Глава «Белого интернета» Сидоренко объяснила школьникам ценность Конституции
Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава АНО «Белый интернет», профессор МГИМО Элина Сидоренко на всероссийском уроке рассказала школьникам о роли Конституции как гаранта свободы и культурного кода.
Сидоренко подчеркнула, что знание основ Конституции делает жизнь максимально прозрачной и справедливой, позволяя людям опираться на понятные, устойчивые нормы. По её словам, «ценность Конституции можно выделить в трех основных категориях. Первая ее ценность как свода правил – понятных и прозрачных правил игры. Ведь на самом деле наша действительная свобода будет обеспечиваться только тогда, когда мы живем в обществе с предсказуемыми правилами».
Вторая ключевая функция Основного закона, по мнению Сидоренко, заключается в его защитной роли – Конституция служит действенным инструментом против произвола, а практика Конституционного суда подтверждает реальное применение её положений.
Особое внимание профессор уделила роли Конституции в формировании самоидентификации: она объединяет множество народов страны, отражает уникальность российского общества и способствует укреплению общей идентичности. В документе закреплены не только базовые права, но и важнейшие для общества ценности: уважение к народам России, сохранение единства и целостности семьи, роль матери и отца, а также приоритет защиты детей.
Сидоренко подчеркнула, что эти этнические и семейные ценности, зафиксированные в Конституции, формируют так называемый культурный код страны и служат ориентирами для молодого поколения.