    Погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней»
    Эксперт объяснил причины масштабного блэкаута на Украине
    Военный эксперт оценил последствия блокировки Маском терминалов Starlink
    В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов
    Уиткофф: США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Власти Украины назвали официальную причину аварии в энергосистеме
    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    14 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия показала миру дорогу в неомодерн

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    9 комментариев
    1 февраля 2026, 07:55 • Новости дня

    SCF назвал распри Каллас и фон дер Ляйен угрозой существования ЕС

    SCF назвал распри Каллас и фон дер Ляйен угрозой ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Портал Strategic Culture Foundation в аналитическом материале назвал реальной угрозой Евросоюзу внутренние распри главы евродипломатии Каи Каллас и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    «Страны ЕС, следуя примеру Америки, создают бесчисленное множество врагов, чтобы замаскировать свою некомпетентность на мировой арене», – пишет автор материала на портале Strategic Culture Foundation (SCF).

    В этом вопросе ЕС рабски следует политике Трампа о мире без правил, в то время как, по мнению тех же политиков и СМИ, Трамп, наряду с российским коллегой Владимиром Путиным, является самым большим врагом либеральных политиков ЕС.

    «Но внутри самого Европейского союза происходит нечто новое и примечательное: отношения между фюрерин Урсулой фон дер Ляйен и ярым критиком России Каей Каллас испортились. Таким образом, внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец блока, организации или страны», – указывает автор.

    По данным Politico, отношения фон дер Ляйен с Каллас ухудшились и стали сложнее, чем с предшествующим ей Жозепом Боррелем. При этом основная причина всему – конфликт из-за власти и влияния.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года Euractiv сообщал, что Каллас начала борьбу с фон дер Ляйен за деньги и власть. Между фон дер Ляйен и Каллас  вспыхнул личный конфликт из-за Мартина Зельмайера, которого считают одним из влиятельных чиновников ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, почему между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание.

    30 января 2026, 22:15 • Новости дня
    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом

    Bloomberg: ЕС хочет заменить потолок цен на нефть запретом на морские перевозки

    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз обсуждает идею отменить действующий потолок цен на российскую нефть и ввести ограничения на морскую транспортировку, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть из России и введения запрета на морские перевозки, передает ТАСС.

    В сообщении агентства говорится, что обсуждаемый пакет санкций предполагает ограничение транспортных и страховых услуг для перевозки российской нефти вне зависимости от стоимости барреля.

    Bloomberg указывает, что предлагаемые меры могут затронуть европейские компании, предоставляющие страхование и транспортировку, что усложнит экспорт российских нефтепродуктов по морю. В публикации отмечается, что обсуждение ведется в рамках очередного пакета санкций против Москвы.

    Некоторые страны ЕС уже выразили несогласие с данным предложением, подчеркивают источники агентства.

    Ранее Европейский союз собирается предложить новый пакет ограничительных мер против российских банков и нефтяных компаний.

    В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что санкции стран «Большой семерки» привели к тому, что валюты этих государств утратили свою роль в мировой экономике, а их положение на глобальном рынке значительно ухудшилось.

    Комментарии (16)
    30 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    @ Jens Buttner/Pool/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot, объяснив это неоплаченным европейским траншем по программе PURL, предусматривающей ускоренную передачу вооружения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила вовремя ракеты для систем ПВО Patriot из-за задержки оплаты транша Европейским союзом по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает ускоренные поставки вооружений Украине за счет взносов стран НАТО.

    По словам Зеленского, из-за этого в стране остались «пустые дивизионы против баллистических ударов». Президент также подчеркнул, что США не предоставляют ракеты бесплатно, а необходимые средства на их закупку должны поступать из Европы.

    Зеленский добавил, что пропущенный транш не был оплачен вовремя, поэтому поставка ракет задержалась. По его словам, ракеты должны были прибыть еще месяц назад, однако из-за финансовых задержек этого не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot из-за ожидания поставок для собственных нужд. Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Зеленский пожаловался на задержки закупок оружия для ВСУ.

    Комментарии (13)
    31 января 2026, 12:55 • Видео
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    Комmentарии (0)
    29 января 2026, 18:54 • Новости дня
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спортивный комментатор и тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал свое попадание в санкционный список Евросоюза.

    Губерниев подчеркнул, что будет поддерживать Россию и российский спорт вне зависимости от санкционных ограничений.

    «Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за Российский Спорт!» – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, Совет ЕС опубликовал решение о введении санкций против российских тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, а также артистов Романа Чумакова и Сергея Полунина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает западные антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми.

    Комментарии (9)
    31 января 2026, 18:54 • Новости дня
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    @ Francis Chung/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры на встрече в Брюсселе согласовали стратегию реагирования на потенциальные угрозы и давление со стороны американского президента Дональда Трампа, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Источники NYT сообщили , что бидеры стран Евросоюза на рабочем ужине в Брюсселе составили план по противодействию угрозам и давлению со стороны президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В документе предлагается сохранять спокойствие при провокациях со стороны Трампа, а также угрожать введением ответных пошлин в случае необходимости.

    План также предусматривает работу по снижению военной и экономической зависимости Европы от Соединенных Штатов, которые были названы ненадежным союзником. Предложения включают продолжение диалога с США, быстрые меры по уменьшению экономического влияния Вашингтона, а также демонстрацию готовности к ответу для завоевания уважения президента Трампа.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за сохранение диалога с Вашингтоном, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к оперативному сокращению экономической зависимости, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость продемонстрировать Трампу способность Европы к самоотверженной защите собственных интересов.

    Газета The New York Times охарактеризовала этот план как «относительно смелый, но все еще довольно абстрактный», подчеркнув, что европейские лидеры усилили риторику в адрес Трампа, однако пока пытаются подкрепить заявления реальными действиями.

    СМИ писали, что европейские лидеры используют специальный групповой чат для обсуждения политики Дональда Трампа и укрепления личных связей.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо научиться говорить на языке силы в условиях соперничества крупных держав.

    Также лидеры ЕС задумались о применении против США «торговой базуки».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поинтересовался, поняли ли европейские «болваны» суть слогана Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    Комментарии (6)
    29 января 2026, 15:35 • Новости дня
    Мерц призвал Европу говорить на языке силы

    Politico: Мерц призвал Европу говорить на языке силы

    Мерц призвал Европу говорить на языке силы
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа должна научиться говорить на языке силы, чтобы выстоять в условиях нарастающего соперничества великих держав, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Politico.

    «Мы сможем реализовать свои идеи в мире только тогда, когда сами научимся говорить на языке силовой политики, когда сами станем европейской державой», – подчеркнул Мерц в выступлении в Бундестаге в четверг, сообщает Politico.

    Мерц отметил, что будущее Европы зависит от ее способности принять логику жесткой военной и экономической силы, чтобы сохранить свой статус силы демократии на мировой арене. Он назвал Евросоюз «нормативной альтернативой империализму и автократии» и добавил, что Европе есть что предложить партнерам во всем мире не только в экономическом, но и в ценностном смысле.

    Канцлер также осудил высказывание президента США Дональда Трампа о том, что союзники по НАТО якобы не участвовали на передовой в Афганистане, напомнив, что за почти двадцатилетнюю миссию в этой стране погибли 59 немецких военных. «Мы не позволим приуменьшать значение этой миссии», – подчеркнул Мерц. Он обратился к немецким военным: «Ваша служба была и остается ценной».

    Несмотря на зависимость Германии от военной поддержки США, Мерц призвал к сохранению трансатлантического альянса и предостерег от необдуманных шагов, которые могут поставить под угрозу сложившиеся союзы. В то же время он подчеркнул, что Германия должна стать более самостоятельной в вопросах обороны, и пообещал создать сильнейшую обычную армию в Европе.

    В прошлом году власти Германии задумали увеличить численность армии в 2,5 раза.

    Комментарии (14)
    30 января 2026, 23:11 • Новости дня
    Дмитриев обвинил Каллас в подрыве мирного процесса по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях, препятствующих мирному урегулированию на Украине и успешным переговорам.

    Спецпредставитель президента России Дмитриев заявил, что слова главы европейской дипломатии Каи Каллас мешают мирному процессу по Украине, передает ТАСС.

    Дмитриев отметил, что в любой нормальной организации Каллас уже уволили бы только за одну эту речь, подчеркнув, что подобные заявления подрывают усилия по мирному урегулированию, включая инициативы президента США Дональда Трампа и работу миротворцев.

