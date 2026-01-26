  • Новость часаЭксперты оценили шпионский скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иноагенты и релоканты стали «отработанным материалом» для Финляндии и Прибалтики
    Эксперт объяснил озвученный Зеленским срок готовности Украины вступить в ЕС
    Сербия заявила о планах строительства мини-АЭС с помощью России, Китая, США или Франции
    Реальность 2026 года была предсказана Путиным 20 лет назад
    Кремль назвал сроки новых трехсторонних переговоров по Украине
    При атаке США военные Венесуэлы сделали два выстрела из ПЗРК «Игла-С»
    Клинтон и Обама призвали американцев к протесту
    Генерала Чжан Юся обвинили в предательстве доверия Си Цзиньпина
    В Британии потребовали отказаться от газа французской TotalEnergies
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему хохлома важнее маркетинга

    Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США копают под Китай через Иран

    Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в ее глубинку и ее суть.

    39 комментариев
    26 января 2026, 11:55 • Справки

    График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

    График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    Когда придут пенсии в феврале 2026 года

    Выплата пенсий – процесс, который зависит от многих факторов: вида пенсии, региона проживания, выбранного способа получения (на банковскую карту или через «Почту России»). Однако есть общее федеральное правило, установленное Социальным фондом: если установленная дата выплаты совпадает с выходным или официальным праздничным днем, деньги перечисляют заранее, в последний перед ними рабочий день.

    Нерабочие дни в феврале 2026 года, влияющие на график:

    • 7–8 февраля (суббота, воскресенье)

    • 14–15 февраля (суббота, воскресенье)

    • 21–22 февраля (суббота, воскресенье)

    • 23 февраля (понедельник) – День защитника Отечества.

    Это означает, что выплаты, которые по графику должны были прийтись, например, на 23 февраля (праздник) или на 22 февраля (воскресенье), будут перечислены в пятницу, 20 февраля.

    График выплат пенсий через банки по регионам

    Даты доставки пенсий на карту или счет внутри каждого региона распределяются Социальным фондом. Как правило, выплаты происходят в течение месяца. Вот примерные графики для некоторых крупных регионов (точную дату для вашего случая лучше уточнять в клиентской службе СФР или в своем банке):

    • Вологодская область – 10, 12, 15 и 21 февраля.

    • Воронежская область – с 4 по 25 февраля.

    • Краснодарский край – с 12 февраля.

    • Красноярский край – 13 и 20 февраля.

    • Нижегородская область – с 4 по 24 февраля.

    • Омская область – 9, 16 и 21 февраля.

    • Пермский край – 8, 15 и 23 февраля (выплату за 23-е перенесут на 20 февраля).

    • Республика Татарстан – с 12 по 22 февраля.

    • Ростовская область – 10, 16 и 23 февраля (выплату за 23-е перенесут на 20 февраля).

    • Самарская область – 14, 17 и 23 февраля (выплаты за 14 и 23-е перенесут на 13 и 20 февраля).

    • Свердловская область – выплаты производятся до 27 февраля.

    Пенсии через «Почту России»

    Доставка пенсий почтальонами происходит по своему графику, который составляется каждым отделением связи. Общий период доставки – с 3 по 25 февраля. Конкретную дату, когда почтальон придет к вам, можно узнать в вашем почтовом отделении. Важно помнить: если пенсия не получается более шести месяцев подряд, ее выплата приостанавливается и для возобновления нужно обратиться в СФР.

    Будет ли повышение пенсий в феврале 2026 года?

    Традиционной индексации страховых пенсий в феврале не происходит. Основное повышение происходит с 1 января каждого года. Согласно действующему законодательству, с 1 января 2026 года произошла индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 7,6%.

    Стоимость пенсионного коэффициента (балла) после индексации составляет 156,76 рубля.

    Размер фиксированной выплаты вырастет до 9584,69 рубля.

    Средний размер страховой пенсии по старости после индексации составит около 27 тыс. рублей.

    Отдельно стоит отметить:

    • Социальные пенсии (по инвалидности, потере кормильца, по старости при отсутствии стажа) индексируются с 1 апреля.

    • Пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним категориям повышаются с 1 октября.

    График выплат детских пособий в феврале 2026 года

    Большинство пособий, назначаемых через Социальный фонд России (СФР), имеют свои фиксированные дни перечисления средств из фонда на счета получателей.

    Базовые даты перевода от СФР:

    • 3-е число – единое пособие на детей и для беременных, а также пособия неработающим родителям и на детей военнослужащих.

    • 5-е число – ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трех лет.

    • 8-е число – пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей (перечисляется через работодателя, который получает возмещение от СФР).

    После перевода от СФР деньги поступают на ваш счет в течение одного–трех рабочих дней в зависимости от банка. Если дата перевода выпадает на выходной, выплата производится в предыдущий рабочий день.

    Какие выплаты придут в феврале 2026 года (выплаты за январь):

    • Единое пособие – перевод от СФР 3 февраля (вторник). На картах деньги появятся 3-4 февраля.

    • Выплата из маткапитала – перевод от СФР 5 февраля (четверг). Зачисление – 5-6 февраля.

    • Пособие по уходу за ребенком до полутора лет (работающим) – перевод от СФР работодателю 6 февраля (пятница, так как 8 февраля – суббота). Выплата от работодателя должна произойти в ближайшую дату выдачи зарплаты.

    Почему пособия могут прийти раньше или позже указанных сроков?

    Небольшие расхождения в сроках – нормальная практика. На скорость зачисления влияют:

    • Банк-получатель: У разных банков свои регламенты обработки платежей.

    • Способ получения: Перевод на карту «Мир» происходит быстрее, чем зачисление на счет в другой системе или доставка почтой.

    • Региональные особенности: Нагрузка на отделения СФР в начале месяца очень высока.

    • Технические работы в банке или в информационных системах СФР.

    Важные правила, которые нужно знать

    • Пособия всегда платятся за прошедший месяц. Февральские выплаты – это возмещение за январь.

    • Перенос – правило, а не исключение. Всегда смотрите на календарь: если дата выплаты – выходной/праздник, ждите деньги в последний рабочий день перед ним.

    • Январские выплаты приходят в декабре. Чтобы семьи и пенсионеры не ждали до конца января, выплаты за первый месяц года традиционно перечисляются в конце декабря предыдущего года.

    • При смене реквизитов возможна задержка. Если вы сменили карту или паспортные данные, обязательно сообщите об этом в СФР, иначе выплата может быть приостановлена.

    Вывод

    Основной поток социальных выплат в феврале 2026 года пройдет в первую половину месяца. Ключевой датой из-за праздника 23 февраля станет 20 февраля (пятница) – на этот день будут перенесены многие пенсионные выплаты. Детские пособия за январь стоит ждать с 3 по 6 февраля. Если выплата не поступила в течение трех–пяти рабочих дней после официальной даты, первый шаг – уточнить информацию в личном кабинете на сайте «Госуслуги» или в приложении СФР, а затем при необходимости обратиться в клиентскую службу Социального фонда.

    Главное
    Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым
    Каллас назвала фон дер Ляйен диктатором
    Президент Польши усомнился во вступлении Украины в ЕС в 2027 году
    SpaceX предотвратила 300 тыс. угроз столкновения спутников на орбите
    Обманувшие бойцов СВО в Шереметьево таксисты сбежали от следствия
    Подросток в Крыму признался в поджоге машин из-за нацистских идей

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая, серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Перейти в раздел

    Иноагенты и релоканты стали «отработанным материалом» для Финляндии и Прибалтики

    Страны Прибалтики и Финляндии показывают свое истинное отношение к тем, кто так рассчитывал на их помощь – сбежавшим к ним из России релокантам и иноагентам. «Западная русофобия в точно той же мере распространяется и на "полезных идиотов" из числа граждан России, решивших встать на сторону ее врагов», комментируют происходящее политологи. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Почему хохлома важнее маркетинга

      Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

      6 комментариев
    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Как США копают под Китай через Иран

      Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

      0 комментариев
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Русские возвращаются сами к себе

      На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в ее глубинку и ее суть.

      39 комментариев
    Перейти в раздел

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Гренландская сделка Трампа: главное

      Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    • Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

      Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    Перейти в раздел

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации