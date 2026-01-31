Власти Украины назвали официальную причину аварии в энергосистеме

Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.12 комментариев
Ледяной дождь и обледенение линий электропередачи стали причиной масштабных отключений электроэнергии в семи областях, заявил первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Предварительную причину масштабной аварии в энергосистеме Украины озвучил первый вице-премьер и министр энергетики страны Денис Шмыгаль, передает ТАСС.
По его словам , внешнее вмешательство или кибератака не подтвердились. Министр заявил: «Аария произошла из-за обледенения линий и оборудования».
Шмыгаль сообщил, что сначала произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом, после чего последовали каскадные отключения в семи областях. Особо тяжелая ситуация, по его словам, сложилась на севере, в центре страны и в Одесской области.
Министр заверил, что ремонтные работы будут продолжаться и ночью, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии и тепла. Он добавил, что электроснабжение уже удалось вернуть во всех затронутых регионах.
Украинские эксперты ранее отмечали, что стабилизация работы атомных станций и всей энергосистемы может занять до полутора суток. По их данным, дефицит электроэнергии в момент аварии превышал 7 ГВт.
Экономист Иван Лизан заявил, что энергетическая система Украины существенно ослаблена Россией и не имеет запаса прочности.
Украинские власти ранее назвали причинами масштабной аварии в энергосистеме страны сильные морозы и обледенение.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней».