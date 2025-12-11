  • Новость часаМерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    11 декабря 2025, 14:24 • Новости дня

    Лондон столкнулся с рекордным ростом госпитализаций из-за гриппа

    В Лондоне началась самая тяжелая вспышка гриппа со времен пандемии COVID-19

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Британии отмечено почти втрое больше госпитализаций с гриппом по сравнению с прошлым годом, тогда как пик эпидемии ещё не пройден.

    Вспышка гриппа в Лондоне привела к самой тяжелой эпидемиологической ситуации в Британии с начала пандемии COVID-19, передает РИА «Новости».

    По данным лондонской службы NHS, в столице за прошедшую неделю с гриппом были госпитализированы 259 человек против 89 за тот же период прошлого года. На фоне резкого роста заболеваемости в Англии число людей, попадающих в больницы с гриппом, превысило 2 660 в день – это исторический максимум для этого времени года.

    Глава лондонской службы NHS Крис Стритер заявил каналу Sky News: «Нынешний сезон гриппа создал худшую ситуацию со времен пандемии COVID». Он также подчеркнул, что ситуация ухудшается, а пик заболеваемости еще впереди, призвав вернуть гигиенические меры, действовавшие в период пандемии.

    Руководитель госпитальной службы города Даниэл Элкелес отметил, что эпидемия оказывает на столичную систему здравоохранения беспрецедентное давление. Жителей Лондона он попросил носить маски в метро, чтобы снизить риск распространения инфекции. Уже есть сообщения о закрытии некоторых школ из-за роста числа заболевших.

    Медики сообщают, что среди заболевших доминирует дрейфующий штамм вируса гриппа А (H3N2, гонконгский штамм), который отличается мутациями. Это позволяет вирусу легче обходить выработанный ранее иммунитет, что осложняет эпидемиологическую ситуацию и увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.

    Ранее  в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России ожидается значительный рост заболеваемости гонконгским гриппом ближе к началу новогодних праздников.

    В регионах России могут принять решение о переводе работников на удаленку при повышении уровня заболеваемости гриппом.

    Ранее Роспотребнадзор исключил угрозу пандемии птичьего гриппа опаснее COVID-19.

    9 декабря 2025, 16:57 • Новости дня
    В Петербурге суд наказал клинику за требование к внешности медсестер

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Петербурге привлек к ответственности медклинику за публикацию вакансий с ограничениями по внешности и семейному положению кандидатов.

    Петербургскую медицинскую клинику привлекли к административной ответственности за размещение дискриминационных вакансий. Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила РИА «Новости», что ООО «ОЗ Мед» опубликовало два объявления о поиске медсестры: в одном требовалась одинокая гражданка России в возрасте 45 лет, во втором – девушка приятной внешности.

    Как отметила Лебедева, мировой судья судебного участка № 165 города признала компанию виновной по статье 13.11.1 КоАП РФ. Речь в этой статье идет о распространении информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.

    Суд назначил медклинике два штрафа по 10 тыс. рублей за каждое нарушение. Компания должна выплатить в общей сложности 20 тыс. рублей.

    Лебедева напомнила, что российское законодательство строго запрещает дискриминацию работников по признакам пола, возраста, происхождения, вероисповедания, а также по другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мосгорсуд признал незаконным один из пунктов требований «Аэрофлота» к размеру одежды бортпроводников.

    До этого суд отказал в иске стюардессе Ирине Иерусалимской, оспаривавшей критерии внешности компании.

    Сообщалось, что около 400 стюардесс «Аэрофлота» оказались в группе, которую они в шутку называют «СТС» – «старые, толстые, страшные» – и которую не допускают к работе на международных рейсах.

    11 декабря 2025, 02:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о жесткой беседе с лидерами так называемой евротройки – Великобритании, Германии и Франции – по теме урегулирования украинского конфликта.

    «Мы говорили с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства. Мы обсуждали Украину в довольно жестких формулировках. Ну, посмотрим, что будет. Мы ждем ответов перед тем, как сможем двигаться вперед», – сказал Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

    Он уточнил, что стороны имели некоторые спорные мнения о людях, но в дальнейшем будет ясно, к чему приведут все эти разговоры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря. Президент США Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины провести выборы президента, но отметил важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    8 декабря 2025, 20:56 • Новости дня
    Кот Ларри сбежал из офиса Стармера после приезда Зеленского

    Кот Ларри проигнорировал встречу Зеленского и Стармера на Дауниг-стрит в Лондоне

    Кот Ларри сбежал из офиса Стармера после приезда Зеленского
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кот-мышелов Ларри не стал сопровождать главу британского правительства Кира Стармера и главу киевского режима Владимира Зеленского в резиденцию на Даунинг-стрит, сообщает The Guardian.

