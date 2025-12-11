Макаревич занялся производством вина из сырья с палестинских территорий

Tекст: Вера Басилая

Виноградники, используемые Макаревичем для виноделия, расположены на высоте 850 метров в самарийских горах, в районе поселения Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан, который израильтяне контролируют с 1967 года.Об этом сообщает РИА «Новости».

В аннотации к винам Макаревич и Кляйн отмечают: «Виноградники расположены на высоте 850 метров в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле». Супруги заявляют, что их производство находится в Самарии, а сырье закупают у друзей, владельцев виноградника.

Название Самария применяется израильтянами к северной части Западного берега, который палестинцы считают основой будущего независимого государства. На международном уровне израильские поселения на этих землях часто называют спорными.

В ноябре русскоязычные ультралевые активисты в Израиле распространили листовку с призывом бойкотировать продукцию, производимую на Западном берегу, включая вина из хозяйства супругов. На листовке есть фотография Макаревича и Кляйн, винодельню которых авторы называют расположенной в «нелегальном поселении», созданном на территориях, «конфискованных у палестинцев».

Ситуация с израильской поселенческой политикой на Западном берегу остается предметом серьезных разногласий с международным сообществом. Ряд европейских стран, в том числе Бельгия, Франция и Ирландия, заявили о планах ограничить доступ на свои рынки для продукции, произведенной на спорных территориях. На уровне Еврокомиссии обсуждается аналогичный запрет.

Ранее сообщалось, что музыкант Андрей Макаревич* за почти три года с начала спецоперации на Украине заработал почти 5 млн рублей на процентах по вкладам в российских банках.

При этом Макаревич продолжает владеть домом в Подушкино в Московской области.

Федеральная налоговая служба закрыла компанию Макаревича из-за недостоверных сведений.

