Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.
Аэропорты Волгограда и Ярославля вернулись к работе в штатном режиме
Представитель Росавиации проинформировал в Telegram-канале о возобновлении работы аэропортов Волгограда и Ярославля в штатном режиме.
«Аэропорт Волгограда: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – написал он.
В Росавиации уточнили, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты и с ярославского аэропорта Туношна. Воздушная гавань работает в штатном режиме.
Напомним, ранее для безопасности полетов Росавиация ограничила работу аэропортов Волгограда и Ярославля.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 141 украинский беспилотник самолетного типа. В течение дня ПВО России за пять часов сбила 48 украинских дронов.