    Также он добавил, что Каллас одновременно критиковала успешную встречу в Абу-Даби, что, по мнению Дмитриева, выглядит неуместно. По мнению Дмитриева, высказывания главы дипломатии Европы не содержат предложений и нацелены только на срыв диалога.

    Ранее Каллас после встречи глав МИД стран-участниц ЕС заявила, что Евросоюз не будет выступать инициатором возобновления диалога с России. По ее словам, ЕС не собирается предлагать России какие-либо уступки по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон не будут вести переговоры с Каей Каллас до ее смены на посту главы евродипломатии.

    Каллас на встрече с политическими группами в Европарламенте сказала, что из-за сложной мировой ситуации сейчас самое время начать пить.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила вызывать санитаров для Каллас.

    Комментарии (4)
    29 января 2026, 12:38 • Новости дня
    Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном

    Политолог Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном

    Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном
    @ Andreas Gora/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры в нынешнем году активизируют попытки «оседлать» проект под названием «вступление Украины в ЕС». Они используют дискурс в своих карьерных интересах. Но о реальном украинском членстве в Евросоюзе речи не идет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил вступление республики в ЕС к 2027 году.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказывает Украине в быстром вступлении в ЕС, поскольку страна действительно не сможет выполнить условия ни за год, ни за два. А по моему мнению, вообще никогда», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Но Брюсселю и не нужно вступление Украины в ЕС ни в какой перспективе. Киев для Европы – расходный материал в рамках нынешней попытки ослабления России. Уверен, в реальности вопрос украинского членства в Евросоюзе среди еврочиновников высокого уровня даже не рассматривается в качестве реалистичного сценария», – признался он.

    «Украина близка к выработке своего ресурса. Боевые действия «до последнего украинца» никто в Брюсселе не отменял. Когда страна перестанет быть нужной в этом контексте, ЕС оставит ее один на один со своими проблемами. Впрочем, возможно Европа даже начнет давить на украинскую сторону. Тем более, что «финансовая узда» на Киев уже накинута», – заметил спикер.

    «Но до тех пор Брюссель будет тянуть время. Думаю, в этом году еврочиновники активизируют «политический туризм» на Украину. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также представители европейских стран будут регулярно приезжать в Киев, одобрительно кивать, говорить, что реформы «идут в нужном направлении», но этим все и ограничится», – продолжил эксперт.

    «К процессу урегулирования украинского кризиса происходящее тоже не будет иметь никакого отношения. Брюссель не может дать Киеву никаких гарантий безопасности – ни в обмен на территориальные уступки, ни на что-то еще», – детализировал Скачко.

    «Нынешнее выступление Мерца объясняется еще и внутриевропейской борьбой за статус регионального лидера. Канцлер ФРГ, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и ряд других акторов пытаются в своих карьерных интересах «оседлать» проект под названием «вступление Украины в ЕС», – резюмировал политолог.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. «Этого не произойдет», – подчеркнул он, напомнив, что каждая страна-кандидат должна сначала выполнить «Копенгагенские критерии», а этот процесс обычно занимает не один год.

    В то же время Мерц отметил, что республика должна иметь перспективу стать членом ЕС. «На этом пути мы можем постепенно приблизить Украину к Евросоюзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть», – сказал политик.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова стать членом в ЕС в следующем году. «Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 год – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров».

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Зеленский назвал такие сроки. «Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – отмечал эксперт.

    Кроме того, 2027 год упоминается в этом контексте и в проекте мирного соглашения, подготовленном украинскими и европейскими чиновниками и представленном Вашингтону. Как сообщала Financial Times, Киев согласится на урегулирование кризиса и территориальные уступки России, только если Украина станет полноценным членом ЕС.

    В 1993 году на саммите Евросовета в Копенгагене были приняты критерии для стран, планирующих вступить в ЕС. Основные пункты: создание институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона и защиту меньшинств, а также конкурентоспособная рыночная экономика. Еще одно условие: способность страны интегрировать в свое правовое пространство так называемые Acquis communautaire – базу европейского права.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 11:42 • Новости дня
    Рар объяснил отказ Мерца Украине в быстром вступлении в ЕС

    Политолог Рар: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за денег

    Рар объяснил отказ Мерца Украине в быстром вступлении в ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    По мере приближения заключения мирного соглашения европейцы начали просчитывать, что для Брюсселя означало бы принятие такой страны, как Украина, в свои ряды. В брюссельских и других европейских кабинетах пришли к неутешительному для Киева выводу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз.

    «Запад обещал дать Украине некие гарантии безопасности. Дональд Трамп давит на европейских лидеров с тем, чтобы они приняли Украину в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что вступление республики в НАТО исключалось всеми сторонами, а членство в экономическом блоке считалось разумным компромиссом.

    «Но по мере приближения окончания военных действий и заключения мирного соглашения европейцы начали не только на словах, но и на деле просчитывать, что для Брюсселя означало бы принятие такой страны, как Украина, в свои ряды. Видимо, в брюссельских и других европейских кабинетах пришли к выводу, что у Евросоюза для этого недостаточно денег», – рассуждает собеседник.

    Кроме того, продолжил эксперт, в ЕС заключили, что вступление абсолютно не готовой к членству в объединении страны послужило бы «плохим поводом» для ряда других неподготовленных к приему стран, в частности Албании. «Отказ Фридриха Мерца может сильно обидеть Владимира Зеленского, который видит именно в канцлере Германии свою последнюю надежду. Впрочем, немецкий политик известен тем, что он скачала что-то говорит, а потом с легкостью забирает свои слова назад», – заключил Рар.

    Ранее Фридрих Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. «Этого не произойдет», – подчеркнул канцлер ФРГ. Он напомнил, что каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, должна сначала выполнить так называемые Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

    Отметим, речь идет о ряде условий, которым страна, претендующая на членство в объединении, обязана соответствовать, в частности: быть демократическим государством; обеспечивать верховенство права и закона, соблюдение прав человека и гражданина, включая защиту национальных меньшинств; иметь нормально функционирующую рыночную экономику.

    Киев едва ли отвечает этим требованиям. В то же время Мерц отметил, что республика должна иметь перспективу стать членом. «На этом пути мы можем постепенно приблизить Украину к Европейскому союзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть», – сказал немецкий политик.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. На следующий день после этого он вновь сделал заявление на эту тему: «Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы… Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 году – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров».

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Зеленский озвучивает именно такие сроки. «Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – говорил эксперт.

    Впрочем, 2027-й как возможный год вступления Украины в ЕС упоминается и в проекте мирного соглашения, подготовленного украинскими и европейскими чиновниками и представленного Вашингтону. Как сообщала Financial Times, Киев согласится на мирные договоренности с Москвой, в том числе на территориальные уступки, только если республика станет полноценным членом союза.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям
    Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на введенные тарифы и пошлины, Россия сохранила ведущие позиции на европейском рынке удобрений по итогам последних четырех лет, следует из данных Евростата.

    ЕС не смог найти альтернативу российским удобрениям за четыре года. Согласно данным Евростата, Россия по-прежнему занимает первое место среди поставщиков этой продукции в Евросоюз, ее доля составила 23% от общего импорта против 28% четырьмя годами ранее. передает РИА «Новости».

    В январе-ноябре 2025 года российские предприятия поставили в Европу удобрения на сумму 1,5 млрд евро, что практически совпадает с показателем за аналогичный период 2021 года – 1,49 млрд евро.

    Доля азотных удобрений в европейском импорте также практически не изменилась: четверть объемов по-прежнему приходится на Россию. Вторым по величине экспортером на европейский рынок стало Марокко с долей 15%, за ним следуют Канада и Алжир (по 7%), а пятерку замыкает Норвегия (5%).

    После начала спецоперации на Украине Евросоюз начал вводить дополнительные ограничительные меры на импорт удобрений из России. В июле 2025 года была введена специальная пошлина – 40 евро за одну тонну азотных удобрений и 45 евро за тонну смешанных, помимо действующего тарифа в 6,5%.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что с точки зрения интересов экономики и сельского хозяйства такое решение Евросоюза является «полной глупостью».

    Евросоюз увеличил закупки российских удобрений в январе-ноябре 2025 года до максимальной за четыре года суммы.

    Польша нарастила ввоз российских удобрений за этот же период до рекордных 555,1 млн евро.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил устойчивый рост экспорта и высокий интерес зарубежных партнеров к российской продукции несмотря на санкции.

    Комментарии (8)
    31 января 2026, 15:25 • Новости дня
    «Лик» Мелони нашли при реставрации в римской базилике

    В базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме нашли ангела с чертами Мелони

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе реставрации древней римской базилики на одном из ангелов заметили черты, напоминающие премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

    Реставрационные работы в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме привели к появлению изображения ангела, который поразительно напоминает премьер-министра Италии Джорджу Мелони, пишет РИА «Новости».

