NYT: Уничтожение острова Харк не решит проблему с Ормузским проливом

Tекст: Вера Басилая

Аналитики отмечают, что потеря Харка может серьезно ослабить экономику Ирана, однако сам по себе контроль над островом не лишит страну основного рычага давления – перекрытия Ормузского пролива.

Эксперт Центра стратегических и международных исследований Клейтон Сигл указал, что Иран до сих пор не наносил ударов по нефтяным объектам, способным вызвать мировой энергетический кризис, оставляя за собой возможность эскалации, передает The New York Times.

На фоне переброски в регион американских морпехов из Японии эксперты не исключают, что США могут попытаться захватить остров. Однако советник Фонда защиты демократии Ричард Голдберг считает, что подобная операция оправдана только при минимизации рисков для американских военных и наличии контроля над нефтяными потоками. В противном случае удары по энергетической инфраструктуре могут быть использованы для дополнительного ослабления властей Ирана.

Несмотря на авиаудары, спутниковые снимки показывают, что Харк продолжает работать как экспортный узел: на причалах острова были зафиксированы три танкера. При этом, по данным Lloyd’s List Intelligence, с 1 марта по Ормузскому проливу прошли 14 иранских судов с нефтью и энергоресурсами. Эксперты отмечают, что решающим фактором для мирового рынка остается не столько контроль над Харком, сколько возможность Ирана блокировать судоходство через пролив, через который идет пятая часть мировой нефти.

Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири предрек резкое изменение мирового ценообразования на нефть в случае атаки на остров Харк.

Министр энергетики США Крис Райт опроверг данные о нанесении ударов по энергетической инфраструктуре объекта.