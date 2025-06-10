Tекст: Вера Басилая

Граждане Колумбии обращались за содействием в поиске родных, вступивших в ряды ВСУ как наемники, сообщили дипломаты в Боготе, передает РИА «Новости».

В дипмиссии уточнили, что подобные запросы поступали неоднократно от родственников колумбийских наемников. Дипломаты рекомендовали обращаться также в посольство Колумбии в Москве.

Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее сообщал, что у властей Колумбии нет точных данных о числе колумбийцев, участвовавших в конфликте на Украине, известно примерно о 70-80 погибших в боях.

В марте в Боготе родственники наемников провели акцию протеста у здания МИД, требуя информацию о судьбе своих близких.

Ранее украинский пленный заявил о присутствии наемников из Японии и Колумбии в Сумской области.

Российские силовые структуры сообщили о случаях обезображивания тел иностранных наемников с целью их невозможной идентификации.

Родственники иностранных боевиков, в том числе из Колумбии, Японии и Германии, иногда обращаются к российским волонтерским проектам.

