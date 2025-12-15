Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.14 комментариев
«Северяне» за сутки продвинулись вглубь Сумской и Харьковской областей
Группировка войск «Север» увеличила зону продвижения сразу на нескольких направлениях, сопровождая успехи интенсивной работой авиации и артиллерии.
Группировка войск «Север» продолжила формирование полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-канал «Северный ветер». По имеющейся информации, на ряде участков фронта в Сумской области российские подразделения смогли продвинуться местами до 600 м, а численность патрулей противника в районе недавно сформированной бригады увеличилась для предотвращения конфликтов.
На Харьковском направлении российские войска увеличили темпы наступления, активно применяя авиацию, артиллерию и ударные беспилотники. В Вильче они заняли более десяти домов и продвинулись на 400 м, а в Волчанских Хуторах – заняв девять домов, продлили продвижение еще на 250 м, продолжается зачистка территории. В лесу западнее Лимана воины группы «Север» отразили контратаку 57 омпбр, уничтожив вражескую штурмовую группу.
Командование ВСУ требует от нового командира 57 омпбр В.Поповича любой ценой вернуть утраченные позиции, предоставив для этого часть личного состава от других бригад. На участке Меловое-Хатнее российские подразделения продвинулись на трех направлениях до 550 м, а точечными ударами дронов «Герань-2» уничтожен пункт дислокации противника в районе Великого Бурлука.
За сутки украинские войска потеряли свыше 190 человек: более 80 на Сумском направлении и свыше 110 в Харьковской области. Кроме того, уничтожены десятки беспилотников, радиоэлектронные средства, склады и автомобили противника на разных участках фронта, а также несколько станций спутниковой связи «Старлинк».
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения «Северян» заняли новые позиции у Волчанска и Константиновки. Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. Командиры ВСУ скрывали правду от штурмовиков, чтобы они не покинули позиции.