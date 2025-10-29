Роспотребнадзор сообщил об отсутствии риска распространения холеры

Роспотребнадзор: Риск распространения холеры отсутствует

Tекст: Мария Иванова

Эпидемиологическая ситуация по холере в России находится под постоянным наблюдением, передает ТАСС.

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что риск распространения этой инфекции в стране отсутствует, а все мероприятия по профилактике проводятся на системной основе.

Среди мер контроля отмечается санитарно-карантинный надзор в пунктах пропуска через государственную границу, для чего используется система «Периметр». В ведомстве отметили, что сообщение о вспышке холеры на Гаити находится на постоянном контроле специалистов.

Роспотребнадзор уточнил, что в России в достаточном количестве имеются наборы реагентов для оперативного выявления случаев холеры. Ведомство подчеркнуло важность соблюдения профилактических мер при поездках за границу, включая мытье рук, фруктов и овощей, употребление только кипяченой или бутилированной воды и купание в безопасных местах.

В случае появления симптомов холеры после возвращения из зарубежных поездок рекомендуется незамедлительно обращаться к врачу и сообщать о факте поездки. В сообщении добавили, что на Гаити сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, осложненная ураганом «Мелисса», а случаи заболевания фиксируются ежегодно с 2022 года.

Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила о тяжелой ситуации с холерой в мире, в частности, в 32 странах число жертв инфекции превысило 6600 человек за 2025 год. В провинции Танганьика в ДРК из-за нехватки ресурсов смертность почти в шесть раз выше чрезвычайного порога 1%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном числе смертей от холеры в 2025 году.

В сентябре в России зарегистрировали новую тест-систему для определения иммунитета к холере.

В конце августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что с начала 2025 года в стране были зарегистрированы четыре случая холеры, завезенные из Индии.