При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.5 комментариев
Российский боец рассказал об англоговорящих наемниках в Отрадном
В ходе боев в Отрадном были зафиксированы переговоры на английском и польском языках, что указывает на участие иностранных наемников, заявил замкомандира штурмовой роты 36-й мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным Бабуля.
В Отрадном на территории ДНР вместе с польскими наемниками на стороне ВСУ воевали и англоговорящие иностранцы, передает ТАСС.
По словам Бабули, информация появилась благодаря радиоперехватам.
Он сообщил, что украинские бойцы в этом районе деморализованы, часто бегут и даже сдаются в плен. Замкомандира отметил, что российские войска перед наступлением распространяли листовки с предложением сложить оружие, и некоторые украинские военнослужащие откликнулись на них.
Однако, как рассказал офицер, бойцы ВСУ сами препятствовали сдаче в плен своих сослуживцев и даже убивали их за попытку сохранить себе жизнь. Он подчеркнул, что противник не дает возможности выйти тем, кто решил сдаться.
Ране украинские военные, покидая Отрадное на границе с Днепропетровской областью, оставили тела польских наемников, опознанных по шевронам и флагам.
Силовики объяснили стратегическое значение освобождения Отрадного и Ступочек.
Минобороны сообщило, что российские подразделения за сутки взяли под контроль Локню в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в ДНР.