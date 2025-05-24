Tекст: Вера Басилая

В Отрадном на территории ДНР вместе с польскими наемниками на стороне ВСУ воевали и англоговорящие иностранцы, передает ТАСС.

По словам Бабули, информация появилась благодаря радиоперехватам.

Он сообщил, что украинские бойцы в этом районе деморализованы, часто бегут и даже сдаются в плен. Замкомандира отметил, что российские войска перед наступлением распространяли листовки с предложением сложить оружие, и некоторые украинские военнослужащие откликнулись на них.

Однако, как рассказал офицер, бойцы ВСУ сами препятствовали сдаче в плен своих сослуживцев и даже убивали их за попытку сохранить себе жизнь. Он подчеркнул, что противник не дает возможности выйти тем, кто решил сдаться.

Ране украинские военные, покидая Отрадное на границе с Днепропетровской областью, оставили тела польских наемников, опознанных по шевронам и флагам.

Силовики объяснили стратегическое значение освобождения Отрадного и Ступочек.

Минобороны сообщило, что российские подразделения за сутки взяли под контроль Локню в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в ДНР.

