Мишустин рассказал о регулярной работе Алиханова на станках
Глава Минпромторга Антон Алиханов самостоятельно осваивает дополнительные профессиональные навыки, каждую неделю работая на станках в рамках специальной программы. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал студентам в ходе посещения производственных мастерских Центра практической подготовки для машиностроения, что министр промышленности и торговли Антон Алиханов каждую неделю работает на станках, передает ТАСС.
Мишустин отметил, что недавно узнал об этом, хотя Алиханов ему об этом не сообщал, и подчеркнул самостоятельность министра в освоении рабочих профессий. Алиханов, услышав похвалу, поблагодарил премьера за внимание к этой теме.
Премьер уточнил, что министр участвует в специальной программе дополнительного образования и занимается практической работой на станках по выходным дням. Он подчеркнул, что такой подход важен для развития практических навыков, особенно в условиях автоматизации производственных процессов.
Во время посещения нового центра подготовки, созданного на базе ОЭЗ «Технополис Москва», Мишустин также обратил внимание учащихся на значимость работы руками при освоении современных машиностроительных профессий. Он отметил, что именно практические занятия, включая черчение и начертательную геометрию, позволяют специалистам достигать качественно нового уровня профессионализма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин посетил Центр практической подготовки для машиностроения на базе особой экономической зоны «Технополис Москва». Вместе с ним мероприятие посетили мэр Москвы Сергей Собянин, министры Антон Алиханов и Сергей Кравцов, а также заместители мэра.