    Россия заключила с Индией уникальные экспортные соглашения. Тесное сотрудничество в военной авиации и ракетостроении впервые продолжится по гражданской линии. Дели решил опробовать уникальный российский самолет Ил-114-300 и начать производство нашего SJ-100. Отечественные лайнеры впервые получают такую высокую зарубежную оценку. Зачем Дели наши самолеты? Подробности

    Перейти в раздел

    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание

    Как утверждают СМИ ЕС, глава евродипломатии Кая Каллас окончательно восстала против своего начальника – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дел Ляйен. Урсула известна тем, что извела всех своих внутренних врагов. Но история требует, чтобы она отправилась в политическое небытие вслед за ними. Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Нидерландах несет для Зеленского хорошую и плохую новость

    В Нидерландах меняется власть: ровно через три месяца после парламентских выборов три партии заключили соглашение о создании правительства во главе с Робом Йеттеном. Новый премьер молод, далек от традиционных ценностей, понравится главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, но не понравится Владимиру Зеленскому. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решил сменить власть на Кубе

      Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации