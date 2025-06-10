Судя по всему, геополитический инструмент под названием «Украина» решено использовать до упора, до полного его износа. Для антитрамповской коалиции в Европе украинский вопрос остается стержневым элементом, без которого глобалистские элиты рискуют лишиться важного объединяющего фактора и мобилизующей повестки.0 комментариев
Колумбийцы обратились в посольство России для поиска воевавших за ВСУ родственников
Граждане Колумбии направили обращения в российское посольство с просьбой помочь узнать судьбу своих родственников-наемников, воевавших на стороне ВСУ, сообщили в дипмиссии в Боготе.
Граждане Колумбии обращались за содействием в поиске родных, вступивших в ряды ВСУ как наемники, сообщили дипломаты в Боготе, передает РИА «Новости».
В дипмиссии уточнили, что подобные запросы поступали неоднократно от родственников колумбийских наемников. Дипломаты рекомендовали обращаться также в посольство Колумбии в Москве.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее сообщал, что у властей Колумбии нет точных данных о числе колумбийцев, участвовавших в конфликте на Украине, известно примерно о 70-80 погибших в боях.
В марте в Боготе родственники наемников провели акцию протеста у здания МИД, требуя информацию о судьбе своих близких.
Ранее украинский пленный заявил о присутствии наемников из Японии и Колумбии в Сумской области.
Российские силовые структуры сообщили о случаях обезображивания тел иностранных наемников с целью их невозможной идентификации.
Родственники иностранных боевиков, в том числе из Колумбии, Японии и Германии, иногда обращаются к российским волонтерским проектам.