Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Президент Колумбии назвал наемничество формой обкрадывания страны
Президент Колумбии Густаво Петро подчеркнул, что участие колумбийцев в качестве наемников в зарубежных конфликтах уносит государственные ресурсы и жизни молодых граждан.
Президент Густаво Петро выступил с очередным заявлением о необходимости противодействия вербовке колумбийцев для участия в военных действиях за пределами страны, передает ТАСС. Он отметил, что государственные деньги, потраченные на подготовку военных специалистов, фактически используются в интересах других государств и частных конфликтов. По словам Петро, «наемничество – это форма обкрадывания страны». Президент подчеркнул, что государственные средства, выделенные на защиту Колумбии, оказываются вовлечены в смертоносные вооруженные конфликты, которые не связаны с интересами колумбийского народа.
Петро добавил, что на смертях молодых колумбийцев зарабатывают владельцы охранных компаний, предоставляющих свои услуги, в том числе наркоторговцам. Президент призвал защищать как жизни сограждан, так и государственные ресурсы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские спецслужбы отправляют в Европу отряды колумбийских наемников численностью по несколько десятков человек для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. В России осудили колумбийского наемника, сражавшегося за ВСУ. Колумбийцы обращались в посольство России с просьбами помочь найти своих родственников, служивших в рядах ВСУ.