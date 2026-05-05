Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.0 комментариев
Президент Колумбии Петро заявил о 7 тыс. наемниках на Украине
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что 7 тыс.колумбийских наемников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть «экспортером смерти».
Петро заявил, что около 7 тыс.колумбийских наемников участвуют в боевых действиях и бессмысленно погибают на Украине, передает РИА «Новости». В своем сообщении в соцсети X он отметил: «Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой воюют на чужой войне и бессмысленно умирают на Украине. Мы не хотим быть экспортерами смерти».
Петро также напомнил, что в Колумбии наемничество официально запрещено законом. В марте власти страны ратифицировали законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года на фоне массового участия граждан в конфликте на стороне ВСУ.
Президент ранее назвал наемничество «ограблением страны», реагируя на заявление посла России в Колумбии Николая Тавдумадзе о высокой численности колумбийцев, отправляющихся на Украину как наемники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Колумбии Густаво Петро ратифицировал международный документ о запрете вербовки наемников.
Ранее глава государства назвал наемничество формой обкрадывания страны.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил об участии тысяч колумбийских граждан в конфликте на стороне ВСУ.