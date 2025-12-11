Лондон столкнулся с рекордным ростом госпитализаций из-за гриппа

В Лондоне началась самая тяжелая вспышка гриппа со времен пандемии COVID-19

Tекст: Мария Иванова

Вспышка гриппа в Лондоне привела к самой тяжелой эпидемиологической ситуации в Британии с начала пандемии COVID-19, передает РИА «Новости».

По данным лондонской службы NHS, в столице за прошедшую неделю с гриппом были госпитализированы 259 человек против 89 за тот же период прошлого года. На фоне резкого роста заболеваемости в Англии число людей, попадающих в больницы с гриппом, превысило 2 660 в день – это исторический максимум для этого времени года.

Глава лондонской службы NHS Крис Стритер заявил каналу Sky News: «Нынешний сезон гриппа создал худшую ситуацию со времен пандемии COVID». Он также подчеркнул, что ситуация ухудшается, а пик заболеваемости еще впереди, призвав вернуть гигиенические меры, действовавшие в период пандемии.

Руководитель госпитальной службы города Даниэл Элкелес отметил, что эпидемия оказывает на столичную систему здравоохранения беспрецедентное давление. Жителей Лондона он попросил носить маски в метро, чтобы снизить риск распространения инфекции. Уже есть сообщения о закрытии некоторых школ из-за роста числа заболевших.

Медики сообщают, что среди заболевших доминирует дрейфующий штамм вируса гриппа А (H3N2, гонконгский штамм), который отличается мутациями. Это позволяет вирусу легче обходить выработанный ранее иммунитет, что осложняет эпидемиологическую ситуацию и увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.

Ранее в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России ожидается значительный рост заболеваемости гонконгским гриппом ближе к началу новогодних праздников.

В регионах России могут принять решение о переводе работников на удаленку при повышении уровня заболеваемости гриппом.

Ранее Роспотребнадзор исключил угрозу пандемии птичьего гриппа опаснее COVID-19.