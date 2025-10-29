России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана». И на эту легенду нашим народам также предстоит дать совместный ответ.0 комментариев
Роспотребнадзор сообщил об отсутствии риска распространения холеры
Ситуация с холерой в России оценивается как стабильная благодаря санитарно-карантинному контролю на границе и набору специальных реагентов для диагностики заболевания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Эпидемиологическая ситуация по холере в России находится под постоянным наблюдением, передает ТАСС.
В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что риск распространения этой инфекции в стране отсутствует, а все мероприятия по профилактике проводятся на системной основе.
Среди мер контроля отмечается санитарно-карантинный надзор в пунктах пропуска через государственную границу, для чего используется система «Периметр». В ведомстве отметили, что сообщение о вспышке холеры на Гаити находится на постоянном контроле специалистов.
Роспотребнадзор уточнил, что в России в достаточном количестве имеются наборы реагентов для оперативного выявления случаев холеры. Ведомство подчеркнуло важность соблюдения профилактических мер при поездках за границу, включая мытье рук, фруктов и овощей, употребление только кипяченой или бутилированной воды и купание в безопасных местах.
В случае появления симптомов холеры после возвращения из зарубежных поездок рекомендуется незамедлительно обращаться к врачу и сообщать о факте поездки. В сообщении добавили, что на Гаити сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, осложненная ураганом «Мелисса», а случаи заболевания фиксируются ежегодно с 2022 года.
Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила о тяжелой ситуации с холерой в мире, в частности, в 32 странах число жертв инфекции превысило 6600 человек за 2025 год. В провинции Танганьика в ДРК из-за нехватки ресурсов смертность почти в шесть раз выше чрезвычайного порога 1%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном числе смертей от холеры в 2025 году.
В сентябре в России зарегистрировали новую тест-систему для определения иммунитета к холере.
В конце августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что с начала 2025 года в стране были зарегистрированы четыре случая холеры, завезенные из Индии.