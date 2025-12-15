Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.0 комментариев
Россия и Шри-Ланка начали обсуждать создание СПГ-терминала
Стартовали предварительные обсуждения между Россией и Шри-Ланкой по проекту строительства в республике современного терминала по приему сжиженного природного газа, сообщил посол Шри-Ланки в РФ Шобини Гунасекера.
Россия и Шри-Ланка ведут переговоры о создании в республике терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ), сообщает ТАСС со ссылкой на посла Шри-Ланки в России Шобини Гунасекеру.
Дипломат рассказала, что обсуждения особенно активизировались после визита министра энергетики Шри-Ланки на Российскую энергетическую неделю.
«По сути, мы начали переговоры, особенно после визита министра. Как я упоминала, наш министр энергетики был здесь на Российской энергетической неделе», – заявила посол. Она также уточнила, что в ходе визита была организована встреча министра Шри-Ланки с российским коллегой, были переданы предложения и начались предварительные переговоры.
По словам Гунасекеры, власти Шри-Ланки стремятся сделать энергетический сектор более экологичным в условиях изменений климата, и переход на СПГ – одно из решений. Дипломат подчеркнула заинтересованность республики в сотрудничестве с Россией и выразила надежду, что переговоры дадут конкретный результат. Однако она отметила, что пока говорить о сроках или итогах рано, так как процесс только начался.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Шри-Ланки заявили о готовности к бесперебойным поставкам российской нефти. Россия рассмотрела проекты по строительству энергетических объектов на Шри-Ланке.