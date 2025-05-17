Отражены три штурмовые атаки ВСУ, уничтожено более 180 военных противника

Tекст: Денис Тельманов

Группировка «Север» уничтожила передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях, передает Telegram-канал «Северный Ветер».

Противник предпринял три неудачные попытки прорыва к российской территории, все атаки были отражены, ни одна группа не пересекла границу. Удары FPV-дронов нанесли серьезные потери штурмовой группе 425 ошп, часть бойцов ВСУ была тяжело ранена и осталась на территории Украины в 400 метрах от границы.

Штурмовая группа 24 ошб «Айдар» была остановлена огнем на восточных окраинах Рыжевки. Еще одна группа 225 ошп понесла значительные потери и была вынуждена отступить.

Авиация «Севера» нанесла удары по скоплениям живой силы и техники в селах Атинское и Рыжевка, десятки военных ВСУ пополнили списки пропавших без вести. За сутки на этом направлении уничтожено пять единиц вражеской техники.

На Сумском направлении российские ВДВ продвинулись вглубь украинской территории, заняли позиции в Беловодах и Локнях, выбив противника с нескольких опорных пунктов.

Всего за сутки на этом участке обезврежено 7011 взрывоопасных предметов, продвижение составило свыше 900 метров.

На Липцовском направлении уничтожена боевая группа ВСУ и пункты управления беспилотниками.

На Волчанском направлении российские штурмовые подразделения зачистили 22 дома и продвинулись более 160 метров.

Противник потерял 180 человек, уничтожено десятки единиц техники, склады и пункты управления БпЛА.

Три вражеских беспилотника были сбиты в небе Харьковской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» пресекли попытки ВСУ штурмовать границу и узнали об «аллее отказников» в лесах Белопольского района Сумской области, где украинские военные наказывали не желавших воевать сослуживцев.

Группировка войск «Север» уничтожила передовые и штурмовые отряды противника на нескольких направлениях, не допустив пересечения госграницы противником в направлении Искрисковщина – Теткино.

Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, которые нанесли удар по городу Рыльску в Курской области.