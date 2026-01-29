Путин выразил благодарность ОАЭ за переговоры в Абу-Даби

Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
Россия выражает благодарность ОАЭ за организацию трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, заявил президент Владимир Путин.
Путин отметил важную роль эмиратской стороны в обеспечении условий для проведения этих встреч, передает РИА «Новости».
«Признательны вам лично за обеспечение проведения в Абу-Даби на прошлой неделе трехсторонних переговоров в рамках рабочей группы по безопасности, за внимание, уделенное вами нашей делегации», – заявил Путин во время российско-эмиратских переговоров.
Напомним, в четверг Путин встретил президента ОАЭ в Кремле.
Ранее Кремль положительно оценил старт прямых контактов в Абу-Даби.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.