Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.14 комментариев
New York Post: Подозреваемый в теракте в Сиднее учился в исламском центре
Один из подозреваемых в теракте в австралийском Сиднее 24-летний Навид Акрам мог изучать религию в исламском центре, институте Аль-Мурада, который связан с другими мусульманскими организациями в Австралии, сообщает газета New York Post.
Один из подозреваемых в теракте в австралийском Сиднее, 24-летний Навид Акрам, возможно, проходил религиозное обучение в исламском центре Аль-Мурада, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету New York Post.
В материале издания отмечается: «Считается, что один из подозреваемых в теракте ... изучал религию в исламском центре в Австралии, который имеет связи с другими управляемыми мусульманами организациями в стране». По информации New York Post, данный центр был назван в публикации Адама Исмаила в социальной сети Facebook* (признана экстремистской и запрещена в России) в 2022 году, где Акрам фигурировал как ученик.
Впоследствии эта публикация, предположительно, была удалена. Центр Аль-Мурада поддерживает контакты с другими мусульманскими объединениями на территории Австралии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате расстрела людей, отмечавших Хануку на пляже в Сиднее, погибли евреи. Позднее число жертв этого инцидента достигло 12 человек. Полиция установила личность стрелявшего на пляже.
