Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.3 комментария
Патрульный самолет США приблизился к берегам Сочи
Американский патрульный самолет Poseidon приблизился к берегам Сочи
Полет американского патрульного самолета P-8A Poseidon прошел над Черным морем недалеко от Сочи, следует из полетных данных.
Poseidon поднялся в небо на территории Румынии. Самолет пролетел над акваторией Черного моря, обойдя Крым, и приблизился к району побережья Сочи. Воздушное судно развернулось и совершило несколько кругов недалеко от береговой линии. Общая продолжительность пребывания самолета в воздухе составила около шести часов, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американский патрульный самолет P-8A Poseidon заметили вблизи Мурманска. Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon 20 января обнаружили над Черным морем возле российского побережья около Сочи.