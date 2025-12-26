Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.10 комментариев
Венесуэла выразила благодарность России за поддержку в защите суверенитета
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в защите суверенитета перед «воинственными угрозами» США, сообщил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.
«От имени президента Николаса Мадуро хотим выразить нашу искреннюю признательность правительству Российской Федерации за его ценную поддержку усилий президента Мадуро по защите суверенитета и интересов венесуэльского народа перед лицом воинственных и незаконных угроз и действий администрации США в Карибском бассейне», – написал он в Telegram-канале.
Министр Пинто также отметил неизменную поддержку Россией сохранения Зоны мира в Карибском бассейне и содействие экономической, политической и социальной стабильности в регионе.
Напомним, президент России Владимир Путин поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с Рождеством и Новым годом.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, уточнив, что собирается сделать с нефтью.