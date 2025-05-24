При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Российские военные за сутки освободили Локню, Ступочки и Отрадное
Военные подразделения России за последние сутки взяли под контроль Локню в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в ДНР, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что в течение суток подразделения группировки «Север» успешно провели операцию по освобождению Локни. При этом южная группировка войск, по информации ведомства, взяла под контроль Ступочки. Восточная группировка освободила населенный пункт Отрадное, также находящийся в ДНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее ВСУ понесли колоссальные потери в районе Беловод. Украинские военные потеряли значительные резервы у Беловод, Локни и Водолаг. Группировка «Север» отразила попытки прорыва ВСУ в Сумской области.