Стали известны подробности о севшем на мель возле Махачкалы сухогрузе
Десять членов экипажа остались на борту севшего на мель возле Махачкалы сухогруза
На борту сухогруза «Каспиан Шива», который сел на мель в семи километрах от торгового порта Махачкалы, находятся десять членов экипажа, сообщил представитель экстренных служб.
Представитель экстренных служб отметил, что угрозы затопления судна нет, передает РИА «Новости».
Главное управление МЧС России уточнило, что сухогруз находится без груза, на борту только балласт массой 2800 тонн. По данным ведомства, вода из балластного танка поступает в трюм, но ситуация контролируемая.
Для помощи судну задействованы два буксира – «Флагман» и «Фаворит» ФГУП «Росморпорт». Кроме того, на борт были переданы насосы для откачки поступающей воды, чтобы обеспечить безопасность на судне и поддерживать его на плаву.
В четверг в акватории Каспийского моря произошло ЧП с кораблем «Каспиан Шива», который получил повреждения балластных танков недалеко от дагестанского побережья.