Жертвами расстрела людей на пляже в Сиднее стали отмечавшие Хануку евреи
Жертвами стрельбы на пляже Бондай в Сиднее стали евреи, которые отмечали Хануку, сообщают израильские СМИ. В результате атаки погибли не менее 10 человек, еще как минимум 13 получили ранения.
Как пишет Ynet, два человека в черной одежде открыли огонь с моста по сотням членов еврейской общины, которые собрались на праздник «Ханука у моря», организованный движением «Хабад».
Выстрелы длились несколько минут. Среди погибших – посланник «Хабада» Эли Шленгер и еврейский ребенок. Один из очевидцев инцидента Хаим Леви, который был на месте происшествия с семьей, рассказал: «Мы услышали взрывы, бросили всё и побежали. Охрана практически отсутствовала, полиции понадобилось пятнадцать минут, чтобы приехать».
Жители еврейской общины заявили, что нападение не стало неожиданностью, поскольку, по их словам, уровень ненависти к ним в городе остается ненормально высоким. Израиль выразил резкую критику Австралии, заметив, что предупреждал о необходимости усилить меры безопасности, добавив: «Так и бывает, когда призывают к глобальной интифаде».
Напомним, в воскресенье случайный прохожий вырвал из рук оружие у одного из людей, устроивших стрельбу на пляже Бондай в Сиднее. В результате атаки погибли не менее 10 человек, еще как минимум 13 получили ранения.