    На фотографиях, опубликованных The Guardian, видно, как Ларри сидит у дверей рядом с высокопоставленными гостями, однако, когда двери открылись, кот развернулся и ушел в другую сторону, передает ТАСС.

    В момент входа лидеров государств Зеленский жестом указал на Ларри, привлекая внимание к его поведению.

    В прошлом году кот Ларри сбежал со встречи с Зеленским.

    11 декабря 2025, 05:20 • Новости дня
    Лондон признал присутствие британских военных на Украине
    Лондон признал присутствие британских военных на Украине
    @ Udo Gottschalk/imago-images/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Во вторник, 9 декабря, в британских СМИ сообщили о британском солдате, погибшем на Украине, его назвали рядовым Джорджем Хули из парашютно-десантного полка, а премьер-министр Кир Стармер сообщил Палате общин, что Хули погиб в результате «трагического несчастного случая» вдали от линии фронта.

    «Великобритания неохотно признает присутствие своих военнослужащих на Украине, число которых, как считается, ненамного превышает 100 человек, отчасти потому, что она не хочет, чтобы Россия использовала их присутствие в своих целях», пишет Guardian.

    В частности, Стармер в Палате общин заявил, что рядовой Хули погиб, наблюдая за испытаниями новой оборонительной системы» с участием украинских военных.

    «Его жизнь была полна мужества и решимости. Он с честью и отличием служил нашей стране по всему миру во имя свободы и демократии, в том числе в составе небольшого британского контингента на Украине», – заявил британский премьер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший офицер британской гвардии Эдвард Харрис, лишившийся ноги на Украине и участвовавший в боях под Артемовском, совершил самоубийство в Лондоне.

    Захваченный украинский разведчик Владимир Ли рассказал о подготовке нескольких сотен новобранцев и иностранных наемников к боевым действиям на Яворовском полигоне. Наемники из Мадагаскара, Британии, Франции и США пополнили ряды украинского подразделения беспилотных систем «Флэш».

    10 декабря 2025, 20:18 • Новости дня
    Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения рака легкого

    Минздрав зарегистрировал препарат для иммунотерапии немелкоклеточного рака легкого

    Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения рака легкого
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России появился отечественный препарат для иммунотерапии рака легкого, который позволит существенно сократить расходы на лечение пациентов, сообщают информагентства.

    Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат для иммунотерапии немелкоклеточного рака легкого, передает РИА «Новости». Речь идет об ингибиторе PD-1 под названием «Арейма», который, по данным компании «Петровакс Фарм», будет производиться в партнерстве с НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи по полному циклу, включая синтез собственного вещества.

    В пресс-службе производителя отметили, что использование нового лекарства позволит снизить расходы системы здравоохранения до 7,5 млрд рублей в сравнении с аналогичными препаратами других производителей. Компания надеется, что это будет способствовать более широкому внедрению современных иммунотерапевтических подходов в практику.

    «Внедрение в клиническую практику современных методов лечения рака позволяет значительно улучшать прогнозы пациентов и снижать смертность. Сейчас российским специалистам доступно несколько иммунопрепаратов, однако зачастую цена терапии определяет возможность её широкого применения», – заявил президент «Петровакс» Михаил Цыферов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские ученые создали серию новых соединений с выраженной противоопухолевой активностью.

    А в апреле Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире.

    Современные вакцины и генетические тесты позволяют формировать персонализированные схемы терапии рака, что, по прогнозам, увеличит выживаемость пациентов в четыре раза к середине XXI века, заявил ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис.

    10 декабря 2025, 16:48 • Новости дня
    В РКК выступили против онлайн-курсов первой помощи

    Глава РКК Савчук заявил о невозможности онлайн-обучения навыкам первой помощи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Российского Красного Креста ( РКК) Павел Савчук выступил против онлайн-курсов обучения первой помощи и подчеркнул необходимость очной практики для формирования устойчивых навыков их оказания.

