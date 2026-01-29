Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ рядом с Пролетарским и Кондратовкой Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии около Графского, Революционного и Волчанских Хуторов.

Противник при этом потерял свыше 90 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад с боеприпасами и станция РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ возле Кутьковки, Глушковки Харьковской области, Яровой, Дробышево, Ильичевки и Коровьего Яра Донецкой нродной республики (ДНР).

При этом потери противника составили более 190 военнослужащих, америкаснкий бронеавтомобиль HMMWV и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Алексеево-Дружковки, Миньковки, Степановки и Константиновки ДНР.

При этом ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, пять броне машин, включая американский Stryker, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ. Уничтожены пять складов боеприпасов и склад матсредств.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Шевченко, Новогригоровки, Белозерского, Белицкого, Новоалександровки, Кутузовки, Гришино, Торского и Райского ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 военнослужащих, шесть бронемашин, боевая машина РСЗО «Град» и три артиллерийских орудия.

Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Зарницы, Барвиновки, Любицкого, Верхней Терсы, Долинки и Комсомольского Запорожской области.

При этом противник потерял более 350 военнослужащих, танк, две бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее на этой неделе российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области. Во вторник глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Запад» завершила освобождение населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.

В минувшие выходные российские войска освободили Старицу в Харьковской области.