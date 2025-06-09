Пленный сообщил о разгроме наемников из Японии и Колумбии в Сумской области

Tекст: Вера Басилая

Украинский военнопленный Анатолий Стягайло из 47-й отдельной механизированной бригады рассказал, что в Павловке Сумской области он встретил группу из десяти-двенадцати японцев и несколько большего числа колумбийцев, передает ТАСС.

По его словам, прибывшие ночью наемники покинули место спустя 20 минут и вскоре были уничтожены после встречи с российскими военными.

Стягайло рассказал, что позже услышал, как наемники направились не в ту сторону и попали под удар российских солдат. Также он сообщил, что видел иностранных наемников в учебной части в Черкасской области, среди которых были японцы, колумбиец, двое поляков, ирландец, американец и немец. Стягайло сдался в плен российским военным из группировки «Север».

Ранее бойцы группировки «Север» заявили о присутствии наемников из Японии и Колумбии в Сумской области.

В Отрадном на территории ДНР вместе с польскими наемниками на стороне ВСУ воевали и англоговорящие иностранцы.

Жители освобожденных сел Сумской области рассказали российским военным о случаях насилия, мародерства и грабежей, совершенных наемниками в рядах ВСУ.