    По данным издания, речь идет о композиции над мраморным бюстом последнего короля Италии Умберто II Савойского, где до этого были два херувима с обобщенными чертами. Теперь один из ангелов обладает женскими чертами и светлыми вьющимися волосами, явно напоминающими Мелони.

    «У одного из них знакомое, поразительно современное лицо. Мы видим его каждый день в новостях, потому что это лицо премьер-министра Джорджи Мелони. Присмотритесь, вы не поверите, но это она. До реставрации там был обычный херувим. Сегодня – это лицо самой влиятельной женщины страны. Крылатая, она держит свиток с изображением итальянского сапога», – говорится в публикации Repubblica.

    Журналисты отмечают, что автором изменений, вероятно, стал не профессиональный реставратор, а волонтер и декоратор Бруно Валентинетти, чью подпись обнаружили на свитке у ангела. В приходе его называют человеком, проводящим много времени в храме, а также автором других декоративных работ, в том числе в одной из резиденций Сильвио Берлускони.

    После появления изображения в историческом здании газета Repubblica подняла вопрос о контроле реставрационных работ и деятельности надзорных органов, указывая на необходимость более строгого надзора за подобными проектами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в центре Рима два обрушения при реставрации разрушили часть башни Торре-деи-Конти. До этого в столице Италии археологи во время реставрации дворца императора Нерона обнаружили потайное помещение с фресками.


    Комментарии (7)
    29 января 2026, 18:32 • Новости дня
    Глава МИД Польши предложил создать европейский легион быстрого реагирования

    Сикорский предложил создать европейский легион быстрого реагирования из стран ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского МИД Радослав Сикорский высказал идею формирования бригады быстрого реагирования в рамках Евросоюза с привлечением военных стран-членов и стран-кандидатов.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать в Евросоюзе так называемый европейский легион. Он отметил, что речь идет о формировании подразделения в виде бригады, в которую смогут входить военнослужащие как стран-членов ЕС, так и стран-кандидатов, пишет ТАСС.

    Сикорский пояснил, что для подобной бригады должны быть прописаны правила использования оружия, а политическое управление осуществлялось бы Советом ЕС по иностранным делам. По его словам, подобная структура сможет реагировать на угрозы, включая терроризм в Северной Африке.

    Глава польского МИД добавил, что идея создания федеративной армии Евросоюза, по его мнению, нереалистична. Напомним, что еще в ноябре 2023 года Жозеп Боррель, занимавший пост главы дипломатической службы ЕС, объявил, что силы быстрого реагирования Евросоюза численностью 5 тыс. человек будут полностью готовы к 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Европу говорить на языке силы. Однако председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне выступил против инициативы по формированию европейской армии и подчеркнул важность альянса с США.

    До этого глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила о необходимости срочно изменить подход ЕС к безопасности и взять на себя большую ответственность за собственную оборону.


    Комментарии (0)
    29 января 2026, 08:55 • Новости дня
    FT: ЕС и Британия понесут большие потери в «торговой войне» с США
    FT: ЕС и Британия понесут большие потери в «торговой войне» с США
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и Британия столкнутся с большими издержками, чем США, в случае торговой войны с взаимными пошлинами, сообщает газета Financial Times.

    Издание ссылается на анализ Астонского университета, который показал, что введение 25% пошлин администрацией Трампа и ответные меры Европы приведут к более серьезным потерям для самих европейцев, передает РИА «Новости».

    По данным исследования, если Британия применит симметричные пошлины против США, ущерб ее экономике будет вдвое выше, чем при отсутствии ответа. Руководитель группы исследователей считает, что наименьший ущерб был бы при полном отсутствии реакции на действия Вашингтона.

    Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после угроз Трампа относительно пошлин и Гренландии. Позднее часть лидеров ЕС выступили за одобрение сделки, когда Трамп отказался от применения силы в регионе. Глава Евросовета Антониу Кошта приветствовал отказ США от дополнительных пошлин, но подчеркнул готовность Евросоюза защищать свои интересы.

    Между тем, участники саммита ЕС приняли решение ускорить ратификацию соглашения о пошлинах с США.

    В то же время премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о завершении переговоров между Индией и Евросоюзом по соглашению о свободной торговле, которое позволит снизить тарифы на большинство товаров.

    Напомним, весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США.

    При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 11:44 • Новости дня
    Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в ЕС

    Премьер Венгрии Орбан заявил об отказе поддержать ускоренное членство Украины

    Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в ЕС
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство не уступит давлению Брюсселя по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не позволит Украине стать членом Европейского союза, несмотря на давление из Брюсселя, передает РИА «Новости».

    По его словам, три четверти европейцев выступают против ускоренного вступления Украины в Евросоюз, однако власти ЕС продолжают продвигать этот вопрос.

    «Наше патриотическое правительство делает именно то, что ему поручил народ. Мы не сдвинемся с места, несмотря на давление», – подчеркнул Орбан. Он также добавил, что Венгрия является одним из немногих государств, способных противостоять позиции Брюсселя по этому вопросу.

    По словам Орбана, жители Венгрии отвергают ускоренное членство Украины в ЕС из-за необходимости защищать фермерские хозяйства, а также ради обеспечения безопасности и мира в стране.

    Ранее Орбан заявил, что Киев переступил черту, но Будапешт будет защищать свои интересы.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что не видит шансов на быстрое присоединение Украины к Европейскому союзу.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам ЕС дорожную карту, предполагающую ускоренное вступление Украины в Евросоюз к 2027 году.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Захарова сравнила поведение Европы с рассказами о Незнайке

    Захарова увидела аналогию между политикой ЕС и сказкой о Незнайке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова провела параллель между реакцией Евросоюза на ситуацию с Гренландией и известной детской историей о Незнайке.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге, провела аналогию между политикой Евросоюза и сюжетом рассказа о Незнайке, передает ТАСС. Она вспомнила историю, где Незнайка, не обладая художественными навыками, решил нарисовать портреты друзей, вызвав смех у всех, кроме тех, кто увидел собственное изображение. По мнению Захаровой, Евросоюз оказался в подобной ситуации, когда столкнулся с вопросом Гренландии, и радость быстро сменилась на серьезное отношение.

    Захарова подчеркнула, что западные страны ранее с легкостью разрабатывали санкционные меры против России, пренебрегая правами человека и игнорируя референдумы. Она отметила, что ситуация для Европы стала «очень грустной», когда аналогичные принципы затронули вопрос Гренландии и международного судоходства.

    Дипломат призвала западные страны не забывать уроки из детских сказок, имея в виду историю о Незнайке, особенно в контексте современных международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что внутри НАТО возникла паника из-за невозможности пожаловаться на США по вопросу Гренландии.

    По ее словам, новый запрет Евросоюза на импорт российского газа с 2027 года может превратить европейцев в «несчастных рабов».

    А накануне МИД России выступил с критикой новых ограничительных мер Евросоюза, затрагивающих российских журналистов и артистов, и отметил их дискриминационный характер.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 17:07 • Новости дня
    Нидерланды поставили жесткие условия по включению Украины в ЕС

    Нидерланды заявили о необходимости выполнения Украиной всех критериев для ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нидерланды заявили о неизменности своей позиции по отношению к европейским стандартам для Украины, но выразили готовность помочь в их достижении.

    Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил перед началом совещания глав МИД Евросоюза заявил, что его страна настаивает на соблюдении Копенгагенских критериев для вступления Украины в ЕС, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Нидерланды всегда придерживались строгой, но справедливой линии, и готовы оказывать поддержку тем, кто стремится соответствовать европейским стандартам.

    Ван Вил отметил, что выполнение критериев должно оставаться первостепенным условием для получения Украиной полноправного членства. Он добавил, что сейчас ожидаются предложения Еврокомиссии о возможных путях совмещения перспективы вступления Украины с соблюдением упорядоченного процесса интеграции.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выступил против отправки денег Киеву и вступления Украины в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры в этом году активизируют попытки использовать тему вступления Украины в Евросоюз в своих карьерных интересах, но о реальном членстве не идет и речи.


    Комментарии (0)
    Дмитриев оценил встречу с делегацией США
    Военкор Коц рассказал о дерзкой операции морпехов с угоном двух Humvee
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    ВС признал законным лишение прав за катиноны за рулем
    Маск заявил об изменении баланса сил в мире
    Гладков обратил внимание на поведение птиц во время ракетной опасности
    Певица Елка отказалась от украинского гражданства

