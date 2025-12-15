  • Новость часаЭксперимент по сдаче двух предметов на ОГЭ расширен до 12 регионов
    Мнения
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов США пытаются завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    0 комментариев
    15 декабря 2025, 20:30 • Новости дня

    Путин продлил запрет поставок нефти по потолку цен

    Путин продлил до 30 июня 2026 года ограничения поставок нефти по потолку цен

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Срок действия ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов из России по установленному потолку цен увеличен до 30 июня 2026 года, закон подписал президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин продлил действие запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов по ценовому потолку до 30 июня 2026 года, передает ТАСС. Соответствующий указ был опубликован сегодня.

    Изначально этот запрет действовал до конца 2025 года, но новым документом срок продлен еще на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД Европейского союза внесли в черный список 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти. Еврокомиссия в начале 2026 года выступит с предложением о введении запрета для стран ЕС закупать российскую нефть.

    15 декабря 2025, 13:59 • Новости дня
    Президент поздравил красноярцев с открытием филиала Национального центра «Россия»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие жителям Красноярска по случаю открытия филиала Национального центра «Россия». Приветствие президента зачитал председатель оргкомитета Национального центра «Россия», первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    В обращении подчеркивается, что открытие Международной выставки-форума «Россия», а затем и Национального центра стало заметным событием для общественной, культурной и деловой жизни страны, сообщается на сайте Кремля.

    Президент отметил, что миллионы людей получили возможность увидеть достижения современников, отечественных компаний и регионов, ознакомиться с богатством традиций и культур, которыми может гордиться вся страна.

    «Ваш сибирский край славится богатой историей, значимым вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, промышленности, топливно-энергетического комплекса. И конечно, особое внимание в экспозиции уделено нынешним свершениям, реализации содержательных программ в сфере науки и образования, культуры и туризма, здравоохранения и спорта», – отметил Путин.

    Президент выразил уверенность, что филиал Национального центра «Россия», расположенный на набережной Енисея, станет важным местом для делового и личного общения как для жителей, так и гостей края. В завершение Путин пожелал успехов и всего наилучшего.

    В Красноярске открыли второй филиал Национального центра «Россия». В основе концепции центра заложили изучение истории и достижений региона.

    15 декабря 2025, 14:10 • Новости дня
    Путин встретился с секретарем генсовета «Единой России» Якушевым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.

    Якушев доложил президенту об увеличении числа участников спецоперации, получивших мандаты по итогам Единого дня голосования – 2025: в этом году их стало 890 человек, тогда как годом ранее – 304, сообщается на сайте Кремля.

    «Хочу Вам доложить, что по итогам Единого дня голосования – 2025 890 участников специальной военной операции получили мандат», – отметил Якушев.

    Он подчеркнул, что большое внимание уделяется наставничеству и поддержке молодых людей, пришедших в законодательные органы. Партия провела образовательные занятия на площадке Высшей партийной школы и реализует поручения, обозначенные на XXII съезде. Также началась подготовка к Единому дню голосования – 2026, в том числе к выборам в Госдуму.

    Кроме того, скорректирована Народная программа, чтобы привести ее в соответствие с указами президента и нацпроектами, уточнил Якушев. Он добавил, что она будет отражать все пожелания с мест.

    «И, конечно же, начали уже работу над тем, чтобы новая программа, «Народная программа 2.0» – так мы ее пока по-рабочему называем, действительно отражала все пожелания, которые мы должны получить с мест. Но перед этим, и вы об этом тоже говорили на Съезде, мы должны провести большую кампанию по отчёту по предыдущей программе, которая закончит у нас действие в 2026 году. Мы это планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы: либо по объективным, либо по субъективным причинам, и, соответственно, сделать соответствующие выводы», – сказал он.

    Для участников спецоперации и их семей в программе появился отдельный раздел, которым руководит Герой России Владимир Сайбель. В течение года в 36 разделов внесены обновления, а 13 направлений из нового подраздела закрепляются на законодательном уровне.

    Якушев подчеркнул, что совместная работа с Министерством обороны и фондом «Защитники Отечества» позволила решить большинство ключевых вопросов поддержки военнослужащих и их семей. Законотворческие меры в их интересах принимаются практически единогласно. По его словам, появление в органах власти бойцов спецоперации уже способствовало улучшению поддержки коллег и семей.

    «Я думаю, поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле», – заметил Владимир Путин.

    Отдельно обсуждалась работа первичных отделений партии, актуальная и для текущего года. «Именно первичные отделения «работают на земле», именно первичные отделения чувствуют сегодня, что необходимо людям. И от них мы как раз и должны получать сигналы, которые волнуют наше население. Поэтому 2024 год в партии провели под знаменем первичных отделений. Но в этом году мы эту работу не закончили ни в коем случае», – отметил Якушев.

    Деятельность «Единой России» продолжится также в гуманитарном направлении – с начала спецоперации доставлено более 140 тыс. тонн гуманитарной помощи в исторические регионы, Белгородскую и Курскую области. В акции участвовали все региональные отделения, а помощь будет продолжаться столько, сколько необходимо, заверил Якушев.

    Он добавил, что волонтерская работа ведется непрерывно, в том числе в госпиталях, среди пожилых. Также она была востребована при ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье, где более тысячи волонтеров очистили свыше 3 тыс. тонн мазута и восстановили 12,5 км побережья.

    Ранее партия «Единая Россия» объявила о начале сбора предложений для формирования Народной программы к предстоящим выборам в Госдуму.

    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    15 декабря 2025, 13:21 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с Якушевым в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир ПУтин проведет открытую для СМИ встречу с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым в Кремле, где планируется обсудить вопросы партийной повестки.

    Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Кремле встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым, сообщает ТАСС. О предстоящем мероприятии сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, встреча пройдет в открытом для СМИ формате. «Будет на приеме у президента сегодня секретарь генерального совета "Единой России" Владимир Якушев. Это будет открытое для СМИ мероприятие», – подчеркнул представитель Кремля.

    В ходе встречи, как ожидается, будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности партии, а также перспективы ее участия в политической жизни страны. Подробности переговоров станут известны позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Турции провели встречу в Ашхабаде 12 декабря.

    15 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
    Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на всей территории России стартует эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование.

    Новый закон подписан президентом России Владимиром Путиным и открывает возможность самозанятым получать оплачиваемые больничные, передает ТАСС.

    Кроме того, согласно другому закону, подписанному Путиным, этим категориям граждан станут доступны выплаты по беременности и родам. Размер декретных и больничных выплат для самозанятых будет определяться на основе их стажа, страховой суммы и срока уплаты взносов.

    В ноябре Дума приняла в I чтении закон о больничных для самозанятых.

    15 декабря 2025, 12:49 • Новости дня
    Посол Венесуэлы рассказал забавную историю о первой встрече Путина и Чавеса

    Посол Венесуэлы рассказал о шутке Уго Чавеса про дзюдо на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Во время первой встречи в 2000 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес пошутил про спортивную форму президента России Владимира Путина, спросив о его навыках дзюдо, и получил неожиданный ответ, заявил посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

    Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес поделился забавным воспоминанием о первой встрече Владимира Путина и Уго Чавеса в 2000 году, передает ТАСС.

    Он рассказал, что на сессии ООН Чавес обратил внимание на спортивную форму Путина и спросил: «Как твое дзюдо?» В ответ президент России предложил показать приемы прямо на месте, на что Чавес поспешил отказаться: «Нет, нет, нет. Это я сказал не для того, чтобы ты показывал мне здесь свое дзюдо».

    По словам Саласара Веласкеса, этот курьезный эпизод часто вспоминается в неофициальных беседах. Он отметил, что регулярно возвращается к этой истории в разговоре с директором латиноамериканского департамента МИД России Александром Щетининым.

    История прозвучала на открытии Третьего российско-венесуэльского молодежного форума.

    Ранее директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что власти России поддерживают курс Николаса Мадуро на фоне усиливающегося политического давления и угроз в адрес Венесуэлы. Россия выразила солидарность с венесуэльским народом.

    12 декабря 2025, 22:39 • Новости дня
    Кубинский МИД заявил о препятствиях США торговле нефтью с Венесуэлой

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел Кубы осудило действия США, задержавших военный танкер с венесуэльской нефтью, назвав этот шаг нарушением международного права.

    Как сообщает ТАСС, министерство иностранных дел Кубы выступило с обвинением в адрес Соединенных Штатов в связи с задержанием нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.

    Официальная Гавана утверждает, что этот шаг Соединенных Штатов нарушает право Венесуэлы свободно торговать собственными природными ресурсами, включая поставки углеводородов на Кубу.

    В заявлении говорится: «Этот шаг является частью эскалации, предпринимаемой Соединенными Штатами для предотвращения реализации законного права Венесуэлы на свободное использование и торговлю своими природными ресурсами с другими странами, включая поставки углеводородов на Кубу».

    Кубинский МИД подчеркивает, что задержание танкера является «актом пиратства и морского терроризма» и нарушает международное право, в том числе Конвенцию ООН по морскому праву. Ведомство отмечает, что США несут ответственность за эти действия, негативно сказывающиеся на международном сообществе.

    В заявлении также подчеркивается, что подобная политика проводилась и при первом сроке президента Дональда Трампа, а сейчас она усиливается применением военной силы. Дипломаты добавили, что действия США негативно влияют на энергосистему Кубы и ухудшают условия жизни местного населения.

    МИД Кубы требует международного осуждения таких шагов, считая их вопиющим нарушением провозглашения Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС США задержали крупный нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в рамках давления на президента Николаса Мадуро.

    Администрация США планирует отпустить команду танкера после его прибытия в порт Галвестон, штат Техас. США заявили, что не намерены втягиваться в затяжной военный конфликт с Венесуэлой.

    13 декабря 2025, 03:38 • Новости дня
    Министр обороны Венесуэлы Лопес обвинил США в захвате Карибского бассейна

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес выступил с обвинениями в адрес США, говоря о попытках вооруженного захвата и контроле природных ресурсов региона.

    Как сообщает ТАСС, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в эфире национального телевидения заявил, что США стремятся незаконно завладеть природными богатствами Латинской Америки и усилить влияние в Карибском бассейне.

    По словам Лопеса, действия США по захвату танкера с венесуэльской нефтью были названы «грубым пиратством, воровством с применением силы с целью захватить природные ресурсы».

    Министр обратил внимание, что до сих пор отсутствует информация о состоянии экипажа танкера.

    Лопес заявил: «Правительство США начало стратегическое развертывание в Карибском бассейне, чтобы полностью закрыть и использовать его в собственных интересах».

    Кроме того, министр подчеркнул, что венесуэльское государство и вооруженные силы сохраняют единство и непоколебимость перед лицом американского давления.

    Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил задержание нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, объявив о планах оставить нефть, находившуюся на судне, себе. Министерство юстиции США пояснило, что танкер перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана в нарушение американских санкций.

    В министерстве иностранных дел Венесуэлы назвали действия США в Карибском море «вопиющим грабежом и актом международного пиратства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Кубы осудило действия США по задержанию военного танкера с венесуэльской нефтью.

    Военно-морские силы США задержали крупный нефтяной танкер у побережья Венесуэлы в рамках кампании давления на президента Николаса Мадуро.

    Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него трех племянников супруги Мадуро, одного бизнесмена из Панамы и шесть судоходных компаний нефтяной отрасли.

    14 декабря 2025, 16:02 • Новости дня
    Песков: Путин водит автомобиль и любит это делать

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин водит автомобиль и сам признается, что получает от этого удовольствие, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

    По словам Пескова, глава государства иногда ездит по городу «по-тихому» – как обычный человек, без специального сопровождения, передает РИА «Новости».

    Песков отметил: «Он (президент) водит машину и любит это делать». Журналист уточнил, есть ли шанс у любого автолюбителя встретить Путина за рулем в Москве. На это пресс-секретарь ответил, что такой случай крайне маловероятен, поскольку заметить президента за рулем почти невозможно.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как когда-то едва избежал травмы, когда мотоцикл неожиданно перевернулся и упал рядом с ним после опасного маневра.

    13 декабря 2025, 14:44 • Новости дня
    Мессенджер Max направил 251 тыс. вопросов на прямую линию с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Мессенджер Max направил 251 тыс. вопросов в адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным», всего на прямую с линию с президентом России поступило более 1,1 млн вопросов, сообщает Кремль.

    Согласно данным в канале Max Кремля, к 12:00 поступило более 1,1 млн вопросов для программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Из них 459 тыс. составили телефонные звонки, а через мессенджер Max было передано 251 тыс. вопросов.

    Только через СМС поступило 176 тыс. вопросов, еще 136 тыс. было получено через социальные сети. Вопросы также оставляли на сайте (40 тыс.), пересылали через ММС (32 тыс.) и направляли через специальное приложение 14 тыс. обращений.

    Как следует из данных нейросети GigaChat, россияне отправили более 1 млн обращений на прямую линию с Владимиром Путиным за неделю до программы.

    Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована на 19 декабря и начнется в 12.00 по московскому времени.

    Вопросы принимаются сразу по нескольким каналам: через чат-бот на платформе Max, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

    Кроме того, можно задавать вопросы по номеру: 8-800-200-40-40, а также отправить сообщения по короткому номеру: 0-40-40.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    15 декабря 2025, 05:52 • Новости дня
    Шри-Ланка выразила готовность к бесперебойным поставкам российской нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол Шри-Ланки в России Шобини Гунасекера сообщила о готовности страны к бесперебойным поставкам российской нефти.

    «Государственная нефтяная корпорация Шри-Ланки ведет переговоры и о СПГ, и о модернизации нефтеперерабатывающего завода, чтобы иметь возможность бесперебойно использовать российскую нефть», – заявила дипломат.

    Посол Гунасекера также обратилась к России с просьбой о дополнительной помощи стране после разрушительного циклона «Дитва».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия обсудила

    строительство объектов энергетики на Шри-Ланке. Лидер Шри-Ланки Анура Диссаянаке

    отправил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о вступлении страны в БРИКС. А в ноябре стартовали первые совместные

    военные учения России и Шри-Ланки.

    15 декабря 2025, 12:02 • Новости дня
    ЕК собралась ввести полный запрет на нефть из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия в начале 2026 года выступит с предложением о введении запрета для стран ЕС закупать российскую нефть, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен по прибытии на встречу министров энергетики ЕС.

    По его словам, Еврокомиссия планирует в начале 2026 года предложить всем странам Евросоюза полностью прекратить закупки российской нефти, передает ТАСС. Йергенсен добавил, что соответствующая инициатива будет внесена на обсуждение в ближайшие год-полтора.

    Йергенсен уточнил: «В начале 2026 года Еврокомиссия внесет предложение по запрету оставшихся поставок российской нефти в ЕС».

    В настоящее время прямые поставки российской нефти по морским маршрутам запрещены в ЕС с 2023 года. Однако определенные объемы продолжают поступать по трубопроводам, в первую очередь в Венгрию и другие государства Центральной Европы.

    Венгрия отказалась поддержать призыв Дональда Трампа отказаться от российской нефти.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Евросоюз пытался запретить ему проводить встречи с представителями России и Белоруссии.

    Глава евродипломатии Кая Каллас пообещала ввести санкции против 40 танкеров, перевозящих нефть из России.

    15 декабря 2025, 08:06 • Новости дня
    Нефть подорожает из-за роста напряженности между США и Венесуэлой

    Мировые цены на нефть выросли из-за роста напряженности между США и Венесуэлой

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в начале новой недели умеренно выросли на опасениях по поводу возможных сбоев поставок из-за роста напряженности между США и Венесуэлой.

    Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.54 увеличивается на 0,56% относительно предыдущего закрытия – до 61,46 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,54%, до 57,74 доллара, передает РИА «Новости».

    «Напряженность в отношениях между США Венесуэлой и нарастает, усиливая опасения по поводу перебоев с поставками», – цитирует Reuters старшего экономиста исследовательского института NLI Цуёси Уэно.

    В прошлую среду президент США Дональд Трамп сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Позднее генпрокурор США Пэм Бонди объяснила, что власти США подозревают, что захваченный танкер участвовал в перевозке нефти из латиноамериканской страны и Ирана.

    15 декабря 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин подписал закон о штрафах за несообщение военкомату о переезде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил поправки, предполагающие штраф до 20 тыс. рублей за отсутствие уведомления военкомата о переезде сроком более трёх месяцев независимо от периода призыва.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок штрафов за неуведомление военкомата о смене места жительства, сообщает ТАСС. Согласно новым правилам, если гражданин уезжает с места прописки на срок более трёх месяцев и не сообщает об этом в военкомат, ему грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

    Ранее обязанность уведомлять военкомат касалась только периода призыва, теперь же это правило действует круглогодично. В пояснительной записке отмечается, что документ приводит законодательство в соответствие с законом о «круглогодичном призыве».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России подписал указ о внесении изменений в правила прохождения военной службы, предусматривающий расширение возможностей иностранных военных и новые основания для увольнения контрактников.

    Владимир Путин разрешил лицам без гражданства заключать контракт с Вооруженными силами России до окончания мобилизации.

    В России увеличили максимальный штраф за несообщение о смене места жительства в военкомат до 20 тыс. рублей.

    15 декабря 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин утвердил военное соглашение с Индией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения России и Индии, которое предусматривает упрощенный порядок отправки военных, кораблей и самолетов для совместных учений и гуманитарных миссий.

    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о порядке отправки военных, военных кораблей и самолетов на территории обеих стран, передает ТАСС. Документ регулирует порядок направления военнослужащих и техники, а также вопросы их материального обеспечения.

    Соглашение будет применяться при проведении совместных учений, тренировок, оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. Также оно предусматривает возможность использования установленного порядка в других ситуациях по двусторонней договоренности.

    Ратификация упрощает процедуру взаимного использования воздушного пространства и захода военных кораблей в порты друг друга. Такой шаг, как отмечают в официальных документах, призван укрепить сотрудничество России и Индии в военной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва сотрудничает с Нью-Дели в сфере обороны и помогает модернизировать армию Индии, включая системы ПВО.

    В ходе визита в Индию Владимир Путин отметил, что отношения России и Индии в военно-технической сфере остаются очень доверительными.

    Оборонное сотрудничество двух стран включает не только поставки, но также обмен технологиями.

    15 декабря 2025, 18:07 • Новости дня
    Эксперт: ЕР скорректировала «Народную программу» под национальные цели и нацпроекты

    Асафов: «Единая Россия» – ключевой инструмент для реализации нацпроектов на местах

    Эксперт: ЕР скорректировала «Народную программу» под национальные цели и нацпроекты
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент Владимир Путин выступил идейным архитектором обновления «Народной программы» «Единой России», она приведена в соответствие с национальными целями и нацпроектами. Также подтвержден приоритет интеграции ветеранов СВО в политическую систему страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В понедельник Владимир Путин провел встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.

    «Президент ставит перед страной масштабные стратегические цели национального развития, рассчитанные на многие годы вперед. В этой работе «Единая Россия» как президентская партия играет ключевую роль, обеспечивая их реализацию на местах и в законодательных органах власти всех уровней, включая Госдуму», – сказал Александр Асафов, политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе.

    Он напомнил о поручении главы государства привести основной программный документ партии – «Народную программу» – в полное соответствие с новыми национальными целями и проектами. «По его указанию программа была глубоко обновлена: изменения затронули 36 разделов, а также был создан отдельный подраздел по поддержке участников СВО и их семей. Таким образом, президент выступил не просто как лидер, а как идейный архитектор этого обновления. И сейчас эта работа будет продолжена с учетом выборов в Госдуму в 2026 году», – сказал эксперт.

    Отдельное внимание на встрече, по словам Асафова, было уделено интеграции ветеранов специальной военной операции в политическую систему. «Этому вопросу президент уделяет особое внимание. «Единая Россия» демонстрирует здесь наиболее яркую динамику: если в 2024 году у них было 304 мандата, то сегодня – уже 890. Глава государства также обозначил важность системы наставничества для новых кандидатов, и эта работа ведется», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, на встрече особо подчеркивалось значение работы «на земле» – через первичные отделения. Для Путина важны не просто цифры охвата и членства в партии, а живая связь с людьми, с реальными потребностями избирателей. Именно этот принцип и лежит в основе обновления «Народной программы» – чтобы она максимально точно отвечала запросам граждан», – заключил Асафов.

    Напомним, ранее Якушев доложил президенту об увеличении числа участников спецоперации, получивших мандаты по итогам Единого дня голосования – 2025: в этом году их стало 890 человек, тогда как годом ранее – 304, сообщается на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что большое внимание уделяется наставничеству и поддержке молодых людей, пришедших в законодательные органы. Партия провела образовательные занятия на площадке Высшей партийной школы и реализует поручения, обозначенные на XXII съезде. Также началась подготовка к Единому дню голосования – 2026, в том числе к выборам в Госдуму.

    Кроме того, скорректирована Народная программа, чтобы привести ее в соответствие с указами президента и нацпроектами, уточнил Якушев. Он добавил, что она будет отражать все пожелания с мест. «И, конечно же, начали уже работу над тем, чтобы новая программа, «Народная программа 2.0» – так мы ее пока по-рабочему называем, действительно отражала все пожелания, которые мы должны получить с мест. Но перед этим, и вы об этом тоже говорили на Съезде, мы должны провести большую кампанию по отчету по предыдущей программе, которая закончит у нас действие в 2026 году. Мы это планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы: либо по объективным, либо по субъективным причинам, и, соответственно, сделать соответствующие выводы», – сказал он.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации