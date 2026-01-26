График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

Tекст: Ольга Никитина

Когда придут пенсии в феврале 2026 года

Выплата пенсий – процесс, который зависит от многих факторов: вида пенсии, региона проживания, выбранного способа получения (на банковскую карту или через «Почту России»). Однако есть общее федеральное правило, установленное Социальным фондом: если установленная дата выплаты совпадает с выходным или официальным праздничным днем, деньги перечисляют заранее, в последний перед ними рабочий день.

Нерабочие дни в феврале 2026 года, влияющие на график:

7–8 февраля (суббота, воскресенье)

14–15 февраля (суббота, воскресенье)

21–22 февраля (суббота, воскресенье)

23 февраля (понедельник) – День защитника Отечества.

Это означает, что выплаты, которые по графику должны были прийтись, например, на 23 февраля (праздник) или на 22 февраля (воскресенье), будут перечислены в пятницу, 20 февраля.

График выплат пенсий через банки по регионам

Даты доставки пенсий на карту или счет внутри каждого региона распределяются Социальным фондом. Как правило, выплаты происходят в течение месяца. Вот примерные графики для некоторых крупных регионов (точную дату для вашего случая лучше уточнять в клиентской службе СФР или в своем банке):

Вологодская область – 10, 12, 15 и 21 февраля.

Воронежская область – с 4 по 25 февраля.

Краснодарский край – с 12 февраля.

Красноярский край – 13 и 20 февраля.

Нижегородская область – с 4 по 24 февраля.

Омская область – 9, 16 и 21 февраля.

Пермский край – 8, 15 и 23 февраля (выплату за 23-е перенесут на 20 февраля).

Республика Татарстан – с 12 по 22 февраля.

Ростовская область – 10, 16 и 23 февраля (выплату за 23-е перенесут на 20 февраля).

Самарская область – 14, 17 и 23 февраля (выплаты за 14 и 23-е перенесут на 13 и 20 февраля).

Свердловская область – выплаты производятся до 27 февраля.

Пенсии через «Почту России»

Доставка пенсий почтальонами происходит по своему графику, который составляется каждым отделением связи. Общий период доставки – с 3 по 25 февраля. Конкретную дату, когда почтальон придет к вам, можно узнать в вашем почтовом отделении. Важно помнить: если пенсия не получается более шести месяцев подряд, ее выплата приостанавливается и для возобновления нужно обратиться в СФР.

Будет ли повышение пенсий в феврале 2026 года?

Традиционной индексации страховых пенсий в феврале не происходит. Основное повышение происходит с 1 января каждого года. Согласно действующему законодательству, с 1 января 2026 года произошла индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 7,6%.

Стоимость пенсионного коэффициента (балла) после индексации составляет 156,76 рубля.

Размер фиксированной выплаты вырастет до 9584,69 рубля.

Средний размер страховой пенсии по старости после индексации составит около 27 тыс. рублей.

Отдельно стоит отметить:

Социальные пенсии (по инвалидности, потере кормильца, по старости при отсутствии стажа) индексируются с 1 апреля.

Пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним категориям повышаются с 1 октября.

График выплат детских пособий в феврале 2026 года

Большинство пособий, назначаемых через Социальный фонд России (СФР), имеют свои фиксированные дни перечисления средств из фонда на счета получателей.

Базовые даты перевода от СФР:

3-е число – единое пособие на детей и для беременных, а также пособия неработающим родителям и на детей военнослужащих.

5-е число – ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трех лет.

8-е число – пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей (перечисляется через работодателя, который получает возмещение от СФР).

После перевода от СФР деньги поступают на ваш счет в течение одного–трех рабочих дней в зависимости от банка. Если дата перевода выпадает на выходной, выплата производится в предыдущий рабочий день.

Какие выплаты придут в феврале 2026 года (выплаты за январь):

Единое пособие – перевод от СФР 3 февраля (вторник). На картах деньги появятся 3-4 февраля.

Выплата из маткапитала – перевод от СФР 5 февраля (четверг). Зачисление – 5-6 февраля.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет (работающим) – перевод от СФР работодателю 6 февраля (пятница, так как 8 февраля – суббота). Выплата от работодателя должна произойти в ближайшую дату выдачи зарплаты.

Почему пособия могут прийти раньше или позже указанных сроков?

Небольшие расхождения в сроках – нормальная практика. На скорость зачисления влияют:

Банк-получатель: У разных банков свои регламенты обработки платежей.

Способ получения: Перевод на карту «Мир» происходит быстрее, чем зачисление на счет в другой системе или доставка почтой.

Региональные особенности: Нагрузка на отделения СФР в начале месяца очень высока.

Технические работы в банке или в информационных системах СФР.

Важные правила, которые нужно знать

Пособия всегда платятся за прошедший месяц. Февральские выплаты – это возмещение за январь.

Перенос – правило, а не исключение. Всегда смотрите на календарь: если дата выплаты – выходной/праздник, ждите деньги в последний рабочий день перед ним.

Январские выплаты приходят в декабре. Чтобы семьи и пенсионеры не ждали до конца января, выплаты за первый месяц года традиционно перечисляются в конце декабря предыдущего года.

При смене реквизитов возможна задержка. Если вы сменили карту или паспортные данные, обязательно сообщите об этом в СФР, иначе выплата может быть приостановлена.

Вывод

Основной поток социальных выплат в феврале 2026 года пройдет в первую половину месяца. Ключевой датой из-за праздника 23 февраля станет 20 февраля (пятница) – на этот день будут перенесены многие пенсионные выплаты. Детские пособия за январь стоит ждать с 3 по 6 февраля. Если выплата не поступила в течение трех–пяти рабочих дней после официальной даты, первый шаг – уточнить информацию в личном кабинете на сайте «Госуслуги» или в приложении СФР, а затем при необходимости обратиться в клиентскую службу Социального фонда.