    Онлайн-обучение навыкам оказания первой помощи невозможно, категорически заявил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук на пресс-конференции, передает

    ТАСС. По его словам, теория допустима в дистанционном формате, однако сами навыки каждый должен осваивать вживую, под руководством инструктора, с обязательной самостоятельной практической отработкой.

    Савчук отметил, что среди организаций, проводящих обучение, встречаются случаи, когда на 300 человек есть только один манекен для практики: в таких условиях закрепить знания практически невозможно. Российский Красный Крест старается формировать небольшие группы по 20-25 человек, обеспечивать несколько манекенов и инструкторов, чтобы каждая микрогруппа по 10 человек могла эффективно отрабатывать навыки оказания первой помощи.

    Председатель РКК подчеркнул, что одного курса недостаточно для полной подготовки: «У людей может сложиться впечатление, что один раз в жизни обучился, и этого достаточно. Но это как вакцина от гриппа – ее каждый год все равно нужно обновлять. Так и знания по первой помощи лучше обновлять каждый год», – заявил Савчук.

    Он напомнил, что организация проводит очные 16-часовые курсы по первой помощи, подробная информация о которых размещена на сайте РКК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Российский Красный Крест запустил обучающий мультсериал по оказанию первой помощи для родителей и детей. В 10 сериях рассказывается, как действовать при бытовых травмах, с которыми может столкнуться каждый ребенок.

    А первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев обратил внимание правоохранительных органов на рост числа неквалифицированных онлайн-курсов по тактической медицине без необходимых знаний и опыта.

    11 декабря 2025, 12:03 • Новости дня
    Лавров назвал Джонсона «непричесанным политическим деятелем»
    Лавров назвал Джонсона «непричесанным политическим деятелем»
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава российского МИД Сергей Лавров назвал бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона «непричесанным политическим деятелем», обсуждая события конфликта на Украине.

    Он отметил, что именно Джонсон, по его словам, сыграл ключевую негативную роль в срыве переговоров между Россией и Киевом, которые проходили в Белоруссии весной 2022 года, передает РИА «Новости».

    Лавров подчеркнул, что Россия тогда согласилась на контакты с украинской стороной и был подготовлен проект мирного соглашения.

    Министр заявил: «И этот диалог был прерван не по нашей вине. Здесь подрывную, не знаю, как еще назвать, очень неблагоприятную роль сыграло руководство Британии и лично тогдашний премьер Борис Джонсон, который в апреле 2022 года приказал Зеленскому отказаться от предложения, предложенного самим Киевом, и уже парафированного плана урегулирования, и сказал, что украинцы должны воевать до последнего».

    По словам Лаврова, мотив Джонсона и британских властей заключался в надежде на масштабное ухудшение экономической ситуации в России. Министр убежден, что исключительно из-за этой позиции соглашение сорвалось, и конфликт на Украине продолжился.

    В ноябре бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что предложенный США план украинского урегулирования «предусматривает военную кастрацию Украины».

    В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация в Financial Times о переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепа Марко Рубио была направлена на срыв переговоров по Украине.

    10 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Посольство России назвало циничными новые британские антироссийские санкции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Британии проявили «зашкаливающий цинизм», включив в новый санкционный список Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также представителей российских СМИ и политических исследовательских структур, говорится в официальном заявлении посольства России в Лондоне.

    «Цинизм принятого решения зашкаливает. Напомним, что главной функцией фонда является оказание поддержки тем проживающим за пределами родины россиянам, которые столкнулись с необходимостью защитить свои права в иностранных судах, но испытывают сложности с оплатой услуг юристов», – подчеркнули в посольстве, передает ТАСС.

    В дипмиссии считают, что внесение фонда в черный список фактически лишает самой незащищенной части российской диаспоры программ юридической поддержки. Особенно это касается тех, кто и без того часто сталкивается с давлением со стороны местных властей и испытывает серьезные трудности в защите своих интересов.

    Напомним, Британия расширила антироссийский санкционный список, добавив в него семь новых позиций. Под ограничения попали Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, Центр геополитических экспертиз, а также информационные ресурсы «Голос» и Euromore, базирующиеся в Брюсселе.

    Напомним, Британия входит в тройку наиболее недружественных по отношению к России правительств в ноябре, согласно ежемесячному «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД.

    9 декабря 2025, 14:50 • Новости дня
    Центр Гамалеи выпустил первые тестовые партии вакцины от рака

    В центре Гамалеи выпустили первые тестовые партии вакцины от рака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фабрика по производству мРНК-препаратов при НИЦ имени Гамалеи завершила создание первых трех тестовых серий вакцины для лечения онкологических заболеваний, сообщили ученые.

    Фабрика по производству мРНК-препаратов при НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустила первые три тестовые серии вакцины от рака, передает ТАСС. Об этом на научной конференции сообщил директор института Александр Гинцбург.

    По его словам, средства на строительство фабрики уже выделены, объект не только построен, но и полностью оснащен современным оборудованием.

    «Самое главное – в нашем ведущем онкологическом центре Герцена под руководством академика Андрея Каприна получен весь разрешительный пакет документов на использование технологии – начиная от диагностики и заканчивая выпуском мРНК и применением у больных людей», - заявил Гинцбург.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Национальном центре «Россия» объявили о создании первой отечественной платформы для разработки индивидуальных онкопрепаратов на базе мРНК с персонализацией для каждого пациента.

    Кроме того, центр Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины против ВИЧ, и окончательное решение о переходе к доклиническим исследованиям ожидают получить в течение трех лет.

    Гинзбург до этого сообщал, что первые пациенты в России могут начать получать персонализированную онковакцину от рака к концу года.

    10 декабря 2025, 13:07 • Новости дня
    FT сообщила о возможном отказе Британии от бронемашин Ajax

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны Британии может отказаться от использования новых бронемашин Ajax, затраты на разработку и производство которых уже превысили 5 млрд фунтов стерлингов (6,65 млрд долларов), из-за проблем для здоровья экипажей, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

    Минобороны Британии рассматривает возможность отказа от эксплуатации новых бронемашин Ajax из-за серьезных проблем со здоровьем экипажей, передает ТАСС со ссылкой на статью Financial Times.

    Разработка и производство этих БМП уже обошлись бюджету более чем в 5 млрд фунтов стерлингов, однако машины оказались под временным запретом: использование их в армии приостановлено после учений на Солсберийской равнине.

    Замминистра обороны Люк Поллард пояснил, что решение принято «в качестве меры предосторожности» до окончания проверки безопасности. По данным МО, около 30 военнослужащих столкнулись с нарушениями слуха, некоторым потребовалась медицинская помощь. Но наибольшие жалобы вызвали вибрации и тряска: «Людей буквально растрясло до рвоты», – рассказал один из участников маневров, отмечая также онемение частей тела.

    Экспертная проверка по заказу правительства установила, что источниками опасного шума и вибраций являются, в частности, гусеницы, двигатель и некачественная сварка конструкции. Особо подчеркивается механическое и электрическое происхождение этих проблем. Все это ставит под сомнение возможность дальнейшей эксплуатации Ajax в армии.

    Четвертого декабря министр обороны Британии Джон Хили заявил, что не исключает полную отмену всей программы: он «готов принять любые необходимые решения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская армия получила бронемашины Ajax с опозданием на восемь лет. Минобороны Британии провалило программу поставок новых боевых машин. Проблемы с Ajax поставили под угрозу реструктуризацию британской армии.

    10 декабря 2025, 12:59 • Новости дня
    В России разработан прибор для снятия ЭКГ напрямую с сердца пациентов

    В России запатентован прибор для проведения ЭКГ напрямую с сердца

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые из Томска создали и запатентовали уникальный прибор для снятия ЭКГ напрямую с сердца, уже изготовлено десять прототипов устройства и зарегистрировано программное обеспечение.

    В России запатентовано уникальное медицинское устройство для проведения ЭКГ напрямую с поверхности сердца, сообщает ТАСС.

    Над созданием прибора работали ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и НИИ кардиологии Томского НИМЦ. Такая технология полностью убирает шумы, которые обычно возникают при перемещении пациента.

    По словам старшего научного сотрудника НИИ систем электросвязи ТУСУР Евгения Тренкаля, главное преимущество устройства – эпикардиальные электроды, которые крепятся непосредственно к сердцу сразу после кардиохирургических операций.

    «Главной особенностью разработки является регистрация электрического потенциала напрямую с сердца пациента... Новый метод регистрации ЭКГ обладает большим диагностическим потенциалом и не подвержен шумам, возникающим при движении человека», – подчеркнул он.

    Система ориентирована на мониторинг состояния пациентов после сложных операций на сердце. Прибор позволяет в течение не менее десяти дней контролировать сердечный ритм и мгновенно передавать все данные через Wi-Fi на облачный регистратор.

    Ведущий научный сотрудник отделения сердечно-сосудистой хирургии НИИ кардиологии Шамиль Ахмедов отметил, что система также умеет автоматически оповещать медицинский персонал о любых нарушениях в работе сердца.

    Сейчас уже собрано десять прототипов устройства, на которые в ноябре получен патент и зарегистрировано программное обеспечение. Разработка ведется при поддержке федеральной программы «Приоритет-2030» проекта «Молодежь и дети». В будущем планируется сравнить сбор данных новым прибором и классическими методами ЭКГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые повысили четкость томографов без необходимости замены оборудования.

    Ранее ученые создали новый калькулятор риска переломов для пожилых пациентов.

    Специалисты в Самарском университете научили компьютер распознавать движения человека по сенсорам.

    10 декабря 2025, 14:27 • Новости дня
    Ученые: Глобальное потепление может привести к появлению 15 тыс. новых вирусов

    Академик Горелов: Потепление может привести к появлению 15 тыс. новых вирусов

    Tекст: Мария Иванова

    Глобальное потепление, ведущее к росту средней температуры на два градуса, чревато появлением 15 тыс. новых вирусных инфекций из-за изменения ареала возбудителей, заявил замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов.

    Повышение средней температуры на планете может спровоцировать появление тысяч новых вирусных инфекций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

    По его словам, появление новых заболеваний связано с изменением зон распространения возбудителей.

    «Если температура повысится на 2 градуса в целом, то появится 15 тыс. новых вирусных инфекций. Потому что меняется ареол для определенных возбудителей», – отметил Горелов во время пресс-конференции на тему сезонных заболеваний.

    Эксперт подчеркнул, что глобальное потепление способствует перемещению насекомых, например, комаров, что влияет на появление новых угроз для здоровья людей. В то же время у современной науки есть ресурсы и опыт, чтобы достойно отвечать на такие вызовы.

    Горелов отдельно отметил значительную роль опыта, полученного в период пандемии коронавирусной инфекции, в повышении готовности к борьбе с новыми вирусами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор опроверг появление «нового вируса» на территории России.

    Ранее в Тихом океане исследователи обнаружили гигантский вирус с рекордной длиной хвоста.

    Между тем The New York Times предупредила о риске создания новых вирусов с помощью искусственного интеллекта.

    8 декабря 2025, 22:31 • Новости дня
    В ДР Конго ООН зафиксировала крупнейшую за 25 лет вспышку холеры

    ОНН: ДР Конго пережила крупнейшую за 25 лет вспышку холеры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Демократической Республике Конго зафиксировали более 64 тыс. случаев холеры за девять месяцев, при этом болезнь особенно часто поражает детей.

    Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что в 2025 году в ДР Конго зарегистрировали 64 427 случаев холеры, включая 1 888 смертей, передает ТАСС.

    По данным организации, среди заболевших значится 14 818 детей, из которых 340 скончались. Вспышка стала самой крупной за последние 25 лет.

    Болезнь охватила 17 из 26 провинций страны. Один из наиболее серьезных очагов находится в столице государства, Киншасе.

    ЮНИСЕФ обратил внимание, что холеру можно предотвратить – для этого требуется увеличить государственные инвестиции в улучшение систем водоснабжения, санитарии и медобслуживания в зонах риска.

    Особо отмечается, что холера передается через воду и пищу, зараженные холерными вибрионами. Организация подчеркивает необходимость укрепления мер профилактики для защиты населения, особенно детей, проживающих в районах с уже имеющимися случаями заболевания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 565 404 случая холеры с начала года и 7074 смерти от инфекции, особенно серьезная ситуация в Афганистане.

    По оценкам ВОЗ, ежегодно из-за нехватки чистой воды, санитарии и гигиены гибнут 1,4 млн человек, а миллиарды не имеют доступа к безопасным туалетам.

    Ситуация с холерой в России остается стабильной благодаря санитарно-карантинному контролю на границе и наличию специальных реагентов для диагностики.


    10 декабря 2025, 23:05 • Новости дня
    Автор серии книг «Шопоголик» Софи Кинселла умерла после борьбы с онкологией

    Писательница Софи Кинселла умерла в 55 лет после борьбы с онкологией

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская писательница Софи Кинселла (настоящее имя Мадлен Софи Уикхэм), автор серии книг «Шопоголик», умерла в 55 лет после того, как в 2022 году у нее диагностировали агрессивную форму рака мозга.

    В 2024 году она на своем сайте сообщила о состоянии здоровья: в конце 2022 года ей поставили диагноз глиобластома, агрессивная форма рака головного мозга.

    Она добавила, что находится под наблюдением команды врачей Университетской больницы Лондона, ей успешно сделали операцию, а затем провели лучевую и химиотерапию.

    Семья Сои сообщила о ее смерти в заявлении, опубликованном в ее аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в среду.

    «Мы с разбитым сердцем сообщаем о кончине сегодня утром нашей любимой Софи (она же Мэдди, она же Мама). Она мирно ушла из жизни, и ее последние дни были наполнены ее истинной любовью: семьей, музыкой, теплом, Рождеством и радостью. Мы не можем представить, какой будет жизнь без ее сияния и любви к жизни»», – приводит CNN сообщение из соцсети.

    Несмотря на болезнь, которую она переносила с невероятным мужеством, Софи считала себя по-настоящему счастливой у нее была такая замечательная семья и друзья, и она добилась невероятного успеха в писательской карьере. Она ничего не принимала как должное и всегда была благодарна за любовь, которую получала.


    11 декабря 2025, 11:09 • Новости дня
    NYT: В Британии растет угроза онлайн-хищений детей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полиция Британии зафиксировала увеличение числа преступлений против детей и рост роли интернета в совершении подобных нарушений, пишет пресса.

    Количество преступлений, связанных с сексуальным насилием и эксплуатацией детей в Англии и Уэльсе, увеличилось на 6% по сравнению с предыдущим годом, пишет New York Times.

    Почти 42% случаев имели онлайн-аспект, что на 26% больше, чем в 2023 году, причем жертвы подвергались шантажу, обману и трансляции насилия ради прибыли. Полиция обратилась к технологическим компаниям с призывом ужесточить меры контроля, чтобы затруднить использование их платформ для совершения преступлений против детей.

    В докладе отмечается, что только 3,6% выявленных преступлений были совершены группами людей, а случаи, классифицированные как действия так называемых grooming gangs, составили менее одной пятой этой категории, или примерно 0,5% всех случаев. В большинстве случаев преступниками были знакомые детям лица, а насилие чаще происходило в семьях, учреждениях или при участии других детей.

    Директор национальной рабочей группы по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей Ричард Фьюкс отметил, что раздутая общественным вниманием тема grooming gangs не отражает реального масштаба угрозы.

    «Если бы вы были рядовым гражданином, вы бы решили, что груминг-группы – самая большая угроза детям в нашей стране сегодня. Это угроза, мы это признаем и боремся с этим. Но по статистике это чуть больше половины процента преступлений», – указал он.

    Разделение данных по этническим группам оказалось затруднительным: сведения о происхождении имелось лишь у 34% подозреваемых и жертв. Среди подозреваемых 87% составили белые британцы, что выше их доли в населении.

    Министр внутренних дел Шабана Махмуд в парламенте заявила о планах утвердить новый закон о сборе этнической информации по всем уголовным делам для повышения прозрачности расследований. Исполняющая обязанности главного констебля Бекки Риггс сообщила, что разрабатываются варианты улучшения сбора такой информации, однако методы ограничены правилами учета преступлений и стадией расследования.

    В августе прошлого года в Сандерленде произошли столкновения между ультраправыми и полицией. Протестная активность националистов возросла после убийства детей в английском Саутпорте этническим руандийцем.

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США

    Ведущие политики Европы на самом деле не являются главными игроками европейского континента. По крайней мере, такой парадоксальный вывод делают сами европейские СМИ, вынужденные признать, что на ЕС влияют прежде всего с Запада и Востока. В итоге рейтинг самых влиятельных людей Европы доказывает правоту и силу Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Замена водительского удостоверения по истечении срока в 2025 году: документы, порядок, стоимость

      Водительское удостоверение в России выдается сроком на 10 лет. По истечении этого периода документ подлежит обязательной замене. В 2025 году действуют особые правила автоматического продления прав, однако для части водителей процедура замены становится актуальной именно сейчас.

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

