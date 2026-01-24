На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.0 комментариев
Российские войска освободили Старицу в Харьковской области
В результате действий подразделений группировки «Север» завершено освобождение Старицы в Харьковской области.
Группировкой нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Волчанских Хуторов и Охримовки Харьковской области.
А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Кислой Дубины, Иволжанского, Садков и Хотени, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник при этом потерял до 145 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ.
Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Василевкой, Березовкой, Нечволодовкой, Ковалевкаой Кутьковкой Харьковской области, Яровой, Красным Лиманом, Александровкой и Ильичевкой Донецкой народной республики (ДНР).
Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов с боеприпасами.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Липовки, Никифоровки, Калеников, Славянска, Краматорска, Миньковки, Степановки и Константиновки ДНР.
При этом ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии, включая две америкаснкие 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin, станцию РЭБ и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных, пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии в районах Веселого, Родинского, Гришино, Светлого, Торецкого, Артемовки, Белицкого ДНР, Федоровского, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 445 военнослужащих, семь бронемашин, в том числе американские бронетранспортер Stryker и HMMWV, а также артиллерийское орудие.
Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух штурмовых бригад, двух бригад беспилотных систем и четырех штурмовых полков ВСУ у Новоскелеватого, Вольного Днепропетровской области, Воздвижевки, Терноватого, Петровки, Нового Поля, Староукраинки и Риздвянки Запорожской области.
Противник потерял до 355 военнослужащих, бронемашину и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.
На этой неделе российские войска продвинулись на основных направлениях в зоне СВО.
В начале недели российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.