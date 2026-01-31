Власти Украины назвали официальную причину аварии в энергосистеме

Власти Украины объяснили аварию на энергосистеме сильным обледенением

Tекст: Мария Иванова

Предварительную причину масштабной аварии в энергосистеме Украины озвучил первый вице-премьер и министр энергетики страны Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

По его словам , внешнее вмешательство или кибератака не подтвердились. Министр заявил: «Аария произошла из-за обледенения линий и оборудования».

Шмыгаль сообщил, что сначала произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом, после чего последовали каскадные отключения в семи областях. Особо тяжелая ситуация, по его словам, сложилась на севере, в центре страны и в Одесской области.

Министр заверил, что ремонтные работы будут продолжаться и ночью, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии и тепла. Он добавил, что электроснабжение уже удалось вернуть во всех затронутых регионах.

Украинские эксперты ранее отмечали, что стабилизация работы атомных станций и всей энергосистемы может занять до полутора суток. По их данным, дефицит электроэнергии в момент аварии превышал 7 ГВт.

Экономист Иван Лизан заявил, что энергетическая система Украины существенно ослаблена Россией и не имеет запаса прочности.

Украинские власти ранее назвали причинами масштабной аварии в энергосистеме страны сильные морозы и обледенение.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней».