Захарова: Создание «Буревестника» носит вынужденный характер
В ответ на ужесточение мер НАТО в области противоракетной обороны Россия вынуждена усиливать собственный арсенал, включая разработку стратегической ракеты «Буревестник», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова заявила, что дестабилизирующий характер действий НАТО вынудил Россию заняться созданием систем вроде «Буревестника», передает ТАСС. Она отметила, что такие шаги стали вынужденной мерой на фоне усиливающейся угрозы со стороны альянса в сфере противоракетной обороны.
«Что касается систем, подобных «Буревестнику», то, как уже неоднократно заявлялось российским руководством, их разработка носит вынужденный характер и происходит в целях поддержания стратегического баланса», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что России приходится реагировать на все более дестабилизирующие действия НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль не считает, что между Россией и США началась новая гонка вооружений.